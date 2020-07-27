«Зебра» и двойная сплошная. В Ленобласти нанесли разметку холодным пластиком

Контрольно-полевые испытания, проведенные СТиМ, показали, что новый материал держится на асфальте в среднем в два раза дольше термопластика. «Холодные» линии работают 17 месяцев, их коэффициент светоотражения сохраняется в течение 16 месяцев, а коэффициент яркости — от 2 до 11 месяцев. Такая износостойкость объясняется тем, что в их состав входит высокопрочный акриловый сополимер.



Холодный пластик довольно прост в использовании. Подготовка к нанесению занимает всего две минуты: материал перемешивают в емкости до однородного состояния, затем добавляют отвердитель и размешивают еще раз.



Новая разметка уже была опробована на дорогах нескольких российских городов. Для Северо-Западного региона она актуальна еще и потому, что не деформируется при перепадах температуры, а значит, будет лучше переносить характерные для наших зим переходы от минуса к плюсу и обратно.



В СТиМ отмечают, что применение холодного пластика — это не только экономически привлекательное решение, но и способ повысить безопасность дорожного движения.

