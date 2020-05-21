Большой город в эпоху пандемии. Блогер проверил на себе средства защиты

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Здоровье, безопасность, защита семьи во время пандемии, борьба с вирусами; что полезно, что нет - это то, что волнует каждого. На канале "ВАШ БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" Вам расскажут о том, что вы, возможно, не знали и не узнали бы. В этом блоге есть много интересных роликов, статей и обзоров полезных гаджетов. Подписывайтесь, не пожалеете! @rus.yoursafecity Music by: https://soundcloud.com/alcyne/concerto-in-sol-minore-lestate-extract-antonio-vivaldi-1678-1741 #пандемия #здоровье #выживание #карантин #самоизоляция #изоляция #фильтр #вирус #коронавирус #увлажнитель #воздухоочиститель #тактаров #викулов #анчабаранова #малышева #навальный #гордон #проценко #рецепт #театр #вакцина #хазин