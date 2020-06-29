— В развитых странах проникновение интернет-торговли может доходить до 15%. В России по итогам прошлого года оно составляло в 6%, и рост этого показателя будет у нас базовым трендом ближайших трех-пяти лет, — рассказал Виталий. — Пандемия помогла онлайн-сервисам привлечь новых лояльных клиентов, которые обратились к ним поневоле, но потом распробовали и стали приверженцами. И большая часть этих людей продолжит ими пользоваться. У нас, например, в мае количество повторных обращений составило 58%. Что касается соотношения курьерской доставки и самовывоза в онлайн-торговле, сейчас это примерно 70% к 30%. Прогнозируется, что в течение ближайших пяти лет пропорция станет обратной. Но надо понимать, что самовывоз займет 70% от рынка, который к тому времени вырастет в несколько раз.