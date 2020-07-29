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Видеоэкскурсия: Американская классика для вашего дома. Где купить дизайнерские предметы интерьера

Ручная работа и стремление к совершенству — ключевые принципы бренда Ralph Lauren Home. Предметы интерьера из его коллекций более 30 лет украшают дома тех, кто ценит качество и стиль. В Петербурге эксклюзивным дилером марки выступает группа компаний Galerie 46.

Ральф Лорен — американский модельер, дизайнер и предприниматель, кавалер ордена Почетного легиона, Рыцарь-Командор Британской империи, один из богатейших людей планеты. Он работает в мире моды уже полвека, а в 1983 году стал первым американским дизайнером, выпустившим коллекцию предметов для дома. Она вышла под брендом Ralph Lauren Home и включала как мебель, так и аксессуары.
«Я решил заняться домашними предметами, потому что у меня было чувство, что мне есть, что сказать. И я точно знал, что хочу заявить о себе в этой области так же громко, как и в производстве одежды», — говорил по этому поводу сам Ральф Лорен.
На сегодняшний день под брендом Ralph Lauren Home выпускаются мебель, свет, аксессуары для дома, посуда, текстиль, отделочные материалы для пола и стен. Каждая новая коллекция — это очередное признание в любви вневременным формам, превосходным материалам и скрупулезному мастерству.

В Петербурге оценить интерьерные решения уровня haute couture, предлагаемые Ralph Lauren Home, можно в фирменных салонах бренда. Один из них расположен на Большом проспекте Петроградской стороны, 44, другой — в историческом отеле «Англетер», напротив Исаакиевского собора.

Прежде чем отправиться в салон Ralph Lauren Home, предлагаем оценить красоту и уникальность представленных там предметов с помощью этой видеоэкскурсии. Всего за пару минут вы сможете прикоснуться к традиции высокого качества и утонченного вкуса, которой следует Ральф Лорен в интерьерных коллекциях.
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Продолжаем знакомить вас с нашими офлайн пространствами. Сегодня в этом видео мы расскажем вам о салоне RLH на Большом проспекте П.С., 44 и о бутике RLH в отеле «Англетер». ⠀ Монобрендовый салон RLH на Большом проспекте П.С., 44 был открыт в декабре 2011 года. В салоне представлена полная линейка предметов для дома: мебель, свет, постельное белье, обои, ткани, подарки и аксессуары, а также студия дизайна и декорирования. Бутик RLH открылся этой весной в самом центре Санкт-Петербурга, в отеле «Англетер». В бутике представлены последние новинки аксессуаров, посуды и освещения для дома. Будем рады видеть вас у нас в гостях! #ralphlaurenhome #rlhome #galerie46

Публикация от Galerie 46 (@galerie_46)

Конечно же, высоким стилем Ralph Lauren Home лучше любоваться лично. Однако, если по каким-то причинам сделать это не получается, вы можете взглянуть на него в интернете.
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Материал подготовлен специально для ООО «Арт-Ретро»

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