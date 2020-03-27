Да, это по-настоящему полезная услуга. Особенно для тех, кто покупает машину впервые или слишком занят для того, чтобы тратить много времени на поиск и изучение предложений. Автомобиль — товар не уникальный, вам в любом случае придется выбирать из множества похожих объявлений. И подсказка, насколько разумна назначенная продавцом цена, наверняка пригодится. Вы, как минимум, не переплатите. А если цена окажется отличной — еще и сэкономите. Чтобы из списка привлекательных по стоимости машин исключить сомнительные варианты, можно проверить их истории с помощью сервиса Автотека
. До 10 апреля 2020 года для всех его пользователей действует промокод* AUTOTEKA30, по которому можно приобрести три отчета об истории эксплуатации автомобиля со скидкой 30%.