Задержан генеральный директор WorldSkills Russia. Подозревается в мошенничестве

Генерального директора агентства WorldSkills Russia Роберта Уразова и руководителя аппарата этого агентства Данира Мухаметзянова 20 июня задержали силовики. Об этом стало известно РБК.
Информацию о задержании изданию подтвердили в пресс-службе WorldSkills Russia: «Мы в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию».
Роберта Уразова и Данира Мухаметзянова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере —
WorldSkills — международная некоммерческая организация, задача которой — популяризация и повышение стандартов профподготовки рабочих профессий, организация чемпионатов по всему миру.
В августе 2019 года на стадион «Казань Арена», где проходила церемония закрытия
Роберт Уразов был членом экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В 2013 — 2014 годах — помощником министра по развитию Дальнего Востока. С 2014 года — генеральный директор WorldSkills Russia. В 2019 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»