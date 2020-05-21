Большой город в эпоху пандемии. Блогер проверил на себе средства защиты

Но самый необычный лайфхак блогера — настоящая соляная комната. Стены его спальни покрывают плитки пищевой соли, и, как уверяет автор, воздух здесь, как в операционной: не выживет ни один микроб! Почему соль должна быть только белой и сколько ее нужно, читайте и смотрите в блоге «Ваш Безопасный Город».



Постигать все премудрости здорового образа жизни в мегаполисе вместе с Рональдом можно в Telegram, Instagram и на канале в YouTube. Все видео студент записывает не только на русском, но и на английском, а также китайском. Ведь выживать в «большом городе» вынужден весь мир.

