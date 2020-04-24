Как купить квартиру онлайн?

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Клиенты ЛСР могут купить недвижимость с использованием ипотечного займа от Промсвязьбанка со ставкой от 6%
. Сумма кредита — от 500 тыс. до 8 млн рублей, срок кредитования — от 3 до 20 лет. Процентная ставка составляет 6%, минимальный первый взнос равен 20%. Условия действуют при страховании жизни и трудоспособности, при отказе от страхования процентная ставка увеличивается на 1%.
Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону 8 (812) 325 01 01.
**Cкидки от 2 000 до 4 400 рублей с каждого квадратного метра
Срок действия предложения — до 30.04.2020.
Подробнее об акции: на сайте
. В апреле действуют скидки от 2 000 до 4 400 рублей с каждого квадратного метра на выборочные квартиры в жилых комплексах:
Новая Охта (2 этап), на квартиры на 1-ом этаже — 2 000 р./кв. м
Цветной город, кв. 19, дом 1 — 3 750 р./кв. м
Цветной город, кв. 19, дома 2, 4 — 4 400 р./кв. м
Шуваловский, дома 21-24, типы квартир 1F, 3G и 5еА — 2 000 р./кв. м
Цивилизация на Неве, дом 1, типы квартир 2В (секция 2), 3еВ (секция 6), 3В (секция 3), 3D (секция 1), 4А (секция 6), 2Е (секция 6), 3еА (секция 5, 7), 3А (секция 2), 3С (секция 6), 3F (секция 10), 5еА (секция 1) — 3000 руб./ кв. м
Акция действует при любой форме оплаты. Суммируется с одной из постоянно действующих скидок: скидкой за повторную покупку и множественную покупку; скидкой иногородним покупателям, скидкой военнослужащим, скидкой по партнерским программам, скидкой по карте лояльности. Может суммироваться с акциями: 50/50, 30/70; скидкой 1% при единовременной оплате и скидками для отдельных групп покупателей. Не суммируется с остальными акциями.
Подробности и условия акции вы можете узнать по телефону 8 (812) 325 01 01.
**За приобретение квартиры онлайн в любом жилом комплексе со 100-процентной оплатой предоставляется скидка до 170 000 рублей.
Срок действия акции — до 30.04.2020.
Подробнее об акции «Скидки за покупку квартиры онлайн»
Дополнительные скидки 1-2% действуют при условии 100-процентной оплаты и электронной регистрации договора. Акция действительна до 30 апреля и распространяется на покупку квартир во всех жилых комплексах «Группы ЛСР».
Предложение суммируется со всеми остальными акциями и скидками.
Скидка 1% предоставляется в следующих случаях.
1. При заключении договора купли-продажи с использованием ипотечных средств. Электронная форма подписания и регистрации обязательна.
2. При заключении договора ДДУ с использованием ипотечных средств или при оплате на аккредитив/СБР/расчетный счет. Электронная форма подписания и регистрации обязательна.
Скидка 2% предоставляется только на готовые квартиры при полной 100%-ой оплате за счет собственных средств. Покупка квартиры оформляется по договору купли-продажи. Возможна как стандартная форма подписания и регистрации договора, так и электронная.
Скидки суммируются со всеми остальными действующими акциями и специальными предложениями, но не суммируются между собой. Кроме того, акция суммируется с одной из постоянно действующих скидок: скидкой за повторную покупку и множественную покупку; скидкой иногородним покупателям, скидкой военнослужащим, скидкой по партнерским программам, скидкой по карте лояльности, но не действует при военной ипотеке, зачете жилья, материнском капитале, субсидиях и рассрочке.
Подробности и условия акций вы можете узнать по телефону 8 (812) 325 01 01.