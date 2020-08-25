УЗНАЙТЕ, КАКОЙ ВЫ ИНВЕСТОР

Татьяна работает в крупном банке руководителем среднего звена. В силу должности и опыта хорошо разбирается в теме инвестиций: в курсе последних деловых новостей, постоянно следит за котировками на бирже и на «ты» с такими понятиями, как P/E и «голова и плечи». Но самое главное — она не только не боится резких колебаний на рынке, но и не прочь на них заработать, например чтобы обеспечить приличное образование и хорошие стартовые условия подрастающим детям. Сейчас у нее на депозите около 10 млн рублей, но за 3–4 года она бы хотела удвоить сумму.

