Как открыть свое дело и не прогореть? Советы начинающим бизнесменам

Экономия средств. Открывая магазин в торговом центре, не делайте в нем дизайнерский ремонт, особенно если помещение в аренде. Все будут восхищаться отделкой и цветовым решением, но если бизнес не принесет прибыли, из каких средств «отбивать» такие затраты? Как говорил один американский коуч: на мелочах вроде дорогой канцелярии и брендового туалетного мыла разориться — проще простого. Пожалуй, сегодня не времена для дорогих корпоративов и изготовления фирменной сувенирки. Куда полезнее обучение сотрудников или инвестиции в дело.



Дружба с конкурентами. Совет только на первый взгляд кажется парадоксальным. В обывательской среде (да и в деловом мире) бытует мнение, что коллег надо опасаться и хранить секреты фирмы за семью печатями. Наработанные приемы и освоенные техники, конечно, выдавать не стоит, но интересоваться, чем живут и дышат другие, — очень полезно. Это расширяет кругозор, помогает посмотреть на вещи под другим углом и, в конце концов, даже способствует объединению ради решения общих задач. В кризис особенно важно кооперироваться: вместе продвигать товары или услуги, искать точки роста.