Какие технологические проекты на самом деле нужны рынку и инвесторам?
Стартап без хайпа
Какие технологические проекты на самом деле нужны рынку и инвесторам?
По самым оптимистичным оценкам, из всех запускаемых в России IT-стартапов выживает менее 10%. Большинство не взлетевших гибнет из-за того, что идею проекта развивают, игнорируя реакцию рынка. Основатели ошибочно полагают, что технологическая разработка важнее коммерческой составляющей, за что в итоге расплачиваются провалом своего начинания.
Нередко преставление стартаперов о том, что сейчас востребовано, не совпадает с реально существующим спросом. К примеру, сейчас инвесторы указывают на перепроизводство проектов, связанных с чат-ботами и распознаванием речи, а также неоправданное изобилие «новых» и «прорывных» интернет-сервисов.
Нередко преставление стартаперов о том, что сейчас востребовано, не совпадает с реально существующим спросом. К примеру, сейчас инвесторы указывают на перепроизводство проектов, связанных с чат-ботами и распознаванием речи, а также неоправданное изобилие «новых» и «прорывных» интернет-сервисов.
Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит»
— А вот хайп с криптовалютами и блокчейном сошел на нет, — признает Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит». — Сейчас эти технологии перешли на этап внедрения проектов там, где в них есть потребность, где их преимущества очевидны.
В данный момент максимальный интерес инвесторов вызывают стартапы, работающие с большими данными, машинным обучением и искусственным интеллектом. Эти технологии можно применить в самом широком спектре решений и рынков, получив при этом значительный экономический эффект.
Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит»
— А вот хайп с криптовалютами и блокчейном сошел на нет, — признает Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит». — Сейчас эти технологии перешли на этап внедрения проектов там, где в них есть потребность, где их преимущества очевидны.
В данный момент максимальный интерес инвесторов вызывают стартапы, работающие с
большими данными, машинным обучением и искусственным интеллектом. Эти технологии можно применить в самом широком спектре решений и рынков, получив при этом значительный экономический эффект.
Например, в прошлом году одним из финалистов конкурса стартапов Криптонит Startup Challenge стал проект Tinfoil.ai, специализация которого — распознавание эмоциональной реакции на видеоконтент с помощью камеры и искусственного интеллекта. Основатели считают, что созданный ими онлайн-инструмент будет полезен крупным международным производителям потребительских товаров, а также креативным и рекламным агентствам. Он позволит определить, какие эмоции вызывает у людей тот или иной ролик.
Для инвесторов привлекательны финансовые технологии, ПО как услуга (SaaS) и автоматизация бизнес-процессов (BPA). Стартапы в сфере BPA создают решения, которые делают менеджмент и работу компаний эффективнее и проще за счет автоматизации рутинных операций, взаимодействия с клиентами, внутренних и внешних коммуникаций, управления персоналом и т.д.
Так, проект Mind&Machine, еще один из финалистов Криптонит Startup Challenge 2019, занимается именно кадрами. Его основатели создали ПО, которое анализирует качество обслуживания, составляет рабочие графики сотрудников и управляет очередями. Продукт может быть полезен крупным гипермаркетам, сетевому ретейлу, банкам и страховым компаниям, то есть бизнесу с обширным штатом. Программа Mind&Machine предлагается в виде сервиса с ежемесячной подпиской. Он позволяет планировать HR-бюджет на год, управлять работой сотрудников, в том числе оперативно в течение дня, причем с учетом таких форс-мажоров, как внезапные больничные и прогулы.
Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит»
— Инвесторы обращают самое пристальное внимание на технологические проекты для образования, медицины, энергетики, а также стартапы в сфере защиты информации и биотехнологий, — говорит Данил Жариков. — В России особенно высок спрос на разработки, связанные с системами хранения данных, компьютерным зрением, голосовыми технологиями, включая биометрию.
Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит»
— Инвесторы обращают самое пристальное внимание на технологические проекты для образования, медицины, энергетики, а также стартапы в сфере защиты информации и биотехнологий, — говорит Данил Жариков. — В России особенно высок спрос на разработки, связанные с системами хранения данных, компьютерным зрением, голосовыми технологиями, включая биометрию.
В будущем эксперты предсказывают постепенный рост интереса к стартапам, попадающим в глобальные технологические и социальные тренды. В этом списке оказывается все, что относится к робототехнике, 5G, интернету вещей, здоровому образу жизни и биомедицине.
— В России сильнее всего нуждается в новых IT-разработках промышленность, — подсказывает Данил Жариков. — За ней следуют здравоохранение и сельское хозяйство. Именно эти отрасли в краткосрочной перспективе, то есть в течение 5–10 лет, должны будут сгенерировать мощный поток запросов на IT-решения.
— В России сильнее всего нуждается в новых IT-разработках промышленность, — подсказывает Данил Жариков. — За ней следуют здравоохранение и сельское хозяйство. Именно эти отрасли в краткосрочной перспективе, то есть в течение 5–10 лет, должны будут сгенерировать мощный поток запросов на IT-решения.
Неудивительно, что среди приоритетных рынков конкурса Криптонит Startup Challenge 2020 * есть и Promtech, и Agrotech, а также финансы, образование, умные дом и город. Заявки в этом году принимаются по 15 марта включительно. Призовой фонд составляет 10 млн рублей. Кроме того, конкурсанты получат возможность привлечь внимание руководителей ведущих технологических компаний и заинтересовать проектом потенциальных инвесторов.
Принять участие в Криптонит Startup Challenge 2020 может любой российский технологический стартап, даже если у него нет юридического лица. При этом организаторы отдают предпочтение разработкам в области искусственного интеллекта, обработки данных, информационной безопасности, интернета вещей, «железа», робототехники и телекома. Обязательно наличие MVP (прототипа) и команды из как минимум двух участников — технического и коммерческого специалистов. Дополнительным преимуществом станут первые клиенты и первая полученная выручка.
Опыт первого Криптонит Startup Challenge, который прошел в прошлом году, показал: в заветные 10% успеха попадают стартапы, предлагающие потенциально востребованный продукт и готовые его дорабатывать, ориентируясь на запросы пользователей. Даже в том случае, если главный приз конкурса достается кому-то другому. Хороший пример в этом смысле — проект Botkin.AI, разработавший платформу для диагностики и анализа рисков развития заболеваний. Он стал одним из 10 финалистов Криптонит Startup Challenge 2019, а после конкурса команда стартапа отправилась на стажировку в академию BCG Digital Ventures в Берлине.
Сергей Сорокин, генеральный директор Botkin.AI.
— BCG DV — подразделение ведущей международной консалтинговой компании BCG, поэтому нам было очень полезно послушать и пообщаться с ведущими экспертами в области стратегического менеджмента, управления продуктами, маркетинга, — вспоминает Сергей Сорокин, генеральный директор Botkin.AI. — Наиболее интересными были советы коллег из BCG DV, связанные с взаимодействием с крупными корпорациями — потенциальными стратегами. Для нашей компании это очень важная информация, которая наверняка нам поможет в развитии.
Сергей Сорокин, генеральный директор Botkin.AI
— BCG DV — подразделение ведущей международной консалтинговой компании BCG, поэтому нам было очень полезно послушать и пообщаться с ведущими экспертами в области стратегического менеджмента, управления продуктами, маркетинга, — вспоминает Сергей Сорокин, генеральный директор Botkin.AI — Наиболее интересными были советы коллег из BCG DV, связанные с взаимодействием с крупными корпорациями — потенциальными стратегами. Для нашей компании это очень важная информация, которая наверняка нам поможет в развитии.
За год, прошедший с момента окончания конкурса, нам удалось добиться значительного прогресса. Мы привлекли инвестиции раунда А от крупных венчурных фондов, запустили новые пилотные проекты в России и за рубежом, начали продажи продукта для скрининга результатов компьютерной томографии (КТ). Кроме того, мы разработали новые продукты: для анализа маммографии, рентгена, а также улучшили продукт для анализа КТ. Значительно расширили функционал IT-платформы, в том числе разработали технологию «гибридного интеллекта» для эффективного взаимодействия врачей и искусственного интеллекта, внедрили технологию гибкого управления и маршрутизации потока исследований и настройки бизнес-процессов.
*Прием заявок на конкурсКриптонит Startup Challenge проходит с 10.02.2020 по 15.03.2020. Организатор конкурса — АО ИК «Криптонит» (ИНН 9701115158, ОГРН 1187746694607). С информацией об организаторе, правилах, количестве, сроках, месте и порядке получения призов можно ознакомиться на сайте kryptonite-startup.ru.
Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии и иллюстрации предоставлены пресс-службой ГК «Криптонит» Обложка: freepik.com Дизайнер: Екатерина Елизарова