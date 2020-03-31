Пять мифов о жизни у моря, которые не соответствуют действительности
Многим петербуржцам хотелось бы купить квартиру в доме на берегу Финского залива — да еще и с видом на водный простор, потому что это красиво, экологично и престижно. Однако потенциальных приморских жителей нередко останавливают вредные мифы. Мы решили их развеять на примере жилого комплекса «Морская набережная»,* который строит «Группа ЛСР».
МИФ №1
Чтобы поселиться у моря, надо переехать за город
МИФ №1
Чтобы поселиться у моря, надо переехать за город
Вы бы переехали из Петербурга в Ленобласть ради квартиры у моря?
0(0%)
0(0%)
Ответить
На самом деле, это вовсе не обязательно. Можно даже из центра не уезжать. Например, комплекс «Морская набережная» строится прямо на Васильевском острове, на намывных территориях Невской губы. То есть его жители будут любоваться балтийскими просторами, оставаясь рядом с петербургской историей: Ростральными колоннами, Академией Художеств, Зимним... Разумеется, в этом случае доступны не только культурные объекты, но и вся инфраструктура Васильевского: магазины, рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы и т.д. К слову, на территории самого жилого комплекса построят 4 детских садика и 3 школы.
МИФ №2
Ветер с залива такой сильный, что в квартире будут постоянные сквозняки
МИФ №2
Ветер с залива такой сильный, что в квартире будут постоянные сквозняки
Вы боитесь морских сквозняков в квартире?
0(0%)
0(0%)
Ответить
Свежий морской воздух — это прекрасно! Чтобы он не входил без приглашения, в современных домах устанавливаются надежные системы остекления. И уж если вы окно закрыли, то никакой сквозняк внутрь не проберется, будьте уверены. При этом в квартире не будет душно, так как она вентилируется через регулируемые клапаны инфильтрации воздуха (КИВ), установленные в стенах. А сами стены монолитных домов, таких как в комплексе «Морская набережная», отлично сохраняют тепло. Для тех, кого беспокоит ветер на улице, «Группа ЛСР» предусмотрела особое благоустройство: деревья, кустарники и малые архитектурные формы расположат так, чтобы они рассеивали воздушные потоки.
МИФ №3
Пляж — единственное место для прогулок
МИФ №3
Пляж — единственное место для прогулок
Вы бы согласились гулять исключительно по пляжу?
0(0%)
0(0%)
Ответить
Бродить по пустынному морскому берегу — занятие романтичное, но не всегда удобное. Особенно если с вами детская коляска или велосипед. Современные застройщики это хорошо понимают, поэтому у жилого комплекса «Морская набережная», например, будет собственная набережная протяженностью более 2 км и шириной до 100 м. Она расположится прямо под окнами и будет создаваться параллельно со строительством домов. Благоустроенная набережная станет отличным местом для отдыха: здесь проведут озеленение, устроят удобные дорожки для пешеходов и отдельные — для велосипедистов. От остальной застройки на намыве Васильевского острова комплекс «Морская набережная» будет отделен зеленым бульваром – там первые деревья появились еще в прошлом году, так что к моменту заселения первых домов они уже заметно подрастут и окрепнут. Интересно, что все кустарники и деревья «Морской набережной» относятся к эндемичным видам, составляющим естественную флору престижных побережий Репино и Дюн.
МИФ №4
Детей не отпустишь гулять без присмотра, ведь море небезопасно
МИФ №4
Детей не отпустишь гулять без присмотра, ведь море небезопасно
Вы бы побоялись отпустить ребенка на прогулку рядом с морем?
0(0%)
0(0%)
Ответить
Чтобы родители не волновались, а дети не скучали, в жилом комплексе «Морская набережная» есть закрытые дворы с увлекательными современными детскими площадками, где каждый ребенок найдет себе интересное занятие. В то же время строгий контроль доступа, отсутствие автомобилей и круглосуточное видеонаблюдение делают дворы «Морской набережной» по-настоящему безопасными.
МИФ №5
Чайки будут громко кричать и не дадут мне спать
МИФ №5
Чайки будут громко кричать и не дадут мне спать
Крик чаек помешает вам заснуть?
0(0%)
0(0%)
Ответить
Если голоса морских птиц не оказывают на вас умиротворяющего действия, просто не открывайте окно в спальне — и у пернатых не будет шанса вас побеспокоить. При этом воздух в квартире на «Морской набережной» все равно будет свежим благодаря современной системе вентиляции. Со звукоизоляцией в этом жилом комплексе тоже все очень хорошо: утолщенные межквартирные стены и перекрытия помогают соседям не тревожить друг друга, а часть коммуникаций даже вынесена за пределы квартир — во избежание лишних звуков.
Жизнь у моря без мифов и со всеми удобствами
Теперь, когда чайки и сквозняки нас больше не пугают, квартира в доме на берегу Финского залива становится еще привлекательнее. Особенно если застройщик, как в случае жилого комплекса «Морская набережная», сделал все для того, чтобы жизнь у моря была по-настоящему комфортной.
Теперь, когда чайки и сквозняки нас больше не пугают, квартира в доме на берегу Финского залива становится еще привлекательнее. Особенно если застройщик, как в случае жилого комплекса «Морская набережная», сделал все для того, чтобы жизнь у моря была по-настоящему комфортной.
Жизнь у моря без мифов и со всеми удобствами
Свежий воздух здесь сочетается с экологически чистой почвой, так как намывная территория создавалась с нуля из качественного песка. Со стороны залива перед домами устроят зеленую прогулочную набережную, о которой мы писали выше. А за домами уже разбит бульвар и высажен парк из 275 хвойных деревьев двухметровой высоты.
Квартиры спланированы в евроформате. Самые компактные — однокомнатные, самые большие — четырехкомнатные. В каждой предусмотрена просторная кухня-гостиная, из которой открывается роскошный вид на море. Отопление и водопровод скрыты в полу, многие канализационные трубы расположены за пределами квартир. В кухнях нет канализационных стояков и вентиляционных блоков, что дает больше простора при выборе дизайна. На одной площадке — не больше 5 квартир, поэтому соседи не будут друг другу мешать.
Отсюда — 15 минут на автомобиле до метро «Приморская», 25 минут — до «Адмиралтейской». После того, как рядом с жилым комплексом построят въезд на ЗСД, можно будет за полчаса доехать до Курортного района или до аэропорта Пулково. Открытие проезда на Шкиперский проток позволит быстро добраться до исторической части Васильевского острова.
Из почти всех квартир открывается вид на прямо на Финский залив. Все дома в жилом комплексе будут обращены на юг, так что можно будет любоваться не только морским пейзажем, но и рассветами, и закатами.
Окна в квартирах панорамные, то есть не стандартные 1,5х1,5м, а увеличенные — 1,6х1,95м, глубокие лоджии остеклены в пол. Почти изо всех квартир открывается вид на море.
Для машин построят подземный паркинг с лифтом, где также разместятся кладовые. Велосипеды можно будет оставлять во дворе на специальной велопарковке, коляски — в колясочных. Кстати, вход во все парадные расположен на уровне земли, так что на пути родителей с малышами нет неудобных ступеней.
Читайте также:
Новая земля
Семь явных причин выбрать квартиру в доме на берегу Финского залива.
читать
Материал подготовлен специально для ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад». * ЖК «Морская набережная», ЖК «Морская набережная. SeaView» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Описываемые в публикации характеристики объекта относятся преимущественно к ЖК «Морская набережная. SeaView».
Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Рендеры предоставлены пресс-службой ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ» Обложка: freepik.com Дизайнер: Екатерина Елизарова