Исследование: Петербургские инвесторы уходят в онлайн

Еще одна причина для выхода на биржу — падение доходности других инструментов. Так, эксперты «ФИНАМа» считают, что в настоящее время нет предпосылок для повышения доходности депозитов: Центробанк последовательно продолжает снижать ключевую ставку — она может упасть до 4,5% уже в июне. Это способствует доступности кредитов, но не позволяет зарабатывать на депозитах. В следующем году в силу вступит еще и новый налог, облагающий по ставке 13% доход по вкладам при превышении установленного лимита. В общем, рассчитывать на высокую доходность этого финансового инструмента в новой экономической реальности уже не приходится, отмечают в «ФИНАМе».

