В МВД назвали сумму хищений бывшего руководства WorldSkills Russia

Бывшие руководители WorldSkills Russia украли свыше 130 миллионов рублей бюджетных средств, предоставленных в рамках нацпроекта «Демография». Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает ТАСС.

Как отмечает начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко, в мае этого года Министерством внутренних дел совместно с ФСБ России было зафиксировано хищение бюджетных средств на сумму более 130 миллионов рублей, которые были выделены автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia.

Напомним, 21 июня Замоскворецкий суд отправил в СИЗО гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова. По данным следствия, Уразов и другие сотрудники WorldSkills направляли в Роструд ложные сведения о срочных договорах. Уразова и руководителя аппарата WorldSkills Russia Данира Мухаметзянова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — оба находятся под арестом.