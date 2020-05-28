Исследование: Петербургские инвесторы уходят в онлайн
Российские инвесторы в условиях самоизоляции стали активнее использовать дистанционные сервисы. В Петербурге, по данным компании «ФИНАМ», весной доля брокерских счетов, открытых онлайн, выросла в 9 раз по сравнению с прошлым годом — почти до 90%.
Такие данные были получены в ходе исследования поведения российских инвесторов, проведенного АО «ФИНАМ» — одной из крупнейших инвестиционных компаний с более чем 25-летней историей работы на фондовом рынке. Именно самоизоляция сыграла ключевую роль в том, что в этой области стали более широко применять онлайн-услуги.
Эксперты уверены, что и после окончания самоизоляции спрос на дистанционные сервисы сохранится: всего несколько кликов мышкой — и вы можете открыть брокерский и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), продавать и покупать ценные бумаги, пополнять счет и выводить деньги, обменивать валюту — как с компьютера, так и через мобильное приложение.
При этом в самоизоляции выросла не только доля тех, кто использует дистанционные сервисы. В «ФИНАМе» отмечают, что и в целом интерес людей к инвестициям на рынке ценных бумаг возрос: количество брокерских счетов увеличилось почти в три раза по сравнению с прошлым годом. В пятерку лидеров по этому параметру вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа и Новороссийск.
Инвесторы выбрали удачный момент для выхода на биржу, полагают в «ФИНАМ». Падение спроса, остановка производств, карантинные меры — все это отразилось на стоимости акций даже крупных и надежных компаний. На пике кризиса некоторые из них подешевели на 50% и даже больше. Но вслед за спадом эксперты ожидают подъем, который и позволит заработать инвесторам.
Опыт предыдущих глобальных падений рынков показывает, что лучший момент для инвестирования — это кризис. Большинство бумаг стремительно дешевеют, и это создает чуть ли не идеальные условия для их покупки и приумножения капитала. При этом из практики мы знаем, что даже самые сильные «просадки» фондовых индексов выкупаются в период от нескольких месяцев до полугода. Поэтому сейчас мы видим небывалый рост интереса к инвестициям.
Артем Хачикьян, директор представительства АО «ФИНАМ» в Санкт-Петербурге
Еще одна причина для выхода на биржу — падение доходности других инструментов. Так, эксперты «ФИНАМа» считают, что в настоящее время нет предпосылок для повышения доходности депозитов: Центробанк последовательно продолжает снижать ключевую ставку — она может упасть до 4,5% уже в июне. Это способствует доступности кредитов, но не позволяет зарабатывать на депозитах. В следующем году в силу вступит еще и новый налог, облагающий по ставке 13% доход по вкладам при превышении установленного лимита. В общем, рассчитывать на высокую доходность этого финансового инструмента в новой экономической реальности уже не приходится, отмечают в «ФИНАМе».
Хороший стимул, чтобы начать торговать на бирже именно сейчас, — специальные предложения для инвесторов. Компания «ФИНАМ» во время самоизоляции предложила клиентам антикризисный инвестпакет, все услуги в котором доступны полностью онлайн. В частности, он включает уникальный для российского рынка тариф FreeTrade, который позволяет сэкономить на комиссии; бесплатные советы инвестиционных консультантов в течение месяца, дистанционные обучающие курсы и мастер-классы, а также возможность бесплатно подключиться к одной из популярных стратегий сервиса «Автоследование» на Comon.ru (сделки совершает профессиональный трейдер, и действия автоматически повторяются на вашем счете), что особенно актуально для начинающих инвесторов.
Материал подготовлен специально для компании «ФИНАМ».

Фотографии предоставлены пресс-службой ГК «ФИНАМ».

Брокерские услуги и услуги по инвестиционному консультированию оказывает АО «ФИНАМ». Представительство АО «ФИНАМ» в г. Санкт-Петербурге, ул. Большая Московская, д. 14/1, лит. А, +7 (812) 66 77 777.

Доходность не гарантируется. Перед началом торговли рекомендуется оценить приемлемость возможных рисков, а также внимательно ознакомиться с Регламентом брокерского обслуживания АО «ФИНАМ» и правилами сервиса «Автоследование» (размещены на сайтах www.finam.ru и www.comon.ru).

Учебный центр «ФИНАМ» проводит разовые семинары, в том числе дистанционно.

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