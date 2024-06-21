Гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов отправлен в СИЗО

WorldSkills — международная некоммерческая организация, задача которой — популяризация и повышение стандартов профподготовки рабочих профессий, организация чемпионатов по всему миру.



В августе 2019 года на стадион «Казань Арена», где проходила церемония закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, приехал президент Путин. А в ноябре он поручил правительству создать автономную некоммерческую организацию по развитию движения WorldSkills в России на основе Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы».



Роберт Уразов был членом экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В 2013 — 2014 годах — помощником министра по развитию Дальнего Востока. С 2014 года — генеральный директор WorldSkills Russia. В 2019 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени . После начала СВО WorldSkills Russia исключили из WorldSkills International, но она продолжает работать в России.



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