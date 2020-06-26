Лимон для бодрости, апельсин для радости,
роза для любви: запахи в интерьере

Красивый и уютный дом, чистое и привлекательное офисное или коммерческое помещение должны радовать не только взгляд и слух, но и обоняние. Немногие отдают себе отчет, что первое впечатление, с самого порога, — это запахи. Если они приятные, комфортные и ненавязчивые, то гость будет чувствовать себя желанным; клиент, с большой долей вероятности, настроится на продуктивные переговоры; пациент, если речь идет о медицинском кабинете, успокоится и не будет так сильно опасаться предстоящей процедуры или нервничать из-за назначенного лечения.
Разумеется, запах не волшебная палочка и не сможет полностью перечеркнуть впечатление от интерьера или приема, но скорректировать небольшие оплошности и подчеркнуть приятные ощущения ему вполне по силам.
Ароматизаторы не стоит использовать для того, чтобы заглушить неприятные запахи, поэтому комната, в которой стоит аромадиффузор или горит свеча, должна быть чистой и как следует проветренной. Кстати, из этих возможностей насытить воздух нужным ароматом более универсален именно диффузор: он не поглощает кислород и распространяет запах более деликатно — медленно и равномерно, без посторонних примесей. Аромадиффузор — это сосуд с гипоаллергенной парфюмерной композицией, в который погружены тонкие палочки из ротанга или микрофибры. Они впитывают запах композиции и могут постепенно отдавать его в воздух, одорируя довольно большое помещение.
От назначения помещения нужно отталкиваться при выборе аромата для него. Если мы говорим про квартиру, то в спальне не будут уместны яркие, бодрящие цитрусовые; на кухне не хочется обонять тяжелые экзотические цветы типа туберозы или лилии. Слишком насыщенный аромат может стать причиной головокружений, особенно в давно не проветриваемом помещении.
Для светлых просторных комнат с лаконичной обстановкой — например, для медицинских кабинетов или холла лечебного учреждения — подойдет запах моря. Он настроит на спокойный лад и не будет раздражать обоняние посетителей.
Поэтому торговая марка Stenova Home, которая специализируется в том числе и на производстве товаров для ароматизации помещений, перед Днем медика подарила одному из петербургских роддомов и его сотрудникам 186 аромадиффузоров именно с таким запахом.
Уют и спокойствие помогают поддерживать легкие, ненавязчивые запахи — например, едва заметный аромат ванили или запах хорошего кофе. Очень приятно пахнет корица: на форумах продаж недвижимости даже советуют перед приходом потенциальных покупателей испечь пирог с яблоками или просто булочки и обильно посыпать выпечку этой пряностью. Кстати, сильный запах еды можно заглушить зелеными травами: базиликом или мятой.
Нежный запах розы или сирени настроит на романтический лад, а для бодрости и собранности имеет смысл применить бергамот или лимон. Ладан и мирра создадут мистическую атмосферу, а если надо добавить к ней капельку эзотерики, стоит взять и сандал. Апельсины и мандарины вызывают радость и оптимизм, а свежие яблоки или помидорная ботва пахнут детством и могут вызвать откровенность и доверие у собеседников.
Запах хорошего табака не стоит применять там, где никто не курит, а вот в магазине дорогих товаров для мужчин или в кабинете руководителя большого бизнеса ему, вероятно, найдется применение — особенно если оттенить его кожей. Хвойные запахи, как говорят ароматерапевты, стимулируют мозговую активность.

В более сложных сочетаниях, профессиональных композициях, созданных парфюмерами, запахи ладана или розы могут приобретать дополнительные акценты и даже менять свое воздействие. Так, в композициии диффузора Felicita Stenova ноты мирта и ладана на фоне букета жасмина, сирени и лаванды создают, как считают в компании, атмосферу счастья.
Но каким бы ни был аромат, который хочется добавить в интерьер, надо помнить о трех вещах:
запах не панацея, а дополнение к вежливости, радушию, комфорту общения
помещение должно быть чистым, а воздух в нем — свежим
ароматизаторы надо брать только качественные и в очень умеренной дозировке
Для компании Stenova Home последний пункт самый важный: к ароматическим веществам и их сочетаниям применяются самые строгие требования. У всех веществ есть сертификаты, они проверены на гипоаллергенность и чистоту, а над композициями работают профессиональные парфюмеры.
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Материал публикуется специально для компании ООО «ТПК «СТЕНОВА»

Автор текста: Алена Синицына
Верстка/дизайн: Алексей Рожнов
Иллюстрации предоставлены пресс-службой ООО «ТПК «СТЕНОВА»
Координаторы проекта: Елена Рожнова, Ольга Голубева

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