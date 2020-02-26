— А вот хайп с криптовалютами и блокчейном сошел на нет, — признает Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит». — Сейчас эти технологии перешли на этап внедрения проектов там, где в них есть потребность, где их преимущества очевидны.



В данный момент максимальный интерес инвесторов вызывают стартапы, работающие с большими данными, машинным обучением и искусственным интеллектом. Эти технологии можно применить в самом широком спектре решений и рынков, получив при этом значительный экономический эффект.