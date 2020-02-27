На скорости. Фигуристка Софья Самодурова показала класс петербуржцам
В конце февраля жители Петербурга и Москвы смогли принять участие в спортивном мастер-классе российских фигуристов — олимпийского чемпиона Алексея Ягудина и чемпионки Европы Софьи Самодуровой. Гости «Главного катка страны» на ВДНХ и «Катка у моря» в пространстве «Севкабель Порт» изучали элементы фигурного катания со своим «тренером» и наблюдали за работой другого через телемост, организованный оператором Билайн.
21 февраля жители Москвы и Петербурга могли наблюдать за двумя именитыми спортсменами, которые одновременно проводили мастер-классы на катках в ВДНХ и «Севкабель Порт». Все знакомы с фигурным катанием, но Билайн в этот день создал новый вид спорта — дистанционное синхронное катание.
Участники события не только наблюдали друг за другом через телемост, но и в рамках конкурса «Битва столиц» признавались в любви к своим городам в прямом эфире, зарабатывая баллы. В конце дня их сумма превысила 500 — с отрывом в 6 признаний победили жители Москвы.
Дмитрий Глотов, директор Западного региона Билайн
По словам Дмитрия Глотова, директора Западного региона Билайн, и Петербург, и Москва — особые города для сотового оператора. Здесь живут самые взыскательные клиенты, которые первыми в стране осваивают новые технологии и ожидают от компании высокого уровня сервиса. Ради них Билайн совершенствует сеть в двух столицах, ведет активное строительство и модернизирует оборудование.
Дмитрий Глотов, директор Западного региона Билайн
По словам Дмитрия Глотова, директора Западного региона Билайн, и Петербург, и Москва — особые города для сотового оператора. Здесь живут самые взыскательные клиенты, которые первыми в стране осваивают новые технологии и ожидают от компании высокого уровня сервиса. Ради них Билайн совершенствует сеть в двух столицах, ведет активное строительство и модернизирует оборудование.
Так, на данный момент в Петербурге обновлено 90% всего оборудования Билайн, построено более 1000 новых базовых станций LTE, а также 1000 новых станций второго и третьего поколения. До конца года оператор покроет оставшиеся «белые пятна» в труднодоступных местах, а также на кольцевой автодороге, ЗСД, на территории новостроек. Инвестиции в сеть в 2020 году превысят вложения двух предыдущих лет.
Материал подготовлен специально для ПАО «ВымпелКом»