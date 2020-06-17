Как открыть свое дело и не прогореть? Советы начинающим бизнесменам

Подключите городской номер
на свой смартфон. Сделать это бесплатно позволяет новый сервис VDele*
от провайдера МТТ: прямой номер остается у пользователя навсегда без абонентской платы**. Впрочем, функция обеспечит гораздо больше: это, без преувеличения, настоящий офис в кармане. Вот что можно получить: гибкое управление вызовами, удобная переадресация, запись разговоров, мониторинг пропущенных вызовов, голосовая почта. Но даже к такому немаленькому списку можно прибавить дополнительные опции: аналитику эффективности звонков, нотификации (получение информации по запросу клиента), конференц-звонок.