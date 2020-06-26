Ароматизаторы не стоит использовать для того, чтобы заглушить неприятные запахи, поэтому комната, в которой стоит аромадиффузор или горит свеча, должна быть чистой и как следует проветренной. Кстати, из этих возможностей насытить воздух нужным ароматом более универсален именно диффузор: он не поглощает кислород и распространяет запах более деликатно — медленно и равномерно, без посторонних примесей. Аромадиффузор — это сосуд с гипоаллергенной парфюмерной композицией, в который погружены тонкие палочки из ротанга или микрофибры. Они впитывают запах композиции и могут постепенно отдавать его в воздух, одорируя довольно большое помещение.

