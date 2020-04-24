Как купить квартиру онлайн?

Когда вы выберете квартиру и определитесь со способом оплаты, менеджер «Группы ЛСР» оформит договор долевого участия или купли-продажи и пришлет его вам для ознакомления по электронной почте. Подписывать договор вы также будете дистанционно — с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), которую для вас создадут бесплатно. Затем застройщик подпишет договор со своей стороны и отправит его в Росреестр на регистрацию. В процессе не задействованы бумажная документация и МФЦ, что избавляет вас от риска потери документов и существенно ускоряет сделку. Оплатить договор можно несколькими способами: с помощью открытия аккредитива в отделении банка или через Центр недвижимости Сбербанка. Оплата пошлины производится либо на сайте Госуслуг, либо в онлайн-сервисе банка. В итоге менеджер присылает вам зарегистрированные документы электронным письмом.

