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УЗНАЙТЕ, КАКОЙ ВЫ ИНВЕСТОР
как накопить и приумножить
Финансовая грамотность — это предмет, которому хотелось бы научиться еще в школе. Однако обычно мы постигаем ее на собственном опыте и, что греха таить, на собственных ошибках. Как показывает статистика, у многих россиян накопления не превышают сумм, достаточных, в случае потери доходов, на 1–2 месяца жизни на прежнем уровне. В пандемию мы столкнулись с ситуацией, когда можно полностью лишиться денежных поступлений или очень сильно понизить уровень заработка на заметно более долгий срок.
Финансовая грамотность — это предмет, которому хотелось бы научиться еще в школе. Однако обычно мы постигаем ее на собственном опыте и, что греха таить, на собственных ошибках. Как показывает статистика, у многих россиян накопления не превышают сумм, достаточных, в случае потери доходов, на 1–2 месяца жизни на прежнем уровне. В пандемию мы столкнулись с ситуацией, когда можно полностью лишиться денежных поступлений или очень сильно понизить уровень заработка на заметно более долгий срок.
Поэтому крайне важно не только заработать деньги, но и правильно ими распорядиться, чтобы обезопасить себя от потери доходов и даже, при грамотном инвестировании, существенно повысить качество жизни, получая прибыль от вложений в ценные бумаги или накопив на стратегическую покупку.

Изучать науку инвестиций станет куда проще, если вы познакомитесь с нашими героями. У них разные цели и сроки, на которые они хотят вложить средства, а разумный план действий им помогут разработать советы экспертов инвестиционной компании «ФИНАМ».
Ольга Ивановна — бухгалтер в строительной компании. Она хочет накопить денег, чтобы и после завершения трудовой деятельности хватало на поддержание привычного образа жизни и, может, даже на что-то большее. Ведь Ольге Ивановне нравится путешествовать, и она надеется объехать весь мир, как это делают ее ровесники в Европе и Америке.

До пенсии еще 15 лет, и наша героиня готова откладывать с каждой зарплаты небольшую сумму. В то же время рисковать этими деньгами Ольга Ивановна не хочет. Цель нашей героини — ежемесячный пассивный доход в размере 100 000 рублей в месяц.
Ольга Ивановна — бухгалтер в строительной компании. Она хочет накопить денег, чтобы и после завершения трудовой деятельности хватало на поддержание привычного образа жизни и, может, даже на что-то большее. Ведь Ольге Ивановне нравится путешествовать, и она надеется объехать весь мир, как это делают ее ровесники в Европе и Америке.

До пенсии еще 15 лет, и наша героиня готова откладывать с каждой зарплаты небольшую сумму. В то же время рисковать этими деньгами Ольга Ивановна не хочет. Цель нашей героини — ежемесячный пассивный доход в размере 100 000 рублей в месяц.

Консервативный инвестор

Ольга Ивановна — типичный консервативный инвестор. Ей подойдут такие активы, как разные облигации: например, государственные облигации федерального займа (ОФЗ) или еврооблигации.
Самостоятельно
Облигации на ИИС (ОФЗ и т. д.)

Еврооблигации
С помощью профессионалов
Еврооблигационная стратегия

Защитные стратегии сервиса «Автоследование» на Comon.ru
Павел — аспирант и уже совсем скоро станет преподавателем в том же университете, где и учился. Он снимает хорошую квартиру в центре, но мечтает купить собственный дом. Молодой ученый не хочет брать ипотеку, а планирует выгодно инвестировать отложенные после продажи бабушкиной комнаты в коммуналке деньги и регулярно вносить понемногу сэкономленные средства, чтобы через 7–10 лет накопить около 10 млн рублей. С такой суммой, как он считает, можно выбрать приличный дом, расположенный недалеко от Петербурга. Павел мечтает найти такое решение, которое давало бы хороший процент, даже если это будет сопряжено с небольшим риском.
Павел — аспирант и уже совсем скоро станет преподавателем в том же университете, где и учился. Он снимает хорошую квартиру в центре, но мечтает купить собственный дом. Молодой ученый не хочет брать ипотеку, а планирует выгодно инвестировать отложенные после продажи бабушкиной комнаты в коммуналке деньги и регулярно вносить понемногу сэкономленные средства, чтобы через 7–10 лет накопить около 10 млн рублей. С такой суммой, как он считает, можно выбрать приличный дом, расположенный недалеко от Петербурга. Павел мечтает найти такое решение, которое давало бы хороший процент, даже если это будет сопряжено с небольшим риском.

умеренный инвестор

Это — умеренный тип инвестора. Специалисты советуют Павлу открыть счет с тарифом «Единый ФриТрейд»*, который позволяет инвестировать в акции, облигации и ETF (биржевые инвестиционные фонды). Кроме того, Павел имеет возможность обзавестись индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС)** и в течение 3 лет возвращать налоги, удерживаемые из его зарплаты.

Для диверсификации активов Павел сможет приобретать их на популярных биржах США — доступ к зарубежным рынкам предоставляется по умолчанию всем владельцам счетов с тарифом «Единый ФриТрейд». Тем более что опытные инвесторы советуют иметь сбалансированный инвестиционный портфель: вкладывать средства в активы разных стран и отраслей. Если молодой инвестор не уверен в собственном опыте, он всегда может прибегнуть к помощи экспертов «ФИНАМа», а также воспользоваться сервисом «Автоследование»*** на сайте www.comon.ru: клиенты компании имеют возможность в автоматическом режиме повторять сделки автора стратегии.
Самостоятельно
ИИС, в том числе с тарифом Free Trade

Доступ к зарубежным рынкам через Единый счет
С помощью профессионалов
Стратегии сервиса «Автоследование» на Comon.ru (включая стратегии с ИИС)

Стратегия «Весь Comon»

Консультационные услуги
Татьяна работает в крупном банке руководителем среднего звена. В силу должности и опыта хорошо разбирается в теме инвестиций: в курсе последних деловых новостей, постоянно следит за котировками на бирже и на «ты» с такими понятиями, как P/E и «голова и плечи». Но самое главное — она не только не боится резких колебаний на рынке, но и не прочь на них заработать, например чтобы обеспечить приличное образование и хорошие стартовые условия подрастающим детям. Сейчас у нее на депозите около 10 млн рублей, но за 3–4 года она бы хотела удвоить сумму.
Татьяна работает в крупном банке руководителем среднего звена. В силу должности и опыта хорошо разбирается в теме инвестиций: в курсе последних деловых новостей, постоянно следит за котировками на бирже и на «ты» с такими понятиями, как P/E и «голова и плечи». Но самое главное — она не только не боится резких колебаний на рынке, но и не прочь на них заработать, например чтобы обеспечить приличное образование и хорошие стартовые условия подрастающим детям. Сейчас у нее на депозите около 10 млн рублей, но за 3–4 года она бы хотела удвоить сумму.

агрессивный инвестор

Это — опытный и даже агрессивный тип инвестора. Такому можно иметь дело со сложными инвестиционными продуктами: например, фьючерсами и опционами на рынках РФ и США.

Также к услугам Татьяны — доступ к зарубежным рынкам через Единый счет и эксклюзивные решения для квалифицированных инвесторов. К примеру, участие в IPO (первичное публичное размещение акций) — вложение средств в молодые перспективные компании, среди которых может оказаться завтрашний Apple или Amazon. Разумеется, и среди стратегий сервиса «Автоследование» найдется несколько интересных решений от суперпрофи «ФИНАМа»: одна голова — хорошо, а две — лучше.
Самостоятельно
Доступ к зарубежным рынкам через Единый счет

Фьючерсы и опционы на рынке РФ

Фьючерсы на рынке США

Участие в IPO
С помощью профессионалов
Агрессивные стратегии сервиса «Автоследование» на Comon.ru
Если вы еще сомневаетесь в том, какой вы инвестор и как можете сберечь и умножить свои капиталы, воспользуйтесь сервисом-калькулятором компании «ФИНАМ».

подберите свой инвестиционный портфель

Для тех, кто все еще не чувствует себя на бирже уверенно, «ФИНАМ» предлагает поучиться тонкому искусству обращения с деньгами — в том числе на бесплатных курсах. Можно выбрать и дистанционное обучение.
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Материал подготовлен специально для компании «ФИНАМ».

Брокерские услуги и услуги по инвестиционному консультированию оказывает АО «ФИНАМ». Представительство АО «ФИНАМ» в г. Санкт-Петербурге, ул. Большая Московская, д. 14/1, лит. А, +7 (812) 66 77 777.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность не гарантируется. Перед началом торговли рекомендуется оценить приемлемость возможных рисков, а также внимательно ознакомиться с Регламентом брокерского обслуживания АО «ФИНАМ» и правилами сервиса «Автоследование» (размещены на сайтах www.finam.ru и www.comon.ru).

Учебный центр «ФИНАМ» проводит разовые семинары, в том числе дистанционно.

Автор: Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации и фотографии: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова
Сноски
*Указанный Тарифный план предоставляется Клиенту (может быть выбран Клиентом) только по согласованию с Брокером. Брокер вправе отказать в предоставлении данного Тарифного плана без объяснения причин. В случае предоставления настоящего Тарифного плана его смена Клиентом осуществляется только по согласованию с Брокером. При предоставлении настоящего Тарифного плана Брокером устанавливаются ограничения по применению Клиентом ИТС и программно-технических способов подключения к ИТС. Услуги на рынке иностранных ценных бумаг (ИЦБ) по общему правилу не предоставляются (тарифы для данного рынка указаны на случай принятия Брокером решения о предоставлении услуг). Подробное описание данного тарифа приведено в Приложении № 7 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ФИНАМ».

**Владелец индивидуального инвестиционного счета имеет право на получение инвестиционного налогового вычета в порядке и на условиях, предусмотренных налоговым законодательством РФ.

***«Автоследование» — платная услуга АО «ФИНАМ», позволяющая: − получать предоставляемые АО «ФИНАМ» инвестиционные рекомендации на основе одного или нескольких торговых алгоритмов (стратегий) посредством программы для электронных вычислительных машин Comon, которая автоматизированным способом преобразовывает предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия клиента; − формировать и направлять брокеру АО «ФИНАМ» посредством информационно-торговой системы поручения на сделки на основании указанных выше индивидуальных инвестиционных рекомендаций для их исполнения в режиме алгоритмической торговли по Клиентскому счету. Перед началом торговли на финансовом рынке рекомендуется оценить приемлемость возможных рисков, внимательно ознакомиться с регламентными документами АО «ФИНАМ» (www.finam.ru), организаторов торговли, законодательством РФ, иной информацией и документацией. Результаты инвестирования в прошлом не могут служить ориентиром оценки будущей результативности инвестиций ввиду ее многофакторности. Доходность не гарантируется: стоимость инвестированных активов может как уменьшаться, так и увеличиваться. АО «ФИНАМ» рекомендует перед началом применения «Автоследования» обеспечить на Клиентском счете активы только в виде денежных средств (рекомендуется отсутствие иных активов, прав требования и обязательств). Результат на конкретном счете может отличаться и зависит в том числе от суммы инвестиций, тарифного плана и конкретной рыночной ситуации в момент совершения сделок.

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