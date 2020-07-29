На сегодняшний день под брендом Ralph Lauren Home выпускаются мебель, свет, аксессуары для дома, посуда, текстиль, отделочные материалы для пола и стен. Каждая новая коллекция — это очередное признание в любви вневременным формам, превосходным материалам и скрупулезному мастерству.



В Петербурге оценить интерьерные решения уровня haute couture, предлагаемые Ralph Lauren Home, можно в фирменных салонах бренда. Один из них расположен на Большом проспекте Петроградской стороны, 44, другой — в историческом отеле «Англетер», напротив Исаакиевского собора.



Прежде чем отправиться в салон Ralph Lauren Home, предлагаем оценить красоту и уникальность представленных там предметов с помощью этой видеоэкскурсии. Всего за пару минут вы сможете прикоснуться к традиции высокого качества и утонченного вкуса, которой следует Ральф Лорен в интерьерных коллекциях.

