Исследование: Петербургские инвесторы уходят в онлайн

Хороший стимул, чтобы начать торговать на бирже именно сейчас, — специальные предложения для инвесторов. Компания «ФИНАМ»
во время самоизоляции предложила клиентам антикризисный инвестпакет
, все услуги в котором доступны полностью онлайн. В частности, он включает уникальный для российского рынка тариф FreeTrade
, который позволяет сэкономить на комиссии; бесплатные советы инвестиционных консультантов в течение месяца, дистанционные обучающие курсы и мастер-классы, а также возможность бесплатно подключиться к одной из популярных стратегий сервиса «Автоследование» на Comon.ru (сделки совершает профессиональный трейдер, и действия автоматически повторяются на вашем счете), что особенно актуально для начинающих инвесторов.