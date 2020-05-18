Первый трамвайный маршрут в нашем городе был запущен еще до революции, в 1907 году. Автобусы всерьез вышли на улицы города в 1926-м, троллейбусы — в 1936-м. Постепенно транспорт становился все многочисленнее, комфортнее и технологичнее, а в XXI веке к нему стали предъявлять и совершенно новые требования. В частности, согласно федеральной госпрограмме «Доступная среда», он должен быть приспособлен для маломобильных пассажиров в инвалидных колясках: это означает низкий пол, аппарель для въезда и специальное место в салоне.
более 135 млрд руб.
было направлено в 2019 году на исполнение госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга»
2,3 млн кв.м дорог
отремонтировали в Петербурге в 2019 году
16 низкопольных троллейбусов и 21 трамвай
обновили подвижной состав петербургского общественного транспорта в 2019 году
До недавнего времени перечисленными возможностями обладал только полноразмерный транспорт, однако в 2020 году Горьковский автозавод выводит на рынок уникальный малый автобус GAZelle City. Его можно рассматривать как уменьшенную версию больших и средних собратьев, которая так же комфортна для пассажиров, но при этом позволяет обновлять подвижной состав с меньшими затратами. Производитель отмечает, что GAZelle City не имеет аналогов в России. Мы составили небольшой визуальный путеводитель по новинке: чтобы узнать о ней все самое важное, наводите курсор на пиктограммы!
Вместимость — 22 человека. При перевозке одного маломобильного пассажира в автобус поместится 19 человек.
Высота пола над уровнем асфальта — всего 27 см, что достигается благодаря особой раме с понижением в центральной части. Пассажир может зайти в автобус и выйти из него в один шаг.
Надежная откидная аппарель предназначена для посадки и высадки пассажиров в колясках.
На накопительной площадке есть специальное место для детской или инвалидной коляски. Также тут отлично поместится велосипед, скутер или несколько крупных чемоданов.
Широкий вход (110 см) и двустворчатая дверь с электроприводом сокращают время посадки.
Салон автобуса просторный и комфортный. Пассажирских сидений 17, в том числе три складывающихся на накопительной площадке и одно анатомическое с трехточечным ремнем безопасности — рядом с водителем.
Современный дизайн и большая площадь остекления делают внешность автобуса яркой и запоминающейся.
GAZelle City — это по-настоящему городской автобус. Благодаря своей компактности он легко маневрирует на узких улицах исторического центра, отлично помещается на коротких остановочных площадках, даже там, где нет заездных карманов.
GAZelle City — это по-настоящему городской автобус. Благодаря своей компактности он легко маневрирует на узких улицах исторического центра, отлично помещается на коротких остановочных площадках, даже там, где нет заездных карманов. По данным производителя, вне часов пик использование малого автобуса с вместимостью 22 человека позволяет сэкономить до 52% стоимости топлива на одного пассажира — по сравнению с большим автобусом, который будет ездить по улицам полупустым.
По данным производителя, вне часов пик использование малого автобуса с вместимостью 22 человека позволяет сэкономить до 52% стоимости топлива на одного пассажира — по сравнению с большим автобусом, который будет ездить по улицам полупустым.
GAZelle City позволяет бюджетно и оперативно обновить автопарк целого мегаполиса, небольшого города вроде Пушкина или Гатчины, отдельной компании. Бизнесу с большим штатом и не слишком близко расположенными офисами или производствами такой автобус поможет комфортно и безопасно возить сотрудников на работу и обратно. Отелям и аэропортам он пригодится для трансфера путешественников, а туристическим компаниям — для того, чтобы с комфортом доставлять любознательных граждан к ближайшим достопримечательностям.
Использование GAZelle City в качестве общественного транспорта сделает городское пространство более комфортным и доступным, в первую очередь — для маломобильных граждан. При проектировании автобуса были учтены все требования программы «Доступная среда». В левой части салона, сразу за перегородкой, отделяющей водителя от пассажиров, — место для инвалидной коляски. Креплением служит откидной поручень. Кнопка подачи сигнала водителю находится на подоконнике левого бокового окна.
Использование GAZelle City в качестве общественного транспорта сделает городское пространство более комфортным и доступным, в первую очередь — для маломобильных граждан. При проектировании автобуса были учтены все требования программы «Доступная среда». В левой части салона, сразу за перегородкой, отделяющей водителя от пассажиров, — место для инвалидной коляски. Креплением служит откидной поручень. Кнопка подачи сигнала водителю находится на подоконнике левого бокового окна.
Пожилым людям на GAZelle City станет проще съездить в магазин, папы и мамы смогут отправиться на прогулку или за покупками с малышами. Любители спорта доберутся на нем до стартовой линии велопробега или места, где они хотели бы покататься на скутере. Появление удобных юрких автобусов, которые не нужно долго ждать, может изменить транспортные привычки горожан: многим будет удобнее доехать на такой «маршрутке», чем возиться с личным автомобилем.
Пожилым людям на GAZelle City станет проще съездить в магазин, папы и мамы смогут отправиться на прогулку или за покупками с малышами. Любители спорта доберутся на нем до стартовой линии велопробега или места, где они хотели бы покататься на скутере. Появление удобных юрких автобусов, которые не нужно долго ждать, может изменить транспортные привычки горожан: многим будет удобнее доехать на такой «маршрутке», чем возиться с личным автомобилем.
Ну и наконец, этот автобус просто красивый. Он отличается стильным современным силуэтом и большими окнами, которые зрительно делают его более легким и впускают в салон максимум солнечного света. Фары у GAZelle City светодиодные, с увеличенным сроком службы компонентов и повышенной светосилой, которая будет совсем не лишней в дождливом и туманном климате.
Материал подготовлен специально для компании «ГАЗ»
Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены пресс-службой компании «ГАЗ» Дизайнер: Екатерина Елизарова