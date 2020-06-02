Жми на ГАЗ! Горьковский завод помогает бизнесу обновлять автопарк

Производитель разработал антикризисный пакет финансовых программ #ГАЗПОМОГАЕТ, предназначенный для малых и средних компаний, а также для частных лиц. Благодаря ему цельнометаллический фургон «ГАЗель NEXT» может стать дешевле на сумму до 439 тыс. рублей, бортовой автомобиль — до 408 тыс. рублей, автобус — до 482 тыс. рублей.

Кризис показал, насколько важен коммерческий транспорт. Оффлайн-магазинам требовалось оперативно пополнять запасы гречки и туалетной бумаги, а интернет-торговле и службам доставки — развозить по домам все, ради чего граждане не желали прерывать самоизоляцию. Как выяснилось, у многих компаний — почти буквально — вместо сердца пламенный мотор. Но что делать, если он барахлит, и автомобиль пора заменить на новый? Или с увеличением объема заказов требует больше машин? Или компания готовится к ослаблению ограничительных мер и оживлению пассажирских перевозок? Здесь на помощь приходит предусмотрительный производитель, который знает, как обновить автопарк и при этом сэкономить.
Горьковский автозавод, например, создал особый пакет программ финансовых программ #ГАЗПОМОГАЕТ,* включающий широкий набор инструментов: быструю замену подержанного автомобиля на новый; кредиты с нулевым первоначальным взносом или с рассрочкой платежа; скидку до 12,5% при покупке в лизинг; бесплатные сервисные контракты и т.д. Что существенно, действие многих инструментов суммируется.

Дилеры ГАЗ рекомендуют предпринимателям воспользоваться «Фирменной программой обновления-2020», в которую входят программы Trade In и «Утилизация». С их помощью можно получить скидку на покупку нового автомобиля ГАЗ до 175 тыс. рублей.
Для участия в программе Trade In необходимо всего два условия: ваш нынешний автомобиль ГАЗ не старше 2010 года и вы им владеете не меньше 1 года. Покупатель вправе выбрать, что для него выгоднее. Можно получить скидку 175 тыс. рублей или денежные средства за выкуп своего старого авто. Но, как отмечают дилеры, стоимость выкупа зависит от технического состояния сдаваемой машины.

Если же сдаваемый автомобиль, к примеру, 2003 года выпуска, к нему применяется программа «Утилизация», где клиент получает только скидку 175 тыс. рублей, без оценки стоимости машины. Важный момент сделки: покупателем нового авто и владельцем старого должно быть одно и то же лицо, юридическое или физическое.

Если покупателем является компания, которая приобретает автомобиль с помощью лизинга, то можно воспользоваться дополнительной скидкой до 12,5 % на авансовый платеж. Например, юрлицо вносит в качестве первого платежа 20% от стоимости новой машины, а с учетом скидки засчитывается платеж в размере 32,5%.
Чтобы клиенты могли убедиться в надежности автомобилей ГАЗ, дилеры предоставляют им услугу Test-Truck: бесплатную эксплуатацию выбранной модели до 10 дней.

В дилерских центрах ГАЗ знают, что к каждому клиенту необходимо найти индивидуальный подход, ведь подбор машины — сложный процесс, особенно в сфере коммерческой техники. У каждого бизнеса свои задачи: кому-то необходимо перевозить продукты питания при определенных температурных условиях, для кого-то особенно важен объем грузового отсека.

Читайте также:

Петербург внутри «газели»
Кто поместится в малом низкопольном автобусе
читать
Материал подготовлен специально для компании «ГАЗ».
Подробнее о пакете финансовых программ #ГАЗПОМОГАЕТ
*Решения о предоставлении кредита или лизинга принимаются лизинговой компанией или банком, участвующими в программах. Требования, предъявляемые к заемщикам, определяются лизинговой компанией или банком. Программы #ГАЗПОМОГАЕТ действуют до 30 июня 2020 года или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей по программам ограничено. Подробности можно уточнить по телефонам дилерских центров «ГАЗ» или на сайте компании.

Узнать подробнее о выгоде до 439 тыс. рублей можно здесь.

Узнать подробнее о выгоде до 408 тыс. рублей можно здесь.

Узнать подробнее о выгоде до 482 тыс. рублей можно здесь.

Скидка по программам утилизации и Trade-in
По программе утилизации скидка в размере 175 тыс. рублей предоставляется клиенту, сдающему легковой автомобиль до 2009 года выпуска включительно либо коммерческий автомобиль полной массой свыше 2400 кг любого года выпуска, бывшие во владении не менее 1 года. Программа действует до 30 июня 2020 года или до исчерпания бюджета на ее проведение. Согласно «Фирменной программе обновления 2020», скидка в размере 175 тыс. рублей предоставляется клиенту, сдающему по схеме Trade-in автомобиль не старше 2010 года выпуска, который был во владении не менее 1 года. Скидка по данной программе предоставляется в случае приобретения клиентом у дилера сервисного контракта (минимум 2 техобслуживания). Программа действует до 30 июня 2020 года или до исчерпания бюджета на ее проведение. Подробности можно уточнить по телефонам дилерских центров «ГАЗ».

Скидка до 12,5% при покупке в лизинг
По государственной программе льготного лизинга клиенту лизинговой компанией предоставляется скидка в размере 10% от стоимости автомобиля с учетом всех иных скидок и возможной доработки/тюнинга. Программа действует на автомобили, выпущенные не ранее 1 января 2020 года. По программе «Свое дело» скидка в размере 2,5% от стоимости автомобиля предоставляется клиенту лизинговой компанией. Клиент должен быть включен в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства». Программа действует на автомобили, выпущенные не ранее 1 января 2020 года. Программы действуют до 30 июня 2020 года или до исчерпания бюджета на их проведение. Подробности можно уточнить по телефонам дилерских центров «ГАЗ».

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

«У нас питерская прописка». «Ростелеком» поздравляет Петербург с праздником
Исследование: Петербургские инвесторы уходят в онлайн
Как купить квартиру онлайн: видеопособие от застройщика
Какой экспонат Интерактивного музея забытых фронтовых вещей самый интересный?
Гигабайты в копилке. МегаФон сохранит неиспользованный абонентами интернет
Большой город в эпоху пандемии. Блогер проверил на себе средства защиты