автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В самый теплый день с начала года журналистов привезли к точке «первой сваи», как у Ильфа и Петрова везли к месту «последнего костыля». Брендированная буровая установка генподрядчика замерла в ожидании отмашки первых лиц, старательный человек пылесосил крошечный пандус. Пресс-служба губернатора расставляла рабочих, которым предстояло блицобщение с высокими гостями, фотографы ругались на яркое солнце, бликующее от касок. К 15 часам 24 марта на стихийной парковке набрался автопарк из иномарок разного достоинства. Кто-то приехал запустить буровую, кто-то — пощупать реальный эффект от электронных миллиардов.





Церемонию успели провести, что называется, на флажке: Смольный обещал начать строительство Витебской развязки в первом квартале 2021 года — и глядите, не обманул. В широком смысле работы шли уже в 2020-м, когда на подготовку территории запустили первый миллиард, но то ли дело свая.

Первый этап Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) от подключения к ЗСД до Витебского проспекта оформлен как развязка Западного скоростного диаметра, соответствующее допсоглашение город и «Магистраль Северной столицы» подписали в конце 2020 года. Протяженность развязки составит около 2,6 км, пропускная способность — до 70 000 автомобилей в сутки, движение предусмотрено по 6 полосам со скоростью до 110 км/час. По большей части, из-за большого количества инженерных сетей идти придется эстакадой. Предполагается насыпать 208 тысяч кубометров грунта, установить 203 опоры. Появится 4 км знакомых по ЗСД шумозащитных экранов и 2,5 км — остекления.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Николай Кудин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







24 марта под ЗСД собрались чиновники региональных правительств, представители «Магистрали Северной столицы», АО «ЗСД». В свой округ приехал депутат Госдумы Виталий Милонов. Верховной же триадой перемещались помощник президента России Игорь Левитин, губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин. Они логично представляли собой три ответственных бюджета, вложенных в строительство Витебской развязки: федеральный, городской и частный. Стоимость самого сооружения оценивается в 27 млрд, а вместе с подготовкой территории — в 39,4 миллиарда рублей, сообщает Смольный. Из федерального бюджета выделяется 10 млрд рублей, из городского — 16,8 млрд, частный партнер дает 10,3 млрд рублей. До итоговой суммы недостает 2,3 млрд; в Смольном пояснили, что дело в использовании индексов-дефляторов.

Фото: «Пуск-ЛИМАК-Север» Фото: «Пуск-ЛИМАК-Север» Поделиться Поделиться







Сама церемония прошла в экспресс-режиме. Административный Змей Горыныч подлетел к рабочим. Беглов по традиции пожелал им удачи и сообщил, что все дороги из Петербурга ведут в область. Игорь Левитин поинтересовался, где строители работали раньше, и после некоторой паузы те признались — на 7-м и 8-м этапах трассы М-11. «Это хорошая школа, — задумчиво прокомментировал помощник президента и продолжил допрос по развязке: — Сложный объект?» «Есть вопросы, есть проблемы», — начал отвечать рабочий, однако его жизнерадостно прервал Андрей Костин с лозунгом «Пятилетку за 3 года». «Ну, не в 3 года, но в контракт уложимся», — без улыбки ответил строитель.

Предполагаемый срок создания первого этапа ШМСД (или Витебской развязки ЗСД) — 4 года. Генподрядчиком стала российско-турецкая компания ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север», с которой концессионер — «Магистраль Северной столицы» — уже заключил договор. Это совместное предприятие ООО «ПУСК» (100-процентная «дочка» «ВТБ Инфраструктурный холдинг»), турецкой строительной компании ООО «ЛИМАК КОНСТРАКШН», которая входит в группу компаний LIMAK, а также ООО «Актив», которое принадлежит собственникам АО «Институт Стройпроект». Подготовку территории берет на себя Смольный, который уже разыгрывает первый контракт на 6,5 млрд рублей, а в трехлетнем бюджете на эти цели заложено 11,5 млрд.



Глава «Магистрали Северной столицы» Алексей Бнатов напомнил, что ЗСД обслуживает 100 млн пользователей в год, так что компания просто обязана развивать проект: «То, что мы сейчас с вами видим и увидим, это и есть то самое развитие. Мы говорим о Новом шоссе, Шуваловская развязка впереди, мы надеемся, развязка с Макарова, со Шкиперским протоком. Все это позволяет нам надеяться на то, что мы справимся с органическим ростом транспорта в 8% ежегодно и еще возьмем на себя как минимум 80% от существующего потока. Только для этого и делается Витебская развязка, чтобы горожане почувствовали себя комфортно в этой зоне приближения улично-дорожной сети».



Последнее утверждение спорно. Развязка — вполне самодостаточный объект, но она считается лишь первым из шести этапов платной Широтной магистрали скоростного движения (27,4 км). Трасса должна к 2030 году доползти от ЗСД до КАД и пересечения с федеральной трассой «Кола». Сложно представить, что кто-то, кроме уже участвующих, впишется в проект с потенциально 200-миллиардной стоимостью, однако, по процедуре, Смольный должен будет объявить открытый конкурс на концессию, начиная со второго этапа ШМСД.



Игорь Левитин тоже говорил не столько о развязке, сколько о трассе в целом и о связях с Ленинградской областью: «Этот проект по поручению президента исполняет банк ВТБ, который здесь, в Санкт-Петербурге, очень большое значение имеет для нас, для транспортников, потому что все крупные проекты транспортной отрасли осуществляются с банком ВТБ». Именно Левитин дал отмашку, после которой буровая заворчала и начала рыть 40-метровую скважину под первую сваю девятилетней стройки.

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Александр Беглов от общего («Дорога — это то, что связывает нас всех») перешел к частному: «Особые слова благодарности Игорю Евгеньевичу [Левитину], помощнику президента, у него легкая рука, он закладывал Западный скоростной диаметр, сегодня он работает». И снова — благодарности ВТБ.



Банк и правда стал главным стратегическим партнером Петербурга, от него, помимо дорожного строительства, ждут решения двух застарелых проблем города — метростроение и обращение с отходами. В обоих случаях конкретики пока остро не хватает, но совместные предприятия город и ВТБ уже создали и деньги в уставной капитал внесли. Андрею Костину пришлось объясниться. «Банкир не может посмотреть на результаты своего труда, потому что даже деньги стали электронные, и по большому счету ты не чувствуешь — лучше ты работаешь или хуже, — поделился топ-менеджер. — Может, поэтому у нас такой большой интерес к реализации таких проектов, как аэропорт Пулково, ЗСД, Витебская развязка. Потому что здесь ты видишь достаточно быстро результат своего труда».



«Александр Сергеевич Пушкин писал, что лет через 500 дороги изменятся безмерно, — вольно процитировал Костин «Евгения Онегина». — Но я думаю, что можно на пару сотен лет сократить этот путь, предсказание великого поэта и спустя 300 лет обеспечить Питер всеми необходимыми транспортными магистралями». Запахло невеселым 2133 годом, но развязку Костин обещал построить в срок.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»