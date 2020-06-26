Запах хорошего табака не стоит применять там, где никто не курит, а вот в магазине дорогих товаров для мужчин или в кабинете руководителя большого бизнеса ему, вероятно, найдется применение — особенно если оттенить его кожей. Хвойные запахи, как говорят ароматерапевты, стимулируют мозговую активность.
В более сложных сочетаниях, профессиональных композициях, созданных парфюмерами, запахи ладана или розы могут приобретать дополнительные акценты и даже менять свое воздействие. Так, в композициии диффузора Felicita Stenova ноты мирта и ладана на фоне букета жасмина, сирени и лаванды создают, как считают в компании, атмосферу счастья.