КАК АВИТО ОЦЕНИВАЕТ СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ?
Ищем разницу между хорошим и отличным
Чтобы сделка состоялась, продавцу подержанной машины и ее потенциальному покупателю надо договориться о цене. Но как это сделать, если первый хочет выручить побольше, а второй планирует сэкономить? Сервис Авито нашел способ нейтрализовать разногласия: в марте 2020 года он запустил услугу «Оценка стоимости авто».

Я нашел на Авито автомобиль, который меня устраивает по всем параметрам, но вот цена что-то высоковата. Или мне кажется?

Вполне вероятно, что интуиция вас не подводит. Хозяева машин назначают цены на свой вкус, и их представление о стоимости любимого «железного коня» может быть ошибочным. В конце концов, торговля подержанными автомобилями для них — это не основной род занятий.

Как я смогу понять, что цена на приглянувшееся мне авто адекватна?

Если вы выбираете его на Авито, то сделать это будет очень просто: в поисковой выдаче и в карточке машины появится специальная пометка. Значок «Хорошая цена» будет означать, что в данный момент такие машины в вашем регионе в среднем стоят как раз столько. А слова «Отличная цена» в зеленом прямоугольнике — что вам попалось предложение дешевле рынка и есть шанс сэкономить.

«Оценка стоимости авто» — это, наверное, такой «пакет продвижения» для продавцов, разве нет?

Нет, это не рекламная опция, а результат работы беспристрастного алгоритма, анализирующего информацию. Специально для вашего поискового запроса он в режиме реального времени изучает около миллиона объявлений (на Авито и не только), учитывая 12 основных параметров: марку, модель, год выпуска, пробег, тип и объем двигателя, коробку передач, привод, положение руля и т.д. Затем вычисляет среднерыночную цену и расставляет соответствующие отметки на найденных вами предложениях. Саму медиану он тоже укажет. Если вам попалось экономичное предложение — посчитает, сколько тысяч рублей вы сбережете. Хозяин машины не может вмешиваться в работу алгоритма.

«Оценка стоимости авто» мне на самом деле поможет?

Да, это по-настоящему полезная услуга. Особенно для тех, кто покупает машину впервые или слишком занят для того, чтобы тратить много времени на поиск и изучение предложений. Автомобиль — товар не уникальный, вам в любом случае придется выбирать из множества похожих объявлений. И подсказка, насколько разумна назначенная продавцом цена, наверняка пригодится. Вы, как минимум, не переплатите. А если цена окажется отличной — еще и сэкономите. Чтобы из списка привлекательных по стоимости машин исключить сомнительные варианты, можно проверить их истории с помощью сервиса Автотека. До 10 апреля 2020 года для всех его пользователей действует промокод* AUTOTEKA30, по которому можно приобрести три отчета об истории эксплуатации автомобиля со скидкой 30%.

Как мне подключить «Оценку стоимости»?

Вам ничего не надо делать, с 18 марта 2020 года она работает автоматически на всем Авито Авто. Это бесплатный аналитический инструмент, доступный всем покупателям.
Источник: данные сервиса Авито за 2019 год.

Получается, приобретать подержанные авто через Авито теперь выгоднее, чем продавать?

На самом деле, продавцу новая услуга тоже полезна. Если объявление уже создано, необходимо будет зайти в личный кабинет, нажать кнопку «Редактировать» — и сервис покажет среднюю цену на похожие машины в его регионе. После этого можно изменить стоимость так, что она была не была ни слишком высокой, ни слишком низкой. Когда хочется продать быстро, а не ждать звонков от заинтересованных покупателей месяцами, можно даже сознательно опуститься «ниже рынка». Если вы еще не выставляли свое авто на продажу, то имейте в виду, что Авито также подсказывает среднюю цену в момент подачи объявления.

Я вижу пометку «Отличная цена». Значит ли это, что с автомобилем что-то не в порядке? Иначе зачем бы его хозяин демпинговал?

Ничего страшного тут нет. Продавец мог чисто статистически не попасть в среднюю цифру (и вам повезло). Или он желает продать машину как можно скорее. Или знает, что конкретно у него — товар не самый популярный, так что неплохо было бы немного уступить. В любом случае алгоритм, оценивавший стоимость, учитывал ключевых 12 параметров, которым найденное предложение будет соответствовать. А проверить, не погрешил ли против истины человек, составлявший объявление, вы сможете, когда будете осматривать авто перед покупкой.

Если у объявления нет никакой пометки, цена завышена?

Не обязательно. Алгоритм «знает», что некоторые авто нельзя оценить объективно и исключает их из анализа. Это относится к новым и редким машинам, а также к автомобилям, выставленным на продажу по подозрительно низкой цене.
Источник: данные сервиса Авито за 2019 год.
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Материал подготовлен специально для Авито

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации и фотографии: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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