В СПбАУ также существует практика двойных дипломов. Аспиранты уезжают в Европу, продолжая заочно обучаться и в Алфёровском университете. В итоге они защищают две кандидатские: одну в России, другую — PhD — за рубежом. Реализуются эти программы и в партнерстве с российскими вузами.



А после окончания университета с такими знаниями можно найти работу в ведущих зарубежных компаниях, а также продолжить обучение в аспирантуре в ведущих университетах Америки и Европы (например, Stanford University, UCSD, Penn State University, Ecole Centrale de Paris, Universita degli studidi Milano, University of Washington, New York University, University of London).