Как открыть свое дело и не прогореть? Советы начинающим бизнесменам

Вы готовите шоколад ручной работы и мечтаете, чтобы любимое занятие приносило постоянный доход? Или видите себя в бьюти-бизнесе в качестве хозяйки, а не подчиненной? Кажется, настало время расти: открыть собственное дело. Мы собрали для вас советы тех, кто уже прошел этот путь.
Как искать клиентов?
Используйте любую возможность, чтобы найти своего покупателя. У вас крутые блокноты ручной работы? Начните хотя бы с малого. Предложите кофейням несколько штук на реализацию: возможно, на барной стойке их заметит креативная молодежь, которая собирается потусить в заведении за чашкой капучино. Следующий шаг — несетевые магазины. Например, модные книжные, которых много в Петербурге: они больше, чем просто торговые точки. На презентациях и творческих встречах там встречаются и общаются творческие, неравнодушные люди — именно те, кто нужен вам.
Вашим деревянным брошкам нет конкуренции, уверены вы? Покажите товар лицом на ярмарке, особенно перед праздниками. Общаясь с покупателями, сразу получите обратную связь: что нравится, а что можно доработать. Фестивали — тоже перспективная тема, особенно если ваш продукт хорошо укладывается в философию мероприятия. Например, на площадке в уикенд собрались любители изысканной гастрономии — и яркие сережки в виде вишенок придутся очень кстати. Сейчас, пока ограничения еще не сняты, у подобных форматов есть различные онлайн-аналоги.
Вашим деревянным брошкам нет конкуренции, уверены вы? Покажите товар лицом на ярмарке, особенно перед праздниками. Общаясь с покупателями, сразу получите обратную связь: что нравится, а что можно доработать. Фестивали — тоже перспективная тема, особенно если ваш продукт хорошо укладывается в философию мероприятия. Например, на площадке в уикенд собрались любители изысканной гастрономии — и яркие сережки в виде вишенок придутся очень кстати. Сейчас, пока ограничения еще не сняты, у подобных форматов есть различные онлайн-аналоги.
Потратьте время на страницу в соцсети. Обязательно фотографируйте макияж и прически, который вы безукоризненно делаете невестам. Или отличную мебель из дуба, которую производите на совесть. Первыми подписчиками и клиентами наверняка станут друзья, но благодаря репостам с хештегами аудитория вырастет уже очень скоро. В числе подписчиков могут оказаться (и непременно окажутся!) магазины, если речь идет о товарах. А это уже заказы партиями — совсем другой уровень.

Если есть небольшие средства на продвижение, можно потратить их на контекстную рекламу в интернете. Поисковики определят целевую аудиторию и, выставив фильтры, расскажут о вас тому, кому нужно. Есть и второй вариант — бюджетный и не менее эффективный: тематические паблики в соцсетях. Пусть там 30-100 тысяч подписчиков, но если это именно ваши потенциальные клиенты, то даже недорогие платные посты с фотографиями товаров могут дать хороший прирост покупателей.
…И как их удержать?  
Развивайтесь! Никогда не останавливайтесь на достигнутом, даже если все в маленьком бизнесе сегодня просто отлично. Спрашивайте у клиентов, чего они хотят: может быть, к дизайнерским блокнотам пора добавить стильные пеналы? А мастеру-бровисту — освоить еще и востребованную технику пудрового напыления бровей, от которой в восторге модницы? Конечно, обучение и новое оборудование стоит денег. Но лучше потратить прибыль на дальнейшее развитие, чем съездить на курорт. Отдых наверстаете, когда появится надежная команда, которой можно смело делегировать часть полномочий.

Привлекайте покупателей к тестированию новых услуг. Многие люди с радостью оставят отзыв о продукте и помогут, почувствовав личную причастность к делу. Придумайте небольшое поощрение за рекомендацию — подарочный сертификат, дисконтную карту или приглашение на «секретную» распродажу.
Объединяйте людей вокруг себя. Превратите бизнес в клуб единомышленников. Шьете одежду? Соберите покупателей на бесплатный мастер-класс от стилиста. Продаете корма для животных? Устройте конкурс забавных фотографий домашних питомцев с подарками и снимками на память. Хоть изредка устраивайте «клиентский день» — пусть с недорогим угощением, но душевный. Совместная трапеза, — и это подтвердит любой психолог, — сближает людей и превращает их из чужих в своих. И они обязательно расскажут о своем
опыте другим.
Объединяйте людей вокруг себя. Превратите бизнес в клуб единомышленников. Шьете одежду? Соберите покупателей на бесплатный мастер-класс от стилиста. Продаете корма для животных? Устройте конкурс забавных фотографий домашних питомцев с подарками и снимками на память. Хоть изредка устраивайте «клиентский день» — пусть с недорогим угощением, но душевный. Совместная трапеза, — и это подтвердит любой психолог, — сближает людей и превращает их из чужих в своих. И они обязательно расскажут о своем
опыте другим.
Реагируйте на критику. Показывайте: вам не все равно, что думают клиенты. Посетитель решил, что в бургерной слишком громкая музыка? Убавьте и уточните у клиента: комфортно ли ему сейчас? Он непременно оценит этот жест.
Внедряйте программы для постоянных покупателей. Даже небольшая скидка «привязывает» к себе покупателя сетевого магазина — это каждый испытал на себе. Поощряйте покупателей и получателей услуг, подчеркивайте, как они значимы для вас. Быть «своим» так приятно!

Будьте всегда на связи или четко указывайте свой рабочий график. Заказчик не должен слышать длинные гудки, если звонит в девять вечера по телефону, указанному на сайте. Если нет возможности принимать заявки в нерабочее время, пишите четко, когда вам можно звонить. Иначе велика вероятность, что раздосадованный покупатель позвонит в другую фирму.
Как развиваться в сложные времена?
Команда — это ключевое. Пусть с вами будут 2-3 человека, но таких, с кем, как говорится, можно в разведку. Любая команда всегда эффективнее даже самого талантливого и работоспособного одиночки. Очень важно, чтобы «вкладывались» в дело все: не должно быть сравнений, кто внес больше или меньше. И еще: каждый участник должен уметь многое и быть готовым заменить другого. Если по каким-то причинам задачу не может подхватить один — ее берет второй.
Экономия средств. Открывая магазин в торговом центре, не делайте в нем дизайнерский ремонт, особенно если помещение в аренде. Все будут восхищаться отделкой и цветовым решением, но если бизнес не принесет прибыли, из каких средств «отбивать» такие затраты? Как говорил один американский коуч: на мелочах вроде дорогой канцелярии и брендового туалетного мыла разориться — проще простого. Пожалуй, сегодня не времена для дорогих корпоративов и изготовления фирменной сувенирки. Куда полезнее обучение сотрудников или инвестиции в дело.

Дружба с конкурентами. Совет только на первый взгляд кажется парадоксальным. В обывательской среде (да и в деловом мире) бытует мнение, что коллег надо опасаться и хранить секреты фирмы за семью печатями. Наработанные приемы и освоенные техники, конечно, выдавать не стоит, но интересоваться, чем живут и дышат другие, — очень полезно. Это расширяет кругозор, помогает посмотреть на вещи под другим углом и, в конце концов, даже способствует объединению ради решения общих задач. В кризис особенно важно кооперироваться: вместе продвигать товары или услуги, искать точки роста.
Полезные инструменты — без них никак
Выберите мессенджер, в котором будете работать с командой и партнерами. Если не хотите постоянно отвлекаться, оптимальный вариант — электронная почта. Не можете читать письма до обеда — не читаете. Если кому-то нужно срочно решить вопрос, всегда могут вам позвонить. Но большинство фирм все-таки перешли на чаты соцсетей или сервисы мгновенного обмена сообщениями.

Подключите мобильное приложение для работы с налоговой. Такие сервисы есть как у налоговиков, так и у банков. Чтобы платить в бюджет положенное, даже ходить никуда не придется: система посредством электронных чеков подсчитает налогооблагаемую базу и сформирует квитанцию, которую можно оплатить онлайн.
Выберите мессенджер, в котором будете работать с командой и партнерами. Если не хотите постоянно отвлекаться, оптимальный вариант — электронная почта. Не можете читать письма до обеда — не читаете. Если кому-то нужно срочно решить вопрос, всегда могут вам позвонить. Но большинство фирм все-таки перешли на чаты соцсетей или сервисы мгновенного обмена сообщениями.

Подключите мобильное приложение для работы с налоговой. Такие сервисы есть как у налоговиков, так и у банков. Чтобы платить в бюджет положенное, даже ходить никуда не придется: система посредством электронных чеков подсчитает налогооблагаемую базу и сформирует квитанцию, которую можно оплатить онлайн.
Подключите городской номер на свой смартфон. Сделать это бесплатно позволяет новый сервис VDele* от провайдера МТТ: прямой номер остается у пользователя навсегда без абонентской платы**. Впрочем, функция обеспечит гораздо больше: это, без преувеличения, настоящий офис в кармане. Вот что можно получить: гибкое управление вызовами, удобная переадресация, запись разговоров, мониторинг пропущенных вызовов, голосовая почта. Но даже к такому немаленькому списку можно прибавить дополнительные опции: аналитику эффективности звонков, нотификации (получение информации по запросу клиента), конференц-звонок.
Если вдуматься, VDele дает стартаперам целый ряд новых возможностей. Короткий городской номер в рекламе, на визитках, в соцсетях повышает доверие покупателей товаров и пользователей услуг. Пользуясь новым инструментом, владельцы малого бизнеса могут выстраивать продажи, тестировать идеи и спрос на товары.
Плюсы нового сервиса VDele
Городской номер создает эффект надежности. Режим «не беспокоить» переводит позвонившего во внерабочее время покупателя на голосовую почту. Переадресация звонков на личный мобильный номер позволяет не носить с собой второй телефон — это удобно и комфортно. Сервис сокращает издержки и экономит время. Функция «мониторинг пропущенных вызовов» повышает продажи и лояльность клиентов: вы не пропустите ни один звонок. Запись разговоров позволяет повысить качество обслуживания: это даст возможность разобрать любую спорную ситуацию.
VDele поможет вам рассказать покупателям или пользователям услуг о новых акциях, напомнить им о статусе заказа или встрече. Это действительно эффективное взаимодействие с клиентами. Сервис удобен для временных проектов, тех же стартапов. И, наконец, услуга подключается так быстро, что позволяет оперативно запускать бизнес, не теряя время на технические вопросы.
Как подключить офис в кармане? Объясняем на пальцах
Первое и самое важное — никуда ходить не надо! И даже звонить никому не придется. VDele — это мобильное приложение, которое надо скачать и установить на телефон. Вторая SIM-карта не нужна.
После этого вы просто действуете по инструкции, которая понятна даже школьнику. Вас попросят отправить номер своего мобильного телефона, на который придет проверочный код. Система настолько умная, что даже четыре циферки сама поставит!
Дальнейший шаг — верификация. Тут тоже ничего сложного: нужно сфотографировать страницы паспорта и сделать селфи с документом. Разработчики даже показывают на экране, как должен выглядеть результат — вам останется только навести камеру, подстроить кадр под трафарет и нажать на кнопку. Снимки отправятся на модерацию. Не понравился собственный портрет? Фото получилось смазанным? Если с изображением что-то не так, вам поступит в SMS просьба его переделать. В зависимости от количества скачиваний в данный момент верификация займет от нескольких минут до нескольких часов. И уже через непродолжительное время вы станете обладателем городского номера и новых возможностей.
Дальнейший шаг — верификация. Тут тоже ничего сложного: нужно сфотографировать страницы паспорта и сделать селфи с документом. Разработчики даже показывают на экране, как должен выглядеть результат — вам останется только навести камеру, подстроить кадр под трафарет и нажать на кнопку. Снимки отправятся на модерацию. Не понравился собственный портрет? Фото получилось смазанным? Если с изображением что-то не так, вам поступит в SMS просьба его переделать. В зависимости от количества скачиваний в данный момент верификация займет от нескольких минут до нескольких часов. И уже через непродолжительное время вы станете обладателем городского номера и новых возможностей.
Разберемся в тарифах
Их всего два — «Базовый» и «Бизнес».
«Базовый» — как подсказывает название, гарантирует набор базовых функций. Городской номер без абонентской платы, бесплатные и безлимитные входящие звонки, режим «не беспокоить» (все входящие переводит в голосовую почту).
«Бизнес» предлагает дополнительные возможности: исходящие вызовы, переадресацию, аналитику звонков, режим конференции, запись разговоров, управление вызовами. Тариф предполагает 300 минут для исходящих звонков за 490 рублей. Период пользования ограничен не временем, а количеством использованных минут. При отрицательном балансе сервис автоматически перейдет в базовый режим работы. Впрочем, минуты всегда можно пополнить онлайн.
«Бизнес» предлагает дополнительные возможности: исходящие вызовы, переадресацию, аналитику звонков, режим конференции, запись разговоров, управление вызовами. Тариф предполагает 300 минут для исходящих звонков за 490 рублей. Период пользования ограничен не временем, а количеством использованных минут. При отрицательном балансе сервис автоматически перейдет в базовый режим работы. Впрочем, минуты всегда можно пополнить онлайн.
В конференцию можно пригласить до 10 участников.
Можно объединить линии, а также переводить и отклонять звонки.
На чем зарабатывает МТТ, если городской номер и входящие бесплатны, спросите вы? Провайдер планирует получать дохода от интерконнекта (межоператорских расчетов) и продажи дополнительного пакета услуг для растущих потребностей предпринимателей. Также компания готовит новые платные сервисы. Например, возможность купить в приложении номер формата 8-800.
Что еще нужно знать о VDele?
Вы можете выбрать, как принимать входящие вызовы — через мобильное приложение или прямо на мобильный телефон.
Пакет «Бизнес» можно оплатить онлайн банковской картой. Также есть способы мгновенной оплаты: с Apple Pay (для пользователей iOS) и Google Pay (для пользователей Android). Оплаченное время зачисляется моментально, но при повышенной нагрузке на сервис процесс может занять чуть более 5 минут.
За одну оплату покупается только один пакет — 300 минут.
Есть возможность сохранить запись разговора в удобном месте и отправить ее в любом сервисе.
Легкую виртуальную АТС уже скачали и установили на смартфон более 1000 человек. Они используют эту возможность для развития своего бизнеса.
ХОЧУ ГОРОДСКОЙ НОМЕР!
Материал подготовлен специально для VDele
* Подробнее о сервисе VDele читайте на сайте
** Абонентский номер предоставляется бесплатно. В соответствии с пп. «д» п. 17 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 (далее — Правила), ОАО «МТТ» доводит информацию о действующих тарифах на услуги связи прямо в мобильном приложении vDele. В случае изменения тарифов на услуги связи вся информация будет публиковаться на сайте согласно пп. «е» п. 24 Правил.

 Лицензии на право оказания услуг сотовой связи по ссылке

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Фотографии предоставлены компанией ОАО «МТТ»
Верстка: Ольга Голубева
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