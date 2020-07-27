«Зебра» и двойная сплошная. В Ленобласти нанесли разметку холодным пластиком
На улице Солнечной в Сосновом Бору появилась разметка пешеходного перехода, сделанная по новой технологии. Испытать ее предложили специалисты группы компаний СТиМ.
Холодный пластик подходит для нанесения «зебр», сплошных и двойных сплошных линий, разделительных полос и др. От обычной дорожной краски он отличается тем, что служит долго и не так быстро затирается колесами автомобилей. Кроме того, разметку из него легко обновлять, и она хорошо видна в ночное время.
Контрольно-полевые испытания, проведенные СТиМ, показали, что новый материал держится на асфальте в среднем в два раза дольше термопластика. «Холодные» линии работают 17 месяцев, их коэффициент светоотражения сохраняется в течение 16 месяцев, а коэффициент яркости — от 2 до 11 месяцев. Такая износостойкость объясняется тем, что в их состав входит высокопрочный акриловый сополимер.
Холодный пластик довольно прост в использовании. Подготовка к нанесению занимает всего две минуты: материал перемешивают в емкости до однородного состояния, затем добавляют отвердитель и размешивают еще раз.
Новая разметка уже была опробована на дорогах нескольких российских городов. Для Северо-Западного региона она актуальна еще и потому, что не деформируется при перепадах температуры, а значит, будет лучше переносить характерные для наших зим переходы от минуса к плюсу и обратно.
В СТиМ отмечают, что применение холодного пластика — это не только экономически привлекательное решение, но и способ повысить безопасность дорожного движения.
СТиМ — белорусский производитель, который поставляет оборудование и материалы для нанесения дорожной разметки в Россию, Болгарию, Марокко, Польшу, Испанию, Иран, Сирию, США и другие страны. Совместно с «дорожниками» СНГ предприятие проводит исследования и внедряет новые технологии.