На скорости. Фигуристка Софья Самодурова показала класс петербуржцам

Так, на данный момент в Петербурге обновлено 90% всего оборудования Билайн, построено более 1000 новых базовых станций LTE, а также 1000 новых станций второго и третьего поколения. До конца года оператор покроет оставшиеся «белые пятна» в труднодоступных местах, а также на кольцевой автодороге, ЗСД, на территории новостроек. Инвестиции в сеть в 2020 году превысят вложения двух предыдущих лет.