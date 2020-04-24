Как купить квартиру онлайн?

Как купить квартиру онлайн?

Онлайн-шопинг уже давно стал для нас привычным занятием. Мы заказываем в интернете одежду и обувь, гаджеты и тренажеры, продукты и товары для дома. Теперь же прогресс дошел до того, что даже квартиру можно купить, не вставая с дивана. Поэтому сегодняшняя самоизоляция — не повод отказываться от улучшения жилищных условий. Крупнейший* застройщик Петербурга, «Группа ЛСР», начал регистрировать онлайн-сделки еще в феврале 2020 года.

Как выбрать квартиру онлайн?

Откройте сайт компании-застройщика. Если вы уже знаете, какой жилой комплекс вас интересует, ищите посвященный ему раздел. На lsr.ru в карточку объекта можно перейти с главной страницы — через интерактивную карту Петербурга или кнопки классов жилья: «Комфорт», «Бизнес», «Элитный». На странице объекта есть подробное описание комплекса и его инфраструктуры. С помощью панели поиска справа вы задаете параметры квартиры: число комнат, ценовой диапазон, год сдачи. Нажимаете на кнопку «Смотреть Х квартир», где Х — число доступных вариантов, и изучаете их.
Тем, кто не определился с жилым комплексом, будет удобно воспользоваться «Расширенным поиском». Здесь можно указать больше параметров, включая площадь квартиры, район, наличие отделки и доступную ипотеку.

Можно ли забронировать понравившуюся квартиру?

Да, и в отличие от многих других онлайн-сервисов, совершенно бесплатно. В описании каждой квартиры на lsr.ru есть кнопка «Забронировать онлайн». Веб-бронь действует 24 часа, в течение которых с вами свяжется специалист по продажам. Стоимость квартиры на этот период фиксируется. Одновременно с бронированием можно заказать обратный звонок через соседнюю кнопку «Оставить заявку».

Где получить подробную информацию о квартире?

Как всегда — у сотрудника отдела продаж, но общение будет дистанционным. С менеджерами «Группы ЛСР» можно связаться через любой доступный вам мессенджер, в том числе по скайпу, а в рабочее время — в режиме видеоконференции. Разумеется, поговорить по телефону тоже можно.

Что делать, если для покупки требуется ипотечный заем?

На странице каждой отдельной квартиры на сайте компании — чуть ниже ее описания — находится «Ипотечный калькулятор». Если задать в нем стоимость квартиры, срок кредитования и сумму первоначального взноса, вы увидите размер ежемесячного платежа. Здесь же можно нажать кнопку «Подать заявку», после чего с вами свяжется кредитный менеджер. Он поможет заполнить анкету и отправить запрос сразу в несколько банков. Кстати, с 20 апреля клиенты ЛСР могут купить недвижимость с использованием ипотечного займа со ставкой от 6%.** Обеспечить такие условия стало возможно благодаря программе «Господдержка 2020».

Как заключить договор, не выходя из дома?

Когда вы выберете квартиру и определитесь со способом оплаты, менеджер «Группы ЛСР» оформит договор долевого участия или купли-продажи и пришлет его вам для ознакомления по электронной почте. Подписывать договор вы также будете дистанционно — с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), которую для вас создадут бесплатно. Затем застройщик подпишет договор со своей стороны и отправит его в Росреестр на регистрацию. В процессе не задействованы бумажная документация и МФЦ, что избавляет вас от риска потери документов и существенно ускоряет сделку. Оплатить договор можно несколькими способами: с помощью открытия аккредитива в отделении банка или через Центр недвижимости Сбербанка. Оплата пошлины производится либо на сайте Госуслуг, либо в онлайн-сервисе банка. В итоге менеджер присылает вам зарегистрированные документы электронным письмом.
Как видите, удаленная покупка квартиры — это просто и удобно. На сайте «Группы ЛСР» можно посмотреть подробную видеоинструкцию по теме и прочитать пошаговое руководство со скриншотами, посвященное получению ЭЦП и электронной регистрации документов.

В каких жилых комплексах сейчас есть доступные для покупки квартиры?

«Группа ЛСР» предлагает жилую недвижимость в разных районах Петербурга. Сейчас в продаже находятся 17 объектов, среди которых популярные комплексы комфорт-класса «Цветной город»*** и «Цивилизация»,*** а также уникальный проект бизнес-класса «Морская набережная».***

Предусмотрены ли какие-либо сезонные или антикризисные акции?

До 30 апреля действует целый комплекс акций, полный список которых размещен на этой странице. Для ряда объектов предусмотрены скидки от 2 000 до 4 400 рублей с каждого квадратного метра. Также для отдельных групп покупателей предусмотрены скидки до 2 000 рублей с каждого квадратного метра: на них могут претендовать семьи с детьми, молодожены, люди моложе 25 лет или покупатели одновременно двух и более квартир.** За приобретение квартиры онлайн в любом жилом комплексе со 100-процентной оплатой предоставляется скидка до 170 000 рублей, которая суммируется со всеми прочими.**

Специалисты «Группы ЛСР» подчеркивают, что благодаря современным технологиям и грамотному подходу со стороны застройщика никакой кризис не помешает вам переехать в квартиру мечты.

Пройдите простой тест, чтобы проверить свои знания о дистанционном приобретении жилой недвижимости

«Группа ЛСР» успешно работает на строительном рынке более 26 лет. Все это время важнейшим приоритетом для нее является выполнение всех обязательств — независимо от изменения рыночных условий. Весной 2020 года на строительных площадках «Группы ЛСР» проводятся необходимые работы для обеспечения соблюдения сроков ввода объектов в эксплуатацию и передачи квартир дольщикам. В этом году компания планирует сдать около 500 000 кв.м жилья.
Материал подготовлен специально для ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад».

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации предоставлены ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», unsolash.com, freepik.com
Верстка: Ольга Голубева

* «Группа ЛСР» — девелопер №1 в Санкт-Петербурге по объемам текущего строительства, согласно рейтингу «Единого ресурса застройщиков» на 1 апреля 2020 года.
**Подробнее об условиях акций и предложениях
**Клиенты ЛСР могут купить недвижимость с использованием ипотечного займа от Промсвязьбанка со ставкой от 6%. Сумма кредита — от 500 тыс. до 8 млн рублей, срок кредитования — от 3 до 20 лет. Процентная ставка составляет 6%, минимальный первый взнос равен 20%. Условия действуют при страховании жизни и трудоспособности, при отказе от страхования процентная ставка увеличивается на 1%.
Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону 8 (812) 325 01 01.


**Cкидки от 2 000 до 4 400 рублей с каждого квадратного метра
Срок действия предложения — до 30.04.2020.
Подробнее об акции: на сайте. В апреле действуют скидки от 2 000 до 4 400 рублей с каждого квадратного метра на выборочные квартиры в жилых комплексах:
Новая Охта (2 этап), на квартиры на 1-ом этаже — 2 000 р./кв. м
Цветной город, кв. 19, дом 1 — 3 750 р./кв. м
Цветной город, кв. 19, дома 2, 4 — 4 400 р./кв. м
Шуваловский, дома 21-24, типы квартир 1F, 3G и 5еА — 2 000 р./кв. м
Цивилизация на Неве, дом 1, типы квартир 2В (секция 2), 3еВ (секция 6), 3В (секция 3), 3D (секция 1), 4А (секция 6), 2Е (секция 6), 3еА (секция 5, 7), 3А (секция 2), 3С (секция 6), 3F (секция 10), 5еА (секция 1) — 3000 руб./ кв. м
Акция действует при любой форме оплаты. Суммируется с одной из постоянно действующих скидок: скидкой за повторную покупку и множественную покупку; скидкой иногородним покупателям, скидкой военнослужащим, скидкой по партнерским программам, скидкой по карте лояльности. Может суммироваться с акциями: 50/50, 30/70; скидкой 1% при единовременной оплате и скидками для отдельных групп покупателей. Не суммируется с остальными акциями.
Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону 8 (812) 325 01 01.


**За приобретение квартиры онлайн в любом жилом комплексе со 100-процентной оплатой предоставляется скидка до 170 000 рублей.
Срок действия акции — до 30.04.2020.
Подробнее об акции «Скидки за покупку квартиры онлайн»
Дополнительные скидки 1-2% действуют при условии 100-процентной оплаты и электронной регистрации договора. Акция действительна до 30 апреля и распространяется на покупку квартир во всех жилых комплексах «Группы ЛСР».
Предложение суммируется со всеми остальными акциями и скидками.
Скидка 1% предоставляется в следующих случаях.
1. При заключении договора купли-продажи с использованием ипотечных средств. Электронная форма подписания и регистрации обязательна.
2. При заключении договора ДДУ с использованием ипотечных средств или при оплате на аккредитив/СБР/расчетный счет. Электронная форма подписания и регистрации обязательна.
Скидка 2% предоставляется только на готовые квартиры при полной 100%-ой оплате за счет собственных средств. Покупка квартиры оформляется по договору купли-продажи. Возможна как стандартная форма подписания и регистрации договора, так и электронная.
Скидки суммируются со всеми остальными действующими акциями и специальными предложениями, но не суммируются между собой. Кроме того, акция суммируется с одной из постоянно действующих скидок: скидкой за повторную покупку и множественную покупку; скидкой иногородним покупателям, скидкой военнослужащим, скидкой по партнерским программам, скидкой по карте лояльности, но не действует при военной ипотеке, зачете жилья, материнском капитале, субсидиях и рассрочке.
Подробности и условия акций вы можете узнать по телефону 8 (812) 325 01 01.

*** ЖК «Цветной город» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

***ЖК «Цивилизация» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

***ЖК «Морская набережная» — застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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