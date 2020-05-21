Большой город в эпоху пандемии. Блогер проверил на себе средства защиты

Почему московский студент никогда не открывает окна в своей квартире? Зачем он отделал стены спальни сибирской солью? Не выходя из самоизоляции, блогер из столицы создал канал «Ваш Безопасный Город», где делится с подписчиками собственным опытом здоровой жизни в мегаполисе. Многие советы автора особенно полезны в эпоху пандемии.

Новый канал появился в апреле. Пока пользователи обсуждают в соцсетях, какие маски покупать и как уберечься от коронавируса, московский студент Рональд глубоко изучил тему, не поленившись открыть серьезные исследования ученых. Теорией блогер не ограничился: он приобрел разные средства индивидуальной защиты, проверил их на себе и выбрал, на его взгляд, лучшие. Исследование не претендует на объективность — автор постоянно подчеркивает, что это личный опыт. Также он предлагает подписчикам делиться своими «наработками».
Скриншот видео: www.youtube.com/channel/UCDiJqnNKPUIgYeG46e49beA
В 9-минутном ролике, посвященном защите от вирусов, создатель блога рассказывает о фильтрующих масках для горожан — называет конкретные марки, раскрывает характеристики, показывает внешний вид. Для более серьезной защиты нужны герметичные очки для защиты глаз: Рональд также выбрал, по его мнению, оптимальный вариант.

Впрочем, он и на этом не остановился — нашел в продаже даже натовский противогаз вместе с его отечественным собратом. Их автор тоже продемонстрировал зрителям в одном из видео. А заодно и противочумный костюм врача, и защитный костюм военного. В них автор даже умудрился сделать зарядку на крыше столичной высотки.
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Здоровье, безопасность, защита семьи во время пандемии, борьба с вирусами; что полезно, что нет - это то, что волнует каждого. На канале "ВАШ БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" Вам расскажут о том, что вы, возможно, не знали и не узнали бы. В этом блоге есть много интересных роликов, статей и обзоров полезных гаджетов. Подписывайтесь, не пожалеете! @rus.yoursafecity Music by: https://soundcloud.com/alcyne/concerto-in-sol-minore-lestate-extract-antonio-vivaldi-1678-1741 #пандемия #здоровье #выживание #карантин #самоизоляция #изоляция #фильтр #вирус #коронавирус #увлажнитель #воздухоочиститель #тактаров #викулов #анчабаранова #малышева #навальный #гордон #проценко #рецепт #театр #вакцина #хазин

Публикация от Рональд (@rus.yoursafecity)

Много внимания уделяется и защите квартир от неблагоприятного воздействия. Рональд показывает своим подписчикам системы и гаджеты, которые установлены у него дома. Так, например, в помещении никогда не открывают окна: свежий воздух поступает только через очиститель с фильтром, защищающим от пыли и аллергенов. Бытовой увлажнитель борется с сухостью, а кварцевая лампа у входной двери в подъезде — с возбудителями опасных болезней.
Рональд в соляной комнате. Скриншот видео: www.youtube.com/channel/UCDiJqnNKPUIgYeG46e49beA
Но самый необычный лайфхак блогера — настоящая соляная комната. Стены его спальни покрывают плитки пищевой соли, и, как уверяет автор, воздух здесь, как в операционной: не выживет ни один микроб! Почему соль должна быть только белой и сколько ее нужно, читайте и смотрите в блоге «Ваш Безопасный Город».

Постигать все премудрости здорового образа жизни в мегаполисе вместе с Рональдом можно в Telegram, Instagram и на канале в YouTube. Все видео студент записывает не только на русском, но и на английском, а также китайском. Ведь выживать в «большом городе» вынужден весь мир.
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Материал подготовлен специально для проекта «Ваш Безопасный Город»

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