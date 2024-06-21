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    Гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов отправлен в СИЗО

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    Суд 21 июня отправил в СИЗО гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

    По данным следствия, Уразов и другие сотрудники WorldSkills направляли в Роструд ложные сведения о срочных договорах. Уразова и руководителя аппарата WorldSkills Russia Данира Мухаметзянова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Обоих задержали вчера.

    WorldSkills — международная некоммерческая организация, задача которой — популяризация и повышение стандартов профподготовки рабочих профессий, организация чемпионатов по всему миру.

    В августе 2019 года на стадион «Казань Арена», где проходила церемония закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, приехал президент Путин. А в ноябре он поручил правительству создать автономную некоммерческую организацию по развитию движения WorldSkills в России на основе Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы».

    Роберт Уразов был членом экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В 2013 — 2014 годах — помощником министра по развитию Дальнего Востока. С 2014 года — генеральный директор WorldSkills Russia. В 2019 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. После начала СВО WorldSkills Russia исключили из WorldSkills International, но она продолжает работать в России.

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    WorldSkillsWorldSkills RussiaРоберт УразовМошенничество
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