Город не готов везти к Острову фортов за свой счет. На Кронштадтскую развязку просят 3 млрд федеральных рублей

Классический вопрос федерального софинансирования обсуждался еще в сентябре на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области. Обычно это открытое мероприятие, но пандемия внесла свои коррективы. Вице-премьер Марат Хуснуллин вел его в закрытом режиме, в присутствии двух губернаторов, а также вице-губернатора Максима Соколова, который еще недавно сам председательствовал за столом в ранге министра. Протокол подоспел только сейчас.



Главный хит сезона — Широтную магистраль скоростного движения — к тому времени обсудили уже во всех вариантах, и совет нового ничего не добавил. А вот Кронштадтский сюжет, с появлением в нем министерской фамилии, решается все более радикально. Город не хочет ни тратить, ни терять в налогах, а развязку хочет.

По данным «Фонтанки», в итоге совет зафиксировал ровно ту сумму на первый участок ШМСД, о которой говорилось раньше: 10 млрд рублей из федерального бюджета. Напомним, этот участок оформлен фактически как еще одна развязка ЗСД, но очень дорогая; стоимость оценивается в 30 млрд рублей, и эту сумму делят между собой город, федеральный центр и «Магистраль Северной столицы». При этом подготовка территории под стройку уже идет, а корректировка бюджета позволила выделить на это миллиард. Еще весной, когда КРТИ только анонсировал передачу проектной документации в экспертизу, глава комитета Андрей Левакин рассказал о графике платежей от федералов: 1 млрд они дают в 2020 году и по 3 млрд — в следующие три года. В итоге на заседании координационного совета просто лишний раз зафиксировали ранее озвученные договоренности.



Насчет того, что многолетний проект ШМСД со стоимостью под 200 млрд не обойдется только петербургским деньгами, сомнений не было. Однако с федеральным софинансированием менее масштабных строек в последние годы было туго: запросы города либо просто игнорировались, либо удовлетворялись только в части обеспечения чемпионата мира по футболу. Осенью 2019 года вице-премьер Максим Акимов провел совещание в Петербурге, где сообщил: Москва готова до 2024 года выделить 13 млрд на 5 проектов, не считая Широтную магистраль, — на строительство Южно-Волхонской дороги, Южной широтной магистрали, реконструкцию Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе и строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. В проекте следующего трехлетнего бюджета эти средства уже прослеживаются: например, на 2021 год адресная программа КРТИ, если исключить из нее метро, составляет 12,6 млрд рублей, и 3,7 млрд приходятся как раз на федеральные средства. В 2022-м предусмотрено 3,4 млрд из Москвы, и это больше трети годовой АИП, если в проекте ничего не изменится.



Смольный принес на координационный совет еще одну историю, говорят участники заседания: реконструкцию развязки КАД и Кронштадтского шоссе. Она планируется уже несколько лет, как и ряд других дорожных проектов, которые должны обеспечить феноменальную туристическую привлекательность Котлина (в частности, строительство еще одной развязки и реконструкция Цитадельского шоссе). Привлекательность эту демонстрируют на различных форумах, некоторые поражают размахом. Но теперь на это попробуй не дай денег: Андрей Левакин свой доклад сразу начал с напоминания о том, что в Кронштадте реализуется проект «Острова фортов» и Военного учебно-научного центра ВМФ. Все это, напомним, при содействии Минобороны и под руководством семьи министра Шойгу. Реконструкция существующей загруженной развязки — и строительство новой, о которой тоже говорят не первый год, — это еще не самое радикальное. Напомним, Ксения Шойгу вообще говорила о расширении дамбы как о реальном варианте.



Однако в данном случае дело не только в магии министерской фамилии. По данным «Фонтанки», комитет упирал на принадлежность территории. «Транспортная развязка Комплекса защитных сооружений и Кронштадтского шоссе располагается в границах земельного участка, находящегося в федеральной собственности, — прокомментировали в комитете. — Таким образом, реконструкция объекта за счет средств бюджета Санкт-Петербурга не представляется возможной». А речь идет ни много ни мало о 3 млрд рублей.



Не то чтобы город совсем не мог поучаствовать в процессе. По информации «Фонтанки», профильные совещания проводились и раньше, к делу привлекали Минстрой и Минфин. В итоге был предложен нестандартный вариант: Смольный освобождает КЗС от имущественных налогов, а деньги идут на реконструкцию развязки. Левакин на заседании прямо сказал: льгот не предвидится, у Петербурга полным-полно ресурсоемких проектов, на которые требуются поступления. Вывод простой: у города дефицит бюджета, участок не городской, налоговых преференций ожидать не стоит — так что никому, кроме федералов, финансирование не потянуть. Координационный совет, что называется, принял к сведению.



На самом деле может и выгореть: дело в том, что федеральный центр проявляет неожиданную щедрость к Петербургу, который ранее традиционно считался самодостаточным в этом смысле регионом. По данным «Фонтанки», еще в 20-х числах сентября вышло правительственное распоряжение, согласно которому Санкт-Петербургу будет направлен 1 млрд рублей на один из самых звучных долгостроев города — реконструкцию Лиговского путепровода. Это сделано в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». «Фонтанка» много писала о непростой судьбе этого объекта, которая связана с еще менее простой судьбой предыдущего подрядчика — «Пилона». Сейчас, по данным Смольного, путепровод готов на 30%; новый подрядчик — СК «Орион плюс» — выполняет работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды на проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе, а также по возведению гидроизоляции и покрытия путепровода первой очереди. На финальной стадии находятся работы по выносу инженерных сетей.