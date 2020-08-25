УЗНАЙТЕ, КАКОЙ ВЫ ИНВЕСТОР

*Указанный Тарифный план предоставляется Клиенту (может быть выбран Клиентом) только по согласованию с Брокером. Брокер вправе отказать в предоставлении данного Тарифного плана без объяснения причин. В случае предоставления настоящего Тарифного плана его смена Клиентом осуществляется только по согласованию с Брокером. При предоставлении настоящего Тарифного плана Брокером устанавливаются ограничения по применению Клиентом ИТС и программно-технических способов подключения к ИТС. Услуги на рынке иностранных ценных бумаг (ИЦБ) по общему правилу не предоставляются (тарифы для данного рынка указаны на случай принятия Брокером решения о предоставлении услуг). Подробное описание данного тарифа приведено в Приложении № 7 к Регламенту брокерского обслуживания АО «ФИНАМ».
**Владелец индивидуального инвестиционного счета имеет право на получение инвестиционного налогового вычета в порядке и на условиях, предусмотренных налоговым законодательством РФ.
***«Автоследование» — платная услуга АО «ФИНАМ», позволяющая: − получать предоставляемые АО «ФИНАМ» инвестиционные рекомендации на основе одного или нескольких торговых алгоритмов (стратегий) посредством программы для электронных вычислительных машин Comon, которая автоматизированным способом преобразовывает предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия клиента; − формировать и направлять брокеру АО «ФИНАМ» посредством информационно-торговой системы поручения на сделки на основании указанных выше индивидуальных инвестиционных рекомендаций для их исполнения в режиме алгоритмической торговли по Клиентскому счету. Перед началом торговли на финансовом рынке рекомендуется оценить приемлемость возможных рисков, внимательно ознакомиться с регламентными документами АО «ФИНАМ» (www.finam.ru
), организаторов торговли, законодательством РФ, иной информацией и документацией. Результаты инвестирования в прошлом не могут служить ориентиром оценки будущей результативности инвестиций ввиду ее многофакторности. Доходность не гарантируется: стоимость инвестированных активов может как уменьшаться, так и увеличиваться. АО «ФИНАМ» рекомендует перед началом применения «Автоследования» обеспечить на Клиентском счете активы только в виде денежных средств (рекомендуется отсутствие иных активов, прав требования и обязательств). Результат на конкретном счете может отличаться и зависит в том числе от суммы инвестиций, тарифного плана и конкретной рыночной ситуации в момент совершения сделок.