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Доходная доля
Как выгодно вложить небольшой стартовый капитал
Когда в руках оказывается пусть не очень большая, но заслуживающая внимания сумма — допустим, 500 000 рублей, — хочется ей распорядиться с пользой. Особенно если хочется не платить проценты по ипотеке ближайшие 20 лет, а, наоборот, получать доход.
Казалось бы, что общего у родителей ребенка, наследника «однушки» за пределами Петербурга и четырех друзей? Их объединяет желание узнать, как сохранить и приумножить оказавшуюся у них сумму. Спойлер: не удивляйтесь, но есть решение, которое может подойти всем.
ИНВЕСТИЦИЯ НА ВЫРОСТ
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Родители, а также бабушки и дедушки всегда озабочены будущим нового поколения. Для хорошего старта во взрослую жизнь они готовы вкладывать средства в образование и обеспечивать благополучие своих детей и внуков. В советское время существовала традиция открыть «книжку» на младенца: пока ребенок растет, росла и сумма за счет набегающих процентов. А в день совершеннолетия именинник получал все накопленное за долгие годы вместе со счетом в банке.
Депозиты никуда не делись и сегодня, но доходность их продолжает снижаться — средневзвешенные ставки по вкладам не превышают 6% годовых. А ситуация на рынке такова, что банк может и не «дожить» до 18-летия того, кому этот вклад в подарок предназначен.
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
ИНВЕСТИЦИЯ НА ВЫРОСТ
Родители, а также бабушки и дедушки всегда озабочены будущим нового поколения. Для хорошего старта во взрослую жизнь они готовы вкладывать средства в образование и обеспечивать благополучие своих детей и внуков. В советское время существовала традиция открыть «книжку» на младенца: пока ребенок растет, росла и сумма за счет набегающих процентов. А в день совершеннолетия именинник получал все накопленное за долгие годы вместе со счетом в банке.
Депозиты никуда не делись и сегодня, но доходность их продолжает снижаться — средневзвешенные ставки по вкладам не превышают 6% годовых. А ситуация на рынке такова, что банк может и не «дожить» до 18-летия того, кому этот вклад в подарок предназначен.
Прекрасно было бы подарить ребенку квартиру, но цена квадратного метра, в отличие от ставок по депозитам, все время растет. А если детей несколько, то и вовсе можно разориться. Можно, конечно, купить одну квартиру на всех, но тогда, скорее всего, не избежать ссор между совладельцами в будущем. Впрочем, поделить можно и заранее — причем не создавая напряженности между братьями и сестрами.
Прекрасно было бы подарить ребенку квартиру, но цена квадратного метра, в отличие от ставок по депозитам, все время растет. А если детей несколько, то и вовсе можно разориться. Можно, конечно, купить одну квартиру на всех, но тогда, скорее всего, не избежать ссор между совладельцами в будущем. Впрочем, поделить можно и заранее — причем не создавая напряженности между братьями и сестрами.
Актуальным для такой ситуации является предложение от ГК «ПСК» в комплексе апартаментов START: за фиксированную сумму 500 000 рублей вы становитесь владельцем 1/4 или 1/5 доли в апартаменте — в зависимости от его площади.
В отличие от покупки комнаты в коммуналке, подрастающему поколению не придется знакомиться с соседями и пользоваться общей кухней. Но при этом они могут получать доход при последующей сдаче в аренду — пропорционально своей доле, — заключив договор с управляющей компанией. Подарить на совершеннолетие инвестиционный инструмент, приносящий доход, — это ли не родительская забота о подрастающем поколении? Ну а до самостоятельного управления недвижимостью доходом могут пользоваться сами родители: ведь комплекс апартаментов START сдается совсем скоро — в конце 2021 года. И даже если тот, кто получит долю в подарок, не захочет сдавать апартаменты и решит продать актив, то получит больше денег, чем было вложено изначально. Ведь чем выше стадия строительства, тем дороже стоит жилплощадь. «Прибавка» может составить 30-35%. К примеру, вложив сейчас 500 тыс. рублей, через 2 года, к моменту сдачи комплекса, можно заработать 150-200 тыс. рублей на перепродаже.
НАЧИНАЮЩИЙ ИНВЕСТОР
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Иногда поводом для того, чтобы встать на путь инвестирования, становится наследство, полученное от родственников. Нет, мы не о тех письмах, где рассказывают, что вы единственный четвероюродный племянник африканского принца или новозеландского магната. Обычно все гораздо прозаичнее, как и само наследство: в Ленинградской, Смоленской, Саратовской и любой другой области вполне может жить более или менее близкий родственник, который завещает вам жилье. А так как цены в регионах зачастую гораздо ниже, то сдавать ее не имеет смысла, а после продажи вы получите те самые полмиллиона рублей.
А может, вы не надеялись на случай и добрую тетушку, а планомерно откладывали по 10 тыс. рублей в месяц, накопив за 4 года и 2 месяца те же 500 тыс. рублей. Но копить «под подушкой» невыгодно, а то и опасно: инфляция деньги обесценивает, и фактически их становится не больше, а меньше. Нужно куда-то вложить, причем, желательно, с минимальным риском.
ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
НАЧИНАЮЩИЙ ИНВЕСТОР
Иногда поводом для того, чтобы встать на путь инвестирования, становится наследство, полученное от родственников. Нет, мы не о тех письмах, где рассказывают, что вы единственный четвероюродный племянник африканского принца или новозеландского магната. Обычно все гораздо прозаичнее, как и само наследство: в Ленинградской, Смоленской, Саратовской и любой другой области вполне может жить более или менее близкий родственник, который завещает вам жилье. А так как цены в регионах зачастую гораздо ниже, то сдавать ее не имеет смысла, а после продажи вы получите те самые полмиллиона рублей.
А может, вы не надеялись на случай и добрую тетушку, а планомерно откладывали по 10 тыс. рублей в месяц, накопив за 4 года и 2 месяца те же 500 тыс. рублей. Но копить «под подушкой» невыгодно, а то и опасно: инфляция деньги обесценивает, и фактически их становится не больше, а меньше. Нужно куда-то вложить, причем, желательно, с минимальным риском.
В этом случае вариант с приобретением доли в апартаментах START — отличный вариант, чтобы деньги не становились дешевле, а приносили доход. Полученные средства, в свою очередь, можно и дальше инвестировать или тратить по своему усмотрению. Такой подход отличается от тех же депозитов: например, тем, что с вкладом вы не можете сделать ничего в течение года — получить проценты можно только в конце этого периода. Кроме того, при покупке апартаментов доходность не зависит от суммы инвестирования, а делится пропорционально. Например, если апартамент сдается посуточно и доходность от сдачи составит 15% годовых, то вы получите 15% и при вложении 2 млн рублей в целый апартамент, и при покупке доли за 500 тыс. рублей.
В этом случае вариант с приобретением доли в апартаментах START — отличный вариант, чтобы деньги не становились дешевле, а приносили доход. Полученные средства, в свою очередь, можно и дальше инвестировать или тратить по своему усмотрению. Такой подход отличается от тех же депозитов: например, тем, что с вкладом вы не можете сделать ничего в течение года — получить проценты можно только в конце этого периода. Кроме того, при покупке апартаментов доходность не зависит от суммы инвестирования, а делится пропорционально. Например, если апартамент сдается посуточно и доходность от сдачи составит 15% годовых, то вы получите 15% и при вложении 2 млн рублей в целый апартамент, и при покупке доли за 500 тыс. рублей.
Конечно, такой способ подходит только тем, кто рассматривает апартаменты как инструмент для инвестирования — то есть для сдачи в аренду и получения дохода, а не для собственного проживания. Как отмечают в ГК «ПСК», в START доля инвесторов среди покупателей составляет около 80%.
ДРУЗЬЯ НАВЕКИ
ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
Бывает, сложится такая компания, что вместе и в огонь, и в воду. И у каждого есть небольшая накопленная сумма, которую можно положить в общую корзину и, например, купить вместе квартиру или апартаменты, а потом сдавать эту площадь в аренду и получать доход. Скинуться, проще говоря. Но, как говорится, квартирный вопрос испортил немало отношений. Не исключено, что даже у самых близких друзей начнутся споры и недомолвки: кто больше вкладывает, кто меньше, кто должен организовывать ремонт и искать жильцов и т.п. Так и до разлада недалеко, а при этом общая собственность становится скорее помехой.
ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
ДРУЗЬЯ НАВЕКИ
Бывает, сложится такая компания, что вместе и в огонь, и в воду. И у каждого есть небольшая накопленная сумма, которую можно положить в общую корзину и, например, купить вместе квартиру или апартаменты, а потом сдавать эту площадь в аренду и получать доход. Скинуться, проще говоря. Но, как говорится, квартирный вопрос испортил немало отношений. Не исключено, что даже у самых близких друзей начнутся споры и недомолвки: кто больше вкладывает, кто меньше, кто должен организовывать ремонт и искать жильцов и т.п. Так и до разлада недалеко, а при этом общая собственность становится скорее помехой.
Выход в этом случае — покупка доли в апартаментах START. Инвестируя в один и тот же проект, вы поддерживаете друг друга в выбранном пути и можете даже быть собственниками долей в одном и том же апартаменте. Но при этом у каждого есть юридически грамотное оформленное право собственности на эту долю в апартаментах, бытовыми вопросами и сдачей в аренду занимается управляющая компания, а доход распределяется пропорционально между владельцами доли. Так же распределяются и платежи по коммунальным услугам, и комиссия управляющей компании.
Выход в этом случае — покупка доли в апартаментах START. Инвестируя в один и тот же проект, вы поддерживаете друг друга в выбранном пути и можете даже быть собственниками долей в одном и том же апартаменте. Но при этом у каждого есть юридически грамотное оформленное право собственности на эту долю в апартаментах, бытовыми вопросами и сдачей в аренду занимается управляющая компания, а доход распределяется пропорционально между владельцами доли. Так же распределяются и платежи по коммунальным услугам, и комиссия управляющей компании.
Кроме того, покупка доли в апартаментах — это вполне в тренде современной экономики шеринга: совместное владение активом, его совместное использование. В частности, в этом случае — чтобы вместе получать доход. Но не нужно забывать, что возможности апартаментов гораздо шире.
Апартаменты в принципе становятся все популярнее — по итогам 2019 года продажи в этом сегменте в Петербурге выросли на 15%, опередив по динамике и жилье, и встроенные коммерческие помещения. А возможность приобрести не целый апартамент, а его долю значительно расширяет круг потенциальных покупателей.
Материал подготовлен специально для «ПСК» *Апарт‐комплекс «START» — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте
Автор: Мария Мокейчева Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Рендеры предоставлены пресс-службой компании «ПСК» Дизайнер: Екатерина Елизарова