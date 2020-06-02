Жми на ГАЗ! Горьковский завод помогает бизнесу обновлять автопарк

Для участия в программе Trade In необходимо всего два условия: ваш нынешний автомобиль ГАЗ не старше 2010 года и вы им владеете не меньше 1 года. Покупатель вправе выбрать, что для него выгоднее. Можно получить скидку 175 тыс. рублей или денежные средства за выкуп своего старого авто. Но, как отмечают дилеры, стоимость выкупа зависит от технического состояния сдаваемой машины.



Если же сдаваемый автомобиль, к примеру, 2003 года выпуска, к нему применяется программа «Утилизация», где клиент получает только скидку 175 тыс. рублей, без оценки стоимости машины. Важный момент сделки: покупателем нового авто и владельцем старого должно быть одно и то же лицо, юридическое или физическое.



Если покупателем является компания, которая приобретает автомобиль с помощью лизинга, то можно воспользоваться дополнительной скидкой до 12,5 % на авансовый платеж. Например, юрлицо вносит в качестве первого платежа 20% от стоимости новой машины, а с учетом скидки засчитывается платеж в размере 32,5%.

