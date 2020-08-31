Самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. 9 га на берегу Каботажной гавани Кронштадта превратили в современную площадку, где можно не только отдохнуть, но и узнать много интересного: «Остров фортов» — настоящий музей под открытым небом.
Парк появился в рекордный срок: его благоустроили всего за три месяца. Работы пришлись на период ограничений, связанных с коронавирусом, но, несмотря на трудности, всё успели вовремя. Новую достопримечательность Кронштадта открыли для публики 8 августа 2020 года.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ
ГДЕ НАХОДИТСЯ
Цитадельское шоссе, 14. Ближайшая остановка общественного транспорта — «Цитадельское шоссе». От неё пешком 600 метров.
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Ежедневно с 08:00 до 22:00
ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. 9 га на берегу Каботажной гавани Кронштадта превратили в современную площадку, где можно не только отдохнуть, но и узнать много интересного: «Остров фортов» — настоящий музей под открытым небом.
Парк появился в рекордный срок: его благоустроили всего за три месяца. Работы пришлись на период ограничений, связанных с коронавирусом, но, несмотря на трудности, всё успели вовремя. Новую достопримечательность Кронштадта открыли для публики 8 августа 2020 года.
ГДЕ НАХОДИТСЯ
Цитадельское шоссе, 14. Ближайшая остановка общественного транспорта — «Цитадельское шоссе». От неё пешком 600 метров.
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Ежедневно с 08:00 до 22:00
Из чего состоит
«Остров фортов» можно разделить на несколько смысловых частей, выполняющих разные задачи. Главный объект парка — Аллея героев российского флота, которая в наглядной интерактивной форме рассказывает о 300-летней истории российского ВМФ от Петра I до наших дней. Продолжает просветительскую миссию Маяк памяти с именами 200 лучших представителей военно-морских сил страны. Вокруг него стоят большие панорамные качели с круговым обзором парка. Детей ждут верёвочный парк и игровая площадка площадью 1000 кв. м. К услугам взрослых посетителей — прогулочные зоны с мостками и колоритными беседками, а также яблоневый сад с прудом. Весь комплекс выполнен во «флотском» стиле: канаты, дерево, металл. Лаконично, но очень стильно. Над дизайном, к слову, работали отечественные специалисты.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
ВЗРОСЛЫМ
Узнать про историю российского флота. Старшеклассникам, студентам и взрослым рекомендуем начать прогулку по парку с бесплатной экскурсии по Аллее героев, которую регулярно проводят сотрудники Центрального военно-морского музея. Это вовсе не скучно: в «Острове фортов» умеют рассказать про великие сражения так, что заслушаешься.
наведите на карточки с текстом, чтобы увидеть фотографии
Посмотреть на панораму залива и форты через бесплатные стационарные бинокли.
Изучить имена знаменитых моряков на Маяке памяти. А вечером, когда на маяке загорается подсветка, романтически к нему прогуляться и сделать потрясающие фото на память.
Подышать морским воздухом на скамейке, стилизованной под лодку. Пройтись по дорожкам и дизайнерским мостикам.
Прокатиться на панорамных качелях, которые одновременно могут вместить 24 человека.
Узнать про историю российского флота. Старшеклассникам, студентам и взрослым рекомендуем начать прогулку по парку с бесплатной экскурсии по Аллее героев, которую регулярно проводят сотрудники Центрального военно-морского музея. Это вовсе не скучно: в «Острове фортов» умеют рассказать про великие сражения так, что заслушаешься.
Посмотреть на панораму залива и форты через бесплатные стационарные бинокли.
Изучить имена знаменитых моряков на Маяке памяти. А вечером, когда на маяке загорается подсветка, романтически к нему прогуляться и сделать потрясающие фото на память.
Подышать морским воздухом на скамейке, стилизованной под лодку. Пройтись по дорожкам и дизайнерским мостикам.
Прокатиться на панорамных качелях, которые одновременно могут вместить 24 человека.
Как устроена Аллея героев
Размышляя о том, как лаконично отразить три века российского военно-морского флота, историки выбрали 12 основных тем. Все, кроме современной, решили представить через личности связанных с ними героев — выдающихся военно-морских деятелей России. Великих флотоводцев и мореплавателей выбрали народным интернет-голосованием из short-листа, составленного при участии специалистов в области военно-морской истории. Выбирали в прямом смысле «всем миром»: свои голоса отдали более 80 тыс. человек из 50 стран.
Художественно-архитектурное воплощение героев стало следующим важнейшим этапом большой работы. Для Аллеи был выбран не статично-мемориальный, а современный инновационный формат, гармонично сочетающий историческую составляющую с интерактивными компонентами. Таким образом пространство получилось фотогеничным, интересным всем группам населения, в том числе детям и подросткам.
Организаторы проекта не стали устанавливать бюсты, портретные барельефы или памятники. Монументы с большей или меньшей достоверностью воспроизводят облик военно-морских деятелей, но зачастую не раскрывают наглядно историческое значение подвигов этих людей. Поэтому было решено визуализировать главные аспекты биографий выдающихся флотоводцев и мореплавателей России через символы, запечатлённые в малых архитектурных формах.
Шагая по «дороге времени», гости парка видят имена основателя регулярного российского флота императора Петра I, непобедимого адмирала Фёдора Ушакова, героев обороны Севастополя Павла Нахимова, Владимира Корнилова, Владимира Истомина, героя русско-японской войны адмирала Степана Макарова, наркома ВМФ СССР Николая Кузнецова и других. Каждому деятелю посвящена отдельная архитектурная ниша, оформленная картинами, географическими картами, чертежами кораблей, схемами сражений. В центре — арт-объект, рождающий в сознании яркий образ, связанный с совершённым героем подвигом. Тут уж непременно захочется загрузить по размещённому на стене ниши QR-коду видеоролик и узнать больше об этом флотоводце или мореплавателе.
А ещё арт-объекты — это шикарные фотозоны. Поклонники Instagram охотно фотографируются на фоне пушек в нише адмирала Ушакова, с секстантом, который стал центром экспозиции адмирала Ивана Крузенштерна, морскими минами, которые иллюстрируют важнейшую страницу в служебной биографии командующего русским флотом Балтийского моря адмирала фон Эссена. Но больше всего посетители полюбили пингвина возле якоря во льдах Антарктиды. Это в той зоне аллеи, которая посвящена первооткрывателям Антарктиды адмиралам Фаддею Беллинсгаузену и Михаилу Лазареву. Посетители парка придумывают птице разные забавные прозвища. Видя такой интерес, организаторы проекта планируют провести в социальных сетях опрос и большинством голосов выбрать пингвину постоянное имя.
Даже самым маленьким посетителям, которым рановато слушать про морские сражения и великие открытия, есть чем заняться на Аллее героев. Детей просто не увести от настоящего водопада, которым дизайнеры украсили финальную нишу о настоящем и будущем Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
Тем, кто хочет пройти по аллее самостоятельно, в помощь QR-коды в каждой части экспозиции. Ссылки уводят на страницы сайта кронштадт.рф, где размещены красочные и информативные видеоролики о героях российского флота, представленных на аллее.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
ДЕТЯМ
Покататься на самокатах и роликах на асфальтированной площадке у входа.
наведите на карточки с текстом, чтобы увидеть фотографии
Скатиться с горки, постоять у руля корабля и оседлать канатные качели на детской площадке в морском стиле.
Покорить новые вершины в верёвочном парке под присмотром опытных инструкторов-аниматоров. Кстати, это подойдёт и взрослым.
Принять участие в развлечениях, которые аниматоры и творческие команды проводят на главной площади парка каждые выходные. Здесь уже были: шоу мыльных пузырей, танцевальная разминка, баттл и даже битбокс-livelooping с мастер-классом. Афиша всякий раз уникальная и не повторяется.
Расписание мероприятий подстроено под детский график: есть программы дневные (с 11:00 —13:00 ) и вечерние (16:00 — 18:00).
Покататься на самокатах и роликах на асфальтированной площадке у входа.
Скатиться с горки, постоять у руля корабля и оседлать канатные качели на детской площадке в морском стиле.
Покорить новые вершины в верёвочном парке под присмотром опытных инструкторов-аниматоров. Кстати, это подойдёт и взрослым.
Принять участие в развлечениях, которые аниматоры и творческие команды проводят на главной площади парка каждые выходные. Здесь уже были: шоу мыльных пузырей, танцевальная разминка, баттл и даже битбокс-livelooping с мастер-классом. Афиша всякий раз уникальная и не повторяется.
Расписание мероприятий подстроено под детский график: есть программы дневные (с 11:00 —13:00 ) и вечерние (16:00 — 18:00).
Где поесть
Петербуржцы, которые периодически приезжают в Кронштадт, знают, как там трудно перекусить, особенно в праздники. Кафе и ресторанов немного — соответственно, посадочных мест тоже. А в «Острове фортов» есть свой фудкорт. Сейчас здесь работает несколько точек, в том числе автобус-фургон: можно съесть бургер, жареную корюшку с картошкой, выпить кофе, съесть мороженого. За ценником организаторы следят: он должен быть демократичным. В парке стремятся к тому, чтобы посетитель мог насытиться и заплатить за это не больше 350 рублей.
Фудкорт будет развиваться. В планах организаторов парка — гастрономические фестивали, где можно представить, например, кухню регионов России, связанных с тем или иным флотом или морским событием. Причем цены обещают скромные — от 100 рублей за блюдо.
Что платно/бесплатно
«Остров фортов» — социальный проект. Посетителям не нужно платить деньги за вход, экскурсии по Аллее героев, бинокли, участие в мастер-классах и туалет. Кошелёк надо приготовить только на подступах к верёвочному парку и рядом с фудкортом. За еду можно расплачиваться картой, а вот полазать на высоте пока можно только за наличный расчёт.
Минусы
Типичная для востребованных мест проблема с парковкой. На территории парка предусмотрены парковочные места, но на всех желающих их, конечно, не хватает. Посетителям приходится оставлять машины на Цитадельском шоссе по обочинам и уповать на то, что городская администрация рано или поздно сделает вдоль прилегающих дорог специальные «карманы».
Нет и пешеходного перехода через Цитадельское шоссе вблизи парка, а до ближайшей остановки общественного транспорта нужно идти около 600 метров.
Но уже появилась информация, что комитет по транспорту прорабатывает организацию работы общественного транспорта: остановка должна появиться рядом с парком. А с ней — и пешеходный переход.
Приезжающие на автомобилях в выходные дни рискуют встрять в пробку. По сравнению с традиционными заторами мегаполисов «масштаб бедствия», очевидно, не столь велик, но затруднения движения на близлежащих улицах бывают ощутимые.
Городские власти обещают в перспективе устранить это неудобство. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга разработал предложение по семи инфраструктурным объектам в Кронштадте, которое планируется реализовать поэтапно за ближайшие 3 года. Строительство дорожной инфраструктуры на территории Седьмого и Восьмого кварталов начнётся первым, по нему уже ведётся проектирование. Также запланирована реконструкция Цитадельского шоссе, Цитадельской дороги, Кронштадтского шоссе.
на участках от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга, от улицы Литке до улицы Гидростроителей с подключением к КАД
от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе
от КАД до Цитадельской дороги, путепроводной развязки КАД и Кронштадтского шоссе
Впечатление «Фонтанки»
По оценке организаторов, в первые же выходные после открытия, 8-9 августа, парк посетило более 10 тысяч человек. Наша съёмочная группа побывала в «Острове фортов» также в субботний день и обнаружила там аншлаг. Изучить новое общественное пространство Кронштадта приехали семьи с детьми, подростки и влюблённые парочки. Были даже пенсионеры из Петербурга, которые увидели новости про открытие парка. Полагаем, посетители каждой возрастной категории нашли себе занятие по душе. Если не поучаствовали в баттле, так видом моря с фортами полюбовались. Пространство уже успело стать модным и востребованным.
Что дальше
Вид образцово-ухоженного парка на месте бывшего болота с аварийными постройками впечатляет. Но это далеко не всё. «Остров фортов» — часть нового историко-культурного кластера Кронштадта, который, судя по обнародованным планам, призван серьёзно изменить облик города. Проект предусматривает:
Строительство Музея военно-морской славы
Открытие второй очереди парка с набережной, соединённой со сквером Инчхон
Реставрацию фортов «Пётр I», «Кроншлот» и «Император Александр I», которые превратят в музейное пространство
Организацию канатной дороги от территории музея до форта «Император Александр I». Канатка длиной 1200 м будет работать круглый год, перевозя 300 человек в час
Строительство двух отелей 3* и 4*
Создание океанариума, рассказывающего об истории Северного морского пути, флоре и фауне северной морской береговой линии России
Открытие яхтенной марины на 552 судна с эллингами и апартаментами
Строительство комплекса с крытыми спортплощадками и ледовой ареной
Материал подготовлен специально для АНО «Остров фортов»
Автор: Анастасия Коренькова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотограф: Алексей Рожнов Фотографии также предоставлены пресс-службой АНО «Остров фортов» Дизайнер: Екатерина Елизарова