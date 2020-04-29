Работа на удаленке проверила на прочность областной интернет

Материал подготовлен специально для Tele2
Фотографии: freepik.com
• Предложение действительно только для абонентов Tele2 Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Подключиться к тарифному плану «Везде онлайн»
и активировать бесплатный доступ к программе привилегий «Яндекс.Плюс» можно с 1 апреля по 31 августа 2020 года.
Бесплатный доступ к программе «Яндекс.Плюс» на 6 месяцев предоставляется только после внесения полной абонентской платы за тариф.
Проверить наличие бесплатной подписки «Яндекс.Плюс» можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Мой Tele2».
В случае смены тарифа или невнесения абонентской платы за тариф «Везде онлайн» более, чем 14 дней с даты очередного ее списания, бесплатная подписка отключится без возможности повторного подключения.
Подробнее о тарифе читайте на сайте оператора
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•• Акция проводится с 21 апреля по 30 июня 2020 года. Организатор проведения акции — ООО «Т2 Мобайл» (ОГРН 1137746610088, ИНН 774389580, юридический адрес: Россия, 197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 54, корпус 1, литера А, этаж 7, помещение 1-Н, офис 434). Подробнее об организаторе акции, ее условиях и порядке проведения можно узнать на сайте
или по телефонам 611 (для абонентов Tele2) и 8 (812) 989 00 22.