Вирус тасует развязки ЗСД. Шуваловская встает на паузу, Витебская только хорошеет

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру«/Архив

Вирусная корректировка бюджета заставила самые состоятельные комитеты Смольного резать свои планы по стройке. О том, какие обязательства берут на себя чиновники, «Фонтанка» писала ранее. При этом за главной платной магистралью города — Западным скоростным диаметром — в этом смысле следят две «няньки». И подход у них разный. О том, что комитет имущественных отношений предлагает полностью отказаться от субсидий АО «Западный скоростной диаметр» в этом году, «Фонтанке» рассказали в самом комитете. Речь идет о деньгах, которые выделяются из бюджета этой принадлежащей городу компании, чтобы она достраивала развязки к ЗСД по мере того, как в них появляется необходимость. Таких, собственно, на данный момент запланировано было три: на Новом шоссе, на Шуваловском проспекте и на Шкиперском протоке. Первую сдали еще в сентябре, стоила она почти 970 млн, а подрядчиком выступило «Возрождение». При этом в АИП комитета на 2019 год был заложен 1 млрд 125 млн рублей; согласно отчету комфина, строчка исполнена на 100%.



Контракт на вторую (пересечение с Шуваловским) АО «ЗСД» заключило с тем же «Возрождением» в ноябре. Его стоимость — 4,1 млрд рублей, окончание запланировано на конец 2021 года. По проекту, от примыкания Камышовой улицы до развязки с ЗСД должно быть четыре полосы движения, предусмотрены четыре остановки общественного транспорта. Кроме того, обещают сохранить существующее общественное пространство — аллею Журналистов, и соорудить неразводной мост через Глухарку. Почти одновременно с подписанием соглашения в Смольном принимали новый бюджет. Согласно ему, из бюджета в адрес АО «ЗСД» в 2020 году должно быть выделено 2 млрд 566 млн, в следующем — 1 млрд 952 млн.



График работ в контракте показывает, что до октября 2020 года идут подготовительный период и разработка рабочей документации; до ноября — строительство участка примыкания Шуваловского к Планерной, съездов и пункта взимания платы для связи проспекта с ЗСД. Дальше до декабря 2021-го — основной объем. Если смотреть на последний вариант сметы, который зафиксирован 6 апреля, то указанные съезды № 4 и 6 должны обойтись в 49 млн и 198 млн соответственно, переустройство Шуваловского проспекта — в 130 млн.



Гендиректор АО ПО «Возрождение» Михаил Клобертанс сообщил «Фонтанке», что у подрядчика пока нет понимания по сокращению финансирования. Полностью обнулить субсидию, по его словам, невозможно. «Контракт заключен, выполнена часть работ, получен аванс, — говорит он. — Работы, наверное, могут быть закрыты на каком-то этапе, чего не хотелось бы, но официального решения нет». Это «не хотелось бы» вполне понятно. Главным образом «Возрождение» в Петербурге работает не с АО «ЗСД», а с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры. Он тоже представил предложения по сокращению своей программы. 47news посчитали, что, если все они будут реализованы, «Возрождение» по различным объектам АИП получит 411 млн рублей вместо 2 млрд (это без учета развязки).



На сайте госзакупок при этом опубликованы уже пять платежных поручений в адрес подрядчика по строительству Шуваловской развязки. В сумме набегает 547 млн рублей; похоже, этим пока и ограничатся. Предложения по сокращению АИП должен утвердить экономический блок, и проекта корректировки бюджета ждут не раньше следующей недели. Но приоритеты понятны: КИО хочет по минимуму резать свои профильные социальные статьи (скажем, по закупке жилья) и согласен поступиться развязками — как уже строящейся на Шуваловском, так и еще не выставленной на аукцион Шкиперской.

Впрочем, развязки от ЗСД отрастают не только по линии комитета имущественных отношений. Как уже рассказывала «Фонтанка», в своеобразную развязку решили для оперативности оформить первый этап широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). На самом деле это другой объект, но начинать надо с участка от примыкания этой трассы к ЗСД до Витебского проспекта. Город просто подписал дополнительное соглашение с концессионером Западного скоростного диаметра — «Магистралью Северной столицы», то есть это вроде как продолжение стройки ЗСД. Стоимость ориентировочно составит 30 млрд рублей; деньги дадут и частные партнеры, и город, и федеральный центр (он уже подтвердил свою часть в 10 млрд).