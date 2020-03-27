На самом деле, продавцу новая услуга тоже полезна. Если объявление уже создано, необходимо будет зайти в личный кабинет, нажать кнопку «Редактировать» — и сервис покажет среднюю цену на похожие машины в его регионе. После этого можно изменить стоимость так, что она была не была ни слишком высокой, ни слишком низкой. Когда хочется продать быстро, а не ждать звонков от заинтересованных покупателей месяцами, можно даже сознательно опуститься «ниже рынка». Если вы еще не выставляли свое авто на продажу, то имейте в виду, что Авито также подсказывает среднюю цену в момент подачи объявления.

