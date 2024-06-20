Задержан генеральный директор WorldSkills Russia. Подозревается в мошенничестве

Генерального директора агентства WorldSkills Russia Роберта Уразова и руководителя аппарата этого агентства Данира Мухаметзянова 20 июня задержали силовики. Об этом стало известно РБК.



Информацию о задержании изданию подтвердили в пресс-службе WorldSkills Russia: «Мы в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию».

Роберта Уразова и Данира Мухаметзянова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.



WorldSkills — международная некоммерческая организация, задача которой — популяризация и повышение стандартов профподготовки рабочих профессий, организация чемпионатов по всему миру.