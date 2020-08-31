Петербуржцы, которые периодически приезжают в Кронштадт, знают, как там трудно перекусить, особенно в праздники. Кафе и ресторанов немного — соответственно, посадочных мест тоже. А в «Острове фортов» есть свой фудкорт. Сейчас здесь работает несколько точек, в том числе автобус-фургон: можно съесть бургер, жареную корюшку с картошкой, выпить кофе, съесть мороженого. За ценником организаторы следят: он должен быть демократичным. В парке стремятся к тому, чтобы посетитель мог насытиться и заплатить за это не больше 350 рублей.