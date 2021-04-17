Губернатор Беглов одобрил 8-летнюю программу развития электротранспорта в Петербурге на 123 млрд

Как рассказал 17 апреля журналистам глава «Горэлектротранса» Денис Минкин, программа рассчитана на 8 лет, ее стоимость — 123 млрд рублей. До 2024 года закупят 255 трамваев и 314 троллейбусов.



Кроме того, предполагается реконструкция всего хозяйства предприятия — 10 парков, 511 км путей, энергосистемы. В ненормативном состоянии находится порядка 170 км путей. Первыми под реконструкцию пойдут третий парк («Фонтанка» писала о конкурсе на проектирование) и седьмой. К завершению программы в городе появится 15 магистральных скоростных маршрутов.