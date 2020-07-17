«Олимпийский» обед. Дворец на Литейном освоил доставку ресторанных блюд

У особняка на Литейном проспекте, 14, конечно же, есть история. Исследователи ценят дворец за то, что его внешний облик остался неизменным с момента постройки в 40-е годы девятнадцатого столетия. А краеведы на экскурсии обязательно вспомнят, что усадьбу в народе прозвали «домом Пиковой дамы»: бабушка одного из владельцев, княгиня Наталья Голицына, стала прототипом самой мистической героини Пушкина. Хотя сама роковая дама в этом дворце никогда не жила. Зато старые стены помнят другую примечательную личность — жену сенатора Дмитрия Любимова Людмилу. У обитавшей здесь в начале XX века четы часто гостил писатель Александр Куприн. Считается, что ослепительной красоты хозяйка вдохновила его на написание повести «Гранатовый браслет».



Побывать в роскошных интерьерах, к радости любителей истории Петербурга, можно и сегодня. В особняке воссозданы лепные узоры, дубовые потолки, камины и барельефы. А в основном зале посетителей завораживает огромный стеклянный купол с витражами. Современное название особняка на Литейном — дворец «Олимпия». Это популярная площадка для проведения музыкальных шоу, театральных представлений, корпоративных вечеров, творческих конкурсов, свадебных вечеринок и других праздников. Судя по отзывам на тематических сайтах, гости всегда чувствуют здесь себя желанными благодаря приветливой и профессиональной команде.

