Но не только нам с вами все время нужно быть онлайн. Так, Tele2 в этом году подключила к сети LTE-450, работающей под брендом Skylink, ледокол «Невская застава»
, обеспечив судно высокоскоростным интернетом. А в прошлом году оператор реализовал несколько интересных решений совместно с компанией «Ростелеком». В частности, операторы протестировали интернет вещей (IoT) на Кировском заводе. Там для оптимизации расходов создали систему, которая передает в центр мониторинга данные с измерительных приборов, установленных на водопроводных трубах завода и тепломагистралях. Кроме того, Tele2 запустила проект цифровизации подводных ферм Приморского края. В акваториях установили датчики, которые следят за параметрами воды, критичными для выращивания морских гидробионтов.