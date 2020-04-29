Работа на удаленке проверила на прочность областной интернет
За две недели апреля средний мобильный трафик в Ленобласти, по данным Tele2, вырос на 36%, а в центральных районах Петербурга — снизился на 7%. При этом в дни обращений президента резко увеличивалось количество звонков. Второе выступление главы государства оказалось даже популярнее первого: пока президент говорил, голосовой трафик был на 60% выше, чем в новогоднюю ночь.
Если сравнивать с первой половиной марта, то в первые две недели апреля потребление мобильного интернета в Центральном районе упало на 16%, в Петроградском и Адмиралтейском — на 8%. В Красносельском, Кронштадтском и Курортном районах трафик, наоборот, вырос — в среднем на 16%.
В Ленинградской области объем гигабайт, потраченных владельцами смартфонов, увеличился в среднем на 36%, причем качать больше стали в Приозерском, Волосовском, Кировском, Лужском, Выборгском и Ломоносовском районах.
Мобильный оператор Tele2 оказался готов к загородной самоизоляции пользователей мобильного интернета, так как еще в 2019 году провел масштабное расширение сети в Ленобласти и Санкт-Петербурге. Тогда компания вложила в развитие инфраструктуры более 2,3 млрд рублей: расширила ее в два раза, добавила на все базовые станции технологию 4G, чтобы скоростной интернет был везде, где есть Tele2. Оператор также провел рефарминг сети и в результате существенно увеличил скорость интернета и качество связи.
Сергей Сергеев,
технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2
Меня часто спрашивают, справляется ли сеть с возросшей нагрузкой. Скажу, что мы построили гибкую систему с запасом прочности, которая рассчитана на возможные пиковые нагрузки. Каждый год мы сталкиваемся с всплеском потребления в новогодние праздники или во время крупных спортивных мероприятий в Петербурге. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы оперативно провести технические работы по улучшению качества связи там, где раньше наши абоненты не пользовались мобильным интернетом в таких объемах.
Оператор Tele2 настолько уверен в качестве своей связи, что с 21 апреля по 30 июня предлагает новым абонентам настоящий тест-драйв •. Подключив тариф «Везде онлайн» ••, в течение двух недель можно бесплатно тестировать качество связи Tele2. Если все понравится, достаточно будет внести половину абонентской платы (200 рублей) и продолжать пользоваться тарифом.
Полный пакет «Везде онлайн» включает 40 Гб интернета и 500 минут для звонков на номера других операторов по всей стране. Абонентская плата — 400 рублей в месяц.
Тариф будет особенно удобен для тех, кто работает в самоизоляции или ушел на вынужденные каникулы. Можно бесплатно болтать с друзьями или справлять дни рождения близких по Whats App и Viber, слушать концерты и живые эфиры любимых блогеров или артистов в Instagram, ведь трафик популярных мессенджеров и соцсетей не тарифицируется.
Доступ на сайт стопкоронавирус.рф и звонки по горячим линиям 8 (495) 870 45 09 и 8 (499) 251 83 00 тоже бесплатны. На специальных условиях можно воспользоваться сервисами телемедицины от Телемед или DOC+. Никуда идти не надо, специалисты проведут консультацию в приложении вашего смартфона.
Тем, кто скучает, Tele2 помогает найти интересное занятие на просторах мобильного интернета. Для самообразования и отдыха — скидки на ЛитРес, Skyeng, Bookmate, «Смотри и учись». Любителям шопинга — кэшбек на покупки в KUPIVIP, Lamoda, Aliexpress и «Беру!». Киноманам — подписка на Wink «Для любителей» на 30 дней в подарок.
А чтобы будущим абонентам не приходилось лишний раз нарушать режим самоизоляции, компания Tele2 расширила географию бесплатной доставки SIM-карт при подключении через интернет-магазин. В 63 населенных пунктах Ленобласти и Санкт-Петербурге заказ можно получить, не выходя из дома.
Провести тест-драйв мобильной связи
Материал подготовлен специально для Tele2

Фотографии: freepik.com

• Предложение действительно только для абонентов Tele2 Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Подключиться к тарифному плану «Везде онлайн» и активировать бесплатный доступ к программе привилегий «Яндекс.Плюс» можно с 1 апреля по 31 августа 2020 года.

Бесплатный доступ к программе «Яндекс.Плюс» на 6 месяцев предоставляется только после внесения полной абонентской платы за тариф.

Проверить наличие бесплатной подписки «Яндекс.Плюс» можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Мой Tele2».

В случае смены тарифа или невнесения абонентской платы за тариф «Везде онлайн» более, чем 14 дней с даты очередного ее списания, бесплатная подписка отключится без возможности повторного подключения.

Подробнее о тарифе читайте на сайте оператора.

•• Акция проводится с 21 апреля по 30 июня 2020 года. Организатор проведения акции — ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580, юридический адрес: Россия, 197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литера А, этаж 7, помещение 1-Н, офис 434). Подробнее об организаторе акции, ее условиях и порядке проведения можно узнать на сайте или по телефонам 611 (для абонентов Tele2) и 8 (812) 989 00 22.

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