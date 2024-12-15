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Общество В МВД назвали сумму хищений бывшего руководства WorldSkills Russia

В МВД назвали сумму хищений бывшего руководства WorldSkills Russia

2 783
12 комментариев

Бывшие руководители WorldSkills Russia украли свыше 130 миллионов рублей бюджетных средств, предоставленных в рамках нацпроекта «Демография». Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает ТАСС.

Как отмечает начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко, в мае этого года Министерством внутренних дел совместно с ФСБ России было зафиксировано хищение бюджетных средств на сумму более 130 миллионов рублей, которые были выделены автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia.

В результате к уголовной ответственности привлекли административного директора АНО WorldSkills Russia и руководителя дивизиона Агентства стратегических инициатив.

Напомним, 21 июня Замоскворецкий суд отправил в СИЗО гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова. По данным следствия, Уразов и другие сотрудники WorldSkills направляли в Роструд ложные сведения о срочных договорах. Уразова и руководителя аппарата WorldSkills Russia Данира Мухаметзянова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — оба находятся под арестом.

WorldSkills — международная некоммерческая организация, задача которой — популяризация и повышение стандартов профподготовки рабочих профессий, организация чемпионатов по всему миру.

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Комментарии
12
282905187
38 минут
"украли свыше 130 миллионов рублей бюджетных средств, предоставленных в рамках нацпроекта «Демография» Ахах. Ну кто бы сомневался.
sysh
2 часа
задача которой — популяризация и повышение стандартов профподготовки рабочих профессий, организация чемпионатов по всему миру. Т.е у по задачам понятно,что контора - пустышка. Или кому-то не понятно и они в доле,значит.
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