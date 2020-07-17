«Олимпийский» обед. Дворец на Литейном освоил доставку ресторанных блюд
Заказать обед из дворца? Отведать «Оливье» с фермерской говядиной, приготовленный на кухне в интерьерах XIX века? Неужели это возможно для каждого? Да, если речь идет о дворце «Олимпия». Старинный особняк в центре Петербурга стал известным пространством для мероприятий, а заодно освоил доставку блюд по всему городу.
У особняка на Литейном проспекте, 14, конечно же, есть история. Исследователи ценят дворец за то, что его внешний облик остался неизменным с момента постройки в 40-е годы девятнадцатого столетия. А краеведы на экскурсии обязательно вспомнят, что усадьбу в народе прозвали «домом Пиковой дамы»: бабушка одного из владельцев, княгиня Наталья Голицына, стала прототипом самой мистической героини Пушкина. Хотя сама роковая дама в этом дворце никогда не жила. Зато старые стены помнят другую примечательную личность — жену сенатора Дмитрия Любимова Людмилу. У обитавшей здесь в начале XX века четы часто гостил писатель Александр Куприн. Считается, что ослепительной красоты хозяйка вдохновила его на написание повести «Гранатовый браслет».
Побывать в роскошных интерьерах, к радости любителей истории Петербурга, можно и сегодня. В особняке воссозданы лепные узоры, дубовые потолки, камины и барельефы. А в основном зале посетителей завораживает огромный стеклянный купол с витражами. Современное название особняка на Литейном — дворец «Олимпия». Это популярная площадка для проведения музыкальных шоу, театральных представлений, корпоративных вечеров, творческих конкурсов, свадебных вечеринок и других праздников. Судя по отзывам на тематических сайтах, гости всегда чувствуют здесь себя желанными благодаря приветливой и профессиональной команде.
С минувшей весны площадка активно развивает новую услугу — доставку блюд. Меню дворца «Олимпия» — авторские блюда в сочетании с популярными рецептами европейской кухни. Если «Под шубой», то с лососем, если «Цезарь», то с тигровыми креветками. Охладиться в жаркую погоду предлагают холодным борщом или вкусной окрошкой на квасе. Для любителей суши и роллов есть разнообразная «карта», предпочитающим вок тоже есть из чего выбрать. Вегетарианцев не разочаруют гречневая лапша с овощами и тыквенный крем-суп. Для работников ближних офисов есть экономный вариант — комплексный обед стоимостью от 340 рублей.
Для тех, кто все же хочет лично побывать во дворце, уже работает открытая веранда со стороны Фурштатской улицы.
… Ну а как же десерт, спросите вы? А вот тут возвращаемся к истории. Миндальное пирожное во дворце пекут по рецепту, который изобрел личный повар княгини Долгорукой — первой владелицы здания. Никакой муки: только миндаль, щедро промазанный взбитыми сливками и политый ванильным соусом. Заманчиво, правда?
Промокод FONTANKA20 дает скидку на сайте на все меню до конца августа 2020 года, минимальная сумма заказа 500 р. Организатор акции ООО «Олимпия». Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 14. Подробнее об организаторе акции и сроках по телефону +7 (812) 908-99-80
Материал подготовлен специально для дворца «Олимпия».
Фотографии предоставлены пресс-службой компании «Олимпия»