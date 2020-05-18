До недавнего времени перечисленными возможностями обладал только полноразмерный транспорт, однако в 2020 году Горьковский автозавод выводит на рынок уникальный малый автобус GAZelle City. Его можно рассматривать как уменьшенную версию больших и средних собратьев, которая так же комфортна для пассажиров, но при этом позволяет обновлять подвижной состав с меньшими затратами. Производитель отмечает, что GAZelle City не имеет аналогов в России. Мы составили небольшой визуальный путеводитель по новинке: чтобы узнать о ней все самое важное, наводите курсор на пиктограммы!