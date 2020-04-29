Работа на удаленке проверила на прочность областной интернет

Меня часто спрашивают, справляется ли сеть с возросшей нагрузкой. Скажу, что мы построили гибкую систему с запасом прочности, которая рассчитана на возможные пиковые нагрузки. Каждый год мы сталкиваемся с всплеском потребления в новогодние праздники или во время крупных спортивных мероприятий в Петербурге. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы оперативно провести технические работы по улучшению качества связи там, где раньше наши абоненты не пользовались мобильным интернетом в таких объемах.