Бродить по пустынному морскому берегу — занятие романтичное, но не всегда удобное. Особенно если с вами детская коляска или велосипед. Современные застройщики это хорошо понимают, поэтому у жилого комплекса «Морская набережная», например, будет собственная набережная протяженностью более 2 км и шириной до 100 м. Она расположится прямо под окнами и будет создаваться параллельно со строительством домов. Благоустроенная набережная станет отличным местом для отдыха: здесь проведут озеленение, устроят удобные дорожки для пешеходов и отдельные — для велосипедистов. От остальной застройки на намыве Васильевского острова комплекс «Морская набережная» будет отделен зеленым бульваром – там первые деревья появились еще в прошлом году, так что к моменту заселения первых домов они уже заметно подрастут и окрепнут. Интересно, что все кустарники и деревья «Морской набережной» относятся к эндемичным видам, составляющим естественную флору престижных побережий Репино и Дюн.

