Иногда поводом для того, чтобы встать на путь инвестирования, становится наследство, полученное от родственников. Нет, мы не о тех письмах, где рассказывают, что вы единственный четвероюродный племянник африканского принца или новозеландского магната. Обычно все гораздо прозаичнее, как и само наследство: в Ленинградской, Смоленской, Саратовской и любой другой области вполне может жить более или менее близкий родственник, который завещает вам жилье. А так как цены в регионах зачастую гораздо ниже, то сдавать ее не имеет смысла, а после продажи вы получите те самые полмиллиона рублей.



А может, вы не надеялись на случай и добрую тетушку, а планомерно откладывали по 10 тыс. рублей в месяц, накопив за 4 года и 2 месяца те же 500 тыс. рублей. Но копить «под подушкой» невыгодно, а то и опасно: инфляция деньги обесценивает, и фактически их становится не больше, а меньше. Нужно куда-то вложить, причем, желательно, с минимальным риском.

