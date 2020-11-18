Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Смольный и ВТБ наконец добрались до подписания соглашения о строительстве Широтной магистрали скоростного движения. Она уже лежит намеками в бюджете города, однако бюджет — это возможность, а не факт (не исполненная ни разу на 100% адресная инвестиционная программа не даст соврать). Под 40 млрд на первый этап выделяют в складчину инвестор, город и федеральный бюджет. Доля Петербурга находится вычитанием, и город в этот раз банкует. О заключении соглашения «Фонтанка» сообщила днем 18 ноября, новости пришли из Москвы. Именно там встретились вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев и гендиректор АО «ЗСД» Константин Попов. Подписывали они, говоря строго, не соглашение, а допсоглашение к уже существующей концессии по Западному скоростному диаметру: первый участок ШМСД уже давно решено оформлять и строить как Витебскую развязку ЗСД, не объявляя, соответственно, конкурса, а автоматически подписываясь с инвестором.



Стороны буквально стояли с занесенными перьями несколько месяцев. Миллиард на подготовку территории экстренно включили в бюджет 2020 года во время коронавирусной корректировки — хотя, вообще-то, в тот раз от него отрезали все что можно, как по законам военного времени. В августе Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект, который разрабатывали под десяток организаций.



В сентябре федеральный центр в лице вице-премьера Хуснуллина согласовал ранее озвученный график платежей со стороны Москвы: миллиард в этом году и по 3 миллиарда - в следующие три года. В октябре в проекте уже городского бюджета прорисовали долю Петербурга: 11,5 млрд рублей в 2021-2023 годах — опять же все на подготовку. Губернатор все еще тревожился и требовал ответа - потянет ли дефицитная казна саму стройку, и есть ли в связи с этим смысл трясти федералов: «Выбьем все что можно, а сами сдуемся».



Теперь трясти точно будут, но все же основная нагрузка, судя по известным цифрам, ляжет на город. Как рассказал аппарат Максима Соколова, строительство Витебской развязки оценивается в 27 млрд, но вместе с подготовкой территории — все 39 млрд (при оценочной стоимости всей ШМСД в 182 млрд). Как уже было сказано выше, Москва берет на себя 10 млрд. Столько же — инвестор, следует из пресс-релиза ВТБ. Около 12 городских «подготовительных» млрд мы видим в проекте бюджета. Стало быть, за фигурой умолчания скрыты еще 7 млрд рублей. Очевидно, это тоже петербургская доля. По крайней мере, в аппарате Соколова подтвердили 20 млрд от партнеров, добавив: «Остальная сумма включает в себя расходы регионального бюджета на создание Витебской развязки и на подготовку территории строительства, в том числе вынос инженерных сетей и прочие необходимые работы».



Технические характеристики первого участка ШМСД известны: протяженность - 2,6 км, шесть полос, расчетная скорость движения — 110 км/час, пропускная способность – до 70 тысяч транспортных средств в сутки. Для сравнения: на потрепанной коронавирусом Шуваловской развязке расчетный поток составит 38 тысяч машин при максимуме в 42 тысячи; впрочем, она и дешевле в 10 раз.

В качестве развязки стройка между ЗСД и Витебским сделает Западный скоростной диаметр более доступным для ближних районов и разгрузит такой же объект на Благодатной; но главное — это первый шаг к тому, чтобы тянуть ШМСД от существующего диаметра на восток и в Ленобласть.



Строить обещают начать в первом квартале 2021 года, на все про все — 4 года. «Если мы говорим о первом квартале, то, видимо, речь идет все же о подготовке территории, выводе техники, - говорит директор ассоциации «Дормост» Кирилл Иванов. - Даже при условии, что есть одобренный инженерный проект, для стройки необходима рабочая документация; надо развернуть фронт работ; надо наконец получить ордера ГАТИ, что у нас в городе целая история, компании по 4 раза заходят в инспекцию».



Вечером 18 ноября было опубликовано постановление Смольного об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для строительства участка ШМСД от ЗСД до Витебского. Как уточняется - «при отсутствии других возможных вариантов строительства». В списке — 17 участков, 11 в собственности, остальные — в аренде.



Кто конкретно будет строить, пока не ясно: то, что инвестор пришел на безальтернативной основе, не значит, что сам он не выбирает. «На текущий момент завершаются конкурсные процедуры, - говорят в пресс-службе ВТБ. - На конкурс были приглашены ведущие российские и международные компании».

Предполагаемый срок строительства составит четыре года. Эксплуатировать развязку до 2042 года, то есть до конца действия концессии, само собой, будет ООО «Магистраль северной столицы». При этом в Смольном подчеркивают, что заключённое дополнительное соглашение не повлияет на механизм компенсации затрат, предусмотренный основным документом. Напомним, город до 2020 года выплачивал концессионеру разницу между гарантированной выручкой и фактической, которая была ниже. Это из года в год вызывало возмущение оппозиционных депутатов, но Смольный ссылался на условия соглашения. В текущем году такой строчки в бюджете впервые не оказалось, только традиционное обслуживание облигационного займа АО «ЗСД», выпущенного давным-давно для создания Северного и Южного участков магистрали.



Город не платит напрямую, но концессионер без опеки не остался. В конце августа АО «ЗСД», на 100% принадлежащее городу, сообщило о подписании допсоглашения с МСС и Смольным: теперь именно акционерное общество берет на себя обязательства Санкт-Петербурга перед ООО «Магистраль северной столицы» по выплате платежей по компенсации затрат в 2020-2022 годах. Убыток самого АО «ЗСД» за 2019 год, согласно официальным сообщениям, составил 2,7 млрд, но за несколько дней до подписания допсоглашения совет директоров АО «ЗСД» решил обратиться в Евразийский банк развития, с которым у него на тот момент уже был подписан кредитный договор на 6 млрд. Цель обращения — получить по договору первый транш на 1 млрд рублей.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»