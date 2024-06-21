Гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов отправлен в СИЗО

Суд 21 июня отправил в СИЗО гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, Уразов и другие сотрудники WorldSkills направляли в Роструд ложные сведения о срочных договорах. Уразова и руководителя аппарата WorldSkills Russia Данира Мухаметзянова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Обоих задержали вчера.