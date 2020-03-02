— Покупка квартиры — более сложный шаг, чем заказ такси или пиццы. Как цифровизация помогает сделать его проще и удобнее?

— Наша платформа «ДомКлик» — это, можно сказать, экосистема в экосистеме. Она представляет собой полный цикл услуг по покупке недвижимости, сопровождению сделки и решению всех сложных моментов. Какие могут быть сложности? Это и правовая оценка объекта недвижимости, и одобрение кредита, срок сбора документов. Например, чтобы получить кредит на жилье в новостройке, нужно заполнить всего несколько полей в мобильном приложении. Остальные документы уже хранятся у нас в системе: мы знаем, доход человека, его риск-профиль, уже есть определенная предварительно одобренная сумма. Автоматически подгружаются также документы от застройщика, и единственное, что нужно сделать заранее, — выбрать объект недвижимости. Иногда можно за один день выйти на сделку.



На портале есть система электронной регистрации, сервис безопасных расчетов, конструктор сделок (если купля-продажа идет без ипотеки) и т. п. Все это позволяет легко пройти путь до покупки квартиры, потратив минимум сил и времени. Кстати, если выбирать жилье на площадке «ДомКлик», то ставки по ипотеке в Сбербанке снижаются на 0,3%. А выбрать тут есть из чего — количество объявлений, размещенных на платформе за прошедший год, выросло почти в 4 раза — до 2 млн — и продолжает расти. Вся система устроена так, чтобы клиент мог решить такой сложный вопрос как приобретение недвижимости – причем неважно, с ипотекой или без, — буквально не выходя из дома. И в результате сейчас каждый третий ипотечный кредит Сбербанка в Петербурге оформляется через «ДомКлик», в России — каждый четвертый.

