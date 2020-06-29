ДУШЕВНЫЙ КИБОРГ
Наша цифровая реальность во время и после пандемии
Кризис проверил на прочность технологичный бизнес, устроив серьезное испытание его оборудованию, инфраструктуре и сотрудникам. Одновременно он вывел компании диджитал-сегмента на новый этап развития и выявил новые черты цифрового общества, в котором мы, в общем-то, уже потихоньку начинали жить. Оказалось, что человечность и технологии естественным образом сочетаются в реальности.
Людям, трубам и гидробионтам нужен интернет
Сегодня быстрая и непрерывная связь — товар первой необходимости, который требуется везде: в отдаленных пригородах и открытом море, на заводе и подводной ферме. Самоизоляция изменила и усилила спрос на него, так что мобильные операторы еще раз убедились: инвестиции в инфраструктуру и расширение покрытия останавливать нельзя.

Людям, трубам и гидробионтам нужен интернет

Сегодня быстрая и непрерывная связь — товар первой необходимости, который требуется везде: в отдаленных пригородах и открытом море, на заводе и подводной ферме. Самоизоляция изменила и усилила спрос на него, так что мобильные операторы еще раз убедились: инвестиции в инфраструктуру и расширение покрытия останавливать нельзя.
— Отмечу, что наша сеть в Петербурге и Ленинградской области с достоинством выдержала тест-драйв пандемией, потому что в прошлом году мы серьезно инвестировали в ее развитие, — сообщил Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2. — В 2020 году мы продолжаем строительство. Еще до начала ограничений обеспечили ковровое покрытие Западного скоростного диаметра. В феврале начались задержки с поставками оборудования из Китая, но это нам не помешало: в апреле и мае строили даже больше, чем до режима ограничений.
— Отмечу, что наша сеть в Петербурге и Ленинградской области с достоинством выдержала тест-драйв пандемией, потому что в прошлом году мы серьезно инвестировали в ее развитие, — сообщил Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2. — В 2020 году мы продолжаем строительство. Еще до начала ограничений обеспечили ковровое покрытие Западного скоростного диаметра. В феврале начались задержки с поставками оборудования из Китая, но это нам не помешало: в апреле и мае строили даже больше, чем до режима ограничений.
Напомним, что проверку на прочность мобильному интернету Tele2 устроили абоненты, изолировавшиеся на дачах Ленинградской области, где за две недели апреля трафик вырос на 36%. Отдельным испытанием стал 100-процентный рост голосового трафика в день президентского обращения 2 апреля. Что касается мая — потребление интернета в последний месяц весны на 10% превысило прошлогодние показатели. А пользователи сети Skylink в мае тратили в 7 раз больше трафика, чем в январе 2020 года. При этом в начале самоизоляции один абонент из Ленобласти в среднем расходовал каждую неделю 42 Гб.
Но не только нам с вами все время нужно быть онлайн. Так, Tele2 в этом году подключила к сети LTE-450, работающей под брендом Skylink, ледокол «Невская застава», обеспечив судно высокоскоростным интернетом. А в прошлом году оператор реализовал несколько интересных решений совместно с компанией «Ростелеком». В частности, операторы протестировали интернет вещей (IoT) на Кировском заводе. Там для оптимизации расходов создали систему, которая передает в центр мониторинга данные с измерительных приборов, установленных на водопроводных трубах завода и тепломагистралях. Кроме того, Tele2 запустила проект цифровизации подводных ферм Приморского края. В акваториях установили датчики, которые следят за параметрами воды, критичными для выращивания морских гидробионтов.
В Tele2 отмечают: сегодня мобильные операторы способны усовершенствовать и инфраструктуру целого города. Например, они могут собирать данные с «умных» приборов учета, улучшать жизнь горожан с помощью Big Data, прогнозировать пассажиропоток и нагрузку на автомагистрали. Эту аналитику можно использовать для планирования изменений транспортной сети на городском уровне.
Курьер — часть интерфейса и герой нашего времени
Сегодня быстрая и непрерывная связь — товар первой необходимости, который требуется везде: в отдаленных пригородах и открытом море, на заводе и подводной ферме. Самоизоляция изменила и усилила спрос на него, так что мобильные операторы еще раз убедились: инвестиции в инфраструктуру и расширение покрытия останавливать нельзя.

Курьер — часть интерфейса и герой нашего времени

Для сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат» период ограничений стал горячей порой. Объем работы вырос в несколько раз: например, в июне 2020 года ежедневно выполнялось более 50 тыс. заказов. Выдержать повышенную нагрузку и работать без сбоев помогла распределенная сеть мини-складов, но все равно было сложно. Пришлось изменить схему закупки товаров, скорректировать алгоритмы прогнозирования спроса и, разумеется, нанять много новых сотрудников.
— Взаимодействуя с нашим сервисом, покупатель видит только приложение и курьера, — объяснил основатель «Самоката» Вячеслав Бочаров. — Все остальное от него скрыто. Поэтому курьеры для нас — это важный ресурс, и не только физический. Они часть нашего интерфейса. У большинства курьеров есть основное место работы, а с нами они сотрудничают в режиме part time: от двух до четырех часов в день. При этом 85% курьеров живут в том же районе, где осуществляют доставку. И они хорошо знают и сам район, и его людей».
— Взаимодействуя с нашим сервисом, покупатель видит только приложение и курьера, — объяснил основатель «Самоката» Вячеслав Бочаров. — Все остальное от него скрыто. Поэтому курьеры для нас — это важный ресурс, и не только физический. Они часть нашего интерфейса. У большинства курьеров есть основное место работы, а с нами они сотрудничают в режиме part time: от двух до четырех часов в день. При этом 85% курьеров живут в том же районе, где осуществляют доставку. И они хорошо знают и сам район, и его людей».
Такая локализация позволила курьерам «Самоката» стать немного героями еще до пандемии. Вячеслав любит вспоминать историю, случившуюся однажды в Шушарах. Как-то раз на склад сервиса пришли родители, потерявшие маленькую дочку. Они передали фото ребенка, его отправили в рабочий чат — и девочка нашлась через семь минут благодаря одному из курьеров.
В вещевом онлайн-шопинге победит самовывоз
Сегодня быстрая и непрерывная связь — товар первой необходимости, который требуется везде: в отдаленных пригородах и открытом море, на заводе и подводной ферме. Самоизоляция изменила и усилила спрос на него, так что мобильные операторы еще раз убедились: инвестиции в инфраструктуру и расширение покрытия останавливать нельзя.

В вещевом онлайн-шопинге победит самовывоз

Виталий Дырдасов, управляющий директор сервиса выдачи интернет-покупок 5Post, отметил: в период самоизоляции число полученных посылок только увеличилось. Впрочем, произошло это не из-за активности потребителей, а благодаря подключению к сервису новых партнеров: маркет-плейсов и онлайн-магазинов. Доставка в формате самовывоза хороша тем, что покупателю не надо ждать курьера — вместо этого он сам выбирает удобное место и время получения посылки.
— В развитых странах проникновение интернет-торговли может доходить до 15%. В России по итогам прошлого года оно составляло в 6%, и рост этого показателя будет у нас базовым трендом ближайших трех-пяти лет, — рассказал Виталий. — Пандемия помогла онлайн-сервисам привлечь новых лояльных клиентов, которые обратились к ним поневоле, но потом распробовали и стали приверженцами. И большая часть этих людей продолжит ими пользоваться. У нас, например, в мае количество повторных обращений составило 58%. Что касается соотношения курьерской доставки и самовывоза в онлайн-торговле, сейчас это примерно 70% к 30%. Прогнозируется, что в течение ближайших пяти лет пропорция станет обратной. Но надо понимать, что самовывоз займет 70% от рынка, который к тому времени вырастет в несколько раз.
— В развитых странах проникновение интернет-торговли может доходить до 15%. В России по итогам прошлого года оно составляло в 6%, и рост этого показателя будет у нас базовым трендом ближайших трех-пяти лет, — рассказал Виталий. — Пандемия помогла онлайн-сервисам привлечь новых лояльных клиентов, которые обратились к ним поневоле, но потом распробовали и стали приверженцами. И большая часть этих людей продолжит ими пользоваться. У нас, например, в мае количество повторных обращений составило 58%. Что касается соотношения курьерской доставки и самовывоза в онлайн-торговле, сейчас это примерно 70% к 30%. Прогнозируется, что в течение ближайших пяти лет пропорция станет обратной. Но надо понимать, что самовывоз займет 70% от рынка, который к тому времени вырастет в несколько раз.
«Матрицы» не будет, но отношение к офису может измениться
Сегодня быстрая и непрерывная связь — товар первой необходимости, который требуется везде: в отдаленных пригородах и открытом море, на заводе и подводной ферме. Самоизоляция изменила и усилила спрос на него, так что мобильные операторы еще раз убедились: инвестиции в инфраструктуру и расширение покрытия останавливать нельзя.

«Матрицы» не будет, но отношение к офису может измениться

Самоизоляция показала, что при необходимости мы вполне способны замкнуться в маленьком личном пространстве, а развлечения, работу и решение бытовых вопросов перенести в онлайн. Но она же продемонстрировала и то, что нам такая жизнь не очень-то по душе. Так что антиутопия с полным отрывом от физической реальности человечеству все же не грозит.
— Мне не кажется, что в ближайшие 30 лет люди перестанут друг с другом общаться, — размышляет Вячеслав Бочаров. — Мы сами пережили это удивительное время самоизоляции. И вроде не было проблем с тем, чтобы находить контент, быть на связи, покупать продукты и спортинвентарь, — все было доступно. Но когда отменили ограничения, люди вышли на улицу. Мы все-таки достаточно социальные животные, которым нужен постоянный контакт. Хотим видеть друг друга, ходить в рестораны, проводить время вместе.
— Мне не кажется, что в ближайшие 30 лет люди перестанут друг с другом общаться, — размышляет Вячеслав Бочаров. — Мы сами пережили это удивительное время самоизоляции. И вроде не было проблем с тем, чтобы находить контент, быть на связи, покупать продукты и спортинвентарь, — все было доступно. Но когда отменили ограничения, люди вышли на улицу. Мы все-таки достаточно социальные животные, которым нужен постоянный контакт. Хотим видеть друг друга, ходить в рестораны, проводить время вместе.
При этом Вячеслав признает, что отношение к офису и работе в нем за время пандемии несколько изменилось. Теперь его рассматривают не как место, где человек трудится день за днем, а как пространство для встреч, куда он приходит два-три раза в неделю, чтобы посовещаться с коллегами и остаться при желании до конца дня. Поэтому в новом офисе должно быть много переговорок, а рабочие места не будут закрепляться за определенными сотрудниками. При необходимости его можно будет использовать, чтобы укрыться от отвлекающих факторов, которые мешают работать из дома.
Материал подготовлен специально для Tele2

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации: freepik.com
Фотографии также предоставлены пресс-службой компании Tele2
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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