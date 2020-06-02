Жми на ГАЗ! Горьковский завод помогает бизнесу обновлять автопарк

*Решения о предоставлении кредита или лизинга принимаются лизинговой компанией или банком, участвующими в программах. Требования, предъявляемые к заемщикам, определяются лизинговой компанией или банком. Программы #ГАЗПОМОГАЕТ действуют до 30 июня 2020 года или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей по программам ограничено. Подробности можно уточнить по телефонам дилерских центров «ГАЗ»
или на сайте компании
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. Скидка по программам утилизации и Trade-in
По программе утилизации скидка в размере 175 тыс. рублей предоставляется клиенту, сдающему легковой автомобиль до 2009 года выпуска включительно либо коммерческий автомобиль полной массой свыше 2400 кг любого года выпуска, бывшие во владении не менее 1 года. Программа действует до 30 июня 2020 года или до исчерпания бюджета на ее проведение. Согласно «Фирменной программе обновления 2020», скидка в размере 175 тыс. рублей предоставляется клиенту, сдающему по схеме Trade-in автомобиль не старше 2010 года выпуска, который был во владении не менее 1 года. Скидка по данной программе предоставляется в случае приобретения клиентом у дилера сервисного контракта (минимум 2 техобслуживания). Программа действует до 30 июня 2020 года или до исчерпания бюджета на ее проведение. Подробности можно уточнить по телефонам дилерских центров «ГАЗ»
. Скидка до 12,5% при покупке в лизинг
По государственной программе льготного лизинга клиенту лизинговой компанией предоставляется скидка в размере 10% от стоимости автомобиля с учетом всех иных скидок и возможной доработки/тюнинга. Программа действует на автомобили, выпущенные не ранее 1 января 2020 года. По программе «Свое дело» скидка в размере 2,5% от стоимости автомобиля предоставляется клиенту лизинговой компанией. Клиент должен быть включен в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства». Программа действует на автомобили, выпущенные не ранее 1 января 2020 года. Программы действуют до 30 июня 2020 года или до исчерпания бюджета на их проведение. Подробности можно уточнить по телефонам дилерских центров «ГАЗ»
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