Впрочем, от привычных составляющих городского комфорта тоже не стоит отказываться. И уютные вечера перед телевизором, и удобный интернет-серфинг в поисках видео с засыпающими котятами можно забрать с собой на дачу. Тут, как всегда в наши дни, на помощь приходят технологии: любителей ТВ выручают спутниковые антенны, обитателей интернета — мобильная связь. В некоторых случаях их даже можно купить вместе. У МТС, например, есть специальный пакет, который входят и многоканальное ТВ, и безлимитный интернет, причем вдвоем они дешевле, чем по отдельности.