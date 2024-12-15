Российская Team Spirit выиграла турнир по Counter-Strike 2

Российская команда Team Spirit выиграла «мейджор» по Counter-Strike 2, который проходил в Шанхае. Как пишет РБК, она обыграла соперников из Faze Clan со счетом 2:1 и забрала 500 тысяч долларов.

Shanghai Major — один из крупнейших турниров в мире киберспорта. Его призовой фонд составляет более 1,2 миллиона долларов. В «мейджоре» также участвовала другая российская команда, Virtus.pro, однако она не смогла пройти в плей-офф.