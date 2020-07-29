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Продолжаем знакомить вас с нашими офлайн пространствами. Сегодня в этом видео мы расскажем вам о салоне RLH на Большом проспекте П.С., 44 и о бутике RLH в отеле «Англетер». ⠀ Монобрендовый салон RLH на Большом проспекте П.С., 44 был открыт в декабре 2011 года. В салоне представлена полная линейка предметов для дома: мебель, свет, постельное белье, обои, ткани, подарки и аксессуары, а также студия дизайна и декорирования. Бутик RLH открылся этой весной в самом центре Санкт-Петербурга, в отеле «Англетер». В бутике представлены последние новинки аксессуаров, посуды и освещения для дома. Будем рады видеть вас у нас в гостях! #ralphlaurenhome #rlhome #galerie46