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Губернатор Беглов одобрил 8-летнюю программу развития электротранспорта в Петербурге на 123 млрд

85 ретротрамваев предполагается выпустить на маршруты в центральных районах Петербурга

Стратегию развития электрического транспорта в Петербурге одобрил губернатор Александр Беглов. Планируется не только закупка новых трамваев и троллейбусов, но и обновление инфраструктуры.

Как рассказал 17 апреля журналистам глава «Горэлектротранса» Денис Минкин, программа рассчитана на 8 лет, ее стоимость — 123 млрд рублей. До 2024 года закупят 255 трамваев и 314 троллейбусов.

Кроме того, предполагается реконструкция всего хозяйства предприятия — 10 парков, 511 км путей, энергосистемы. В ненормативном состоянии находится порядка 170 км путей. Первыми под реконструкцию пойдут третий парк («Фонтанка» писала о конкурсе на проектирование) и седьмой. К завершению программы в городе появится 15 магистральных скоростных маршрутов.

«У нас родилась идея, что центр города надо обеспечить группировкой трамваев в ретро-футуристическом дизайне, — рассказал Минкин. — Снаружи это будет ретротрамвай, а внутри абсолютно современное транспортное средство». Дизайн будут обсуждать с гражданами; скорее всего, это будет реплика на «американку» или на «стилягу». Всего таких вагонов будет 85, они охватят весь центр — Васильевский остров, Петроградскую сторону, Садовую и др. Это будут не туристические маршруты, а регулярные.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

VF812
Ну, все! Хана электротранспорту.
Фёдор Валентинович К.
Лично мне на американок и стиляг поровну, а вот сделать инфраструктуру, это да. Смысл в красивых трамваях, если ездить им негде толком? Надеемся и верим, что всё это действительно подтянут, особенно в центре. Уже пора, как говорится.
Andi_spb
Мамин стиляга, папин симпотяга) Ну вообще для туристов и антуража отличная история. Стиляга это лм-57 если не ошибаюсь, красиво выглядит, по-киношному
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