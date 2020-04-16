Пять лайфхаков, которые сделают загородную жизнь комфортнее
Дачники 2.0
Пять лайфхаков, которые сделают загородную жизнь комфортнее
Современная дача — это не избушка огородника в окружении грядок, а настоящий второй дом для требовательного горожанина. На время самоизоляции он становится еще и безопасной «моей крепостью» для всей семьи, и удаленным офисом для плодотворного труда. Предлагаем пять полезных подсказок, которые помогут сделать время, проведенное на даче, менее хлопотным и более приятным.
Электричество, которое всегда с тобой
Бесперебойное энергоснабжение особенно важно, если на даче приходится работать. Поэтому на случай локального блэкаута пригодится сочетание генератора и стабилизатора или, как минимум, набор из нескольких пауэрбанков. Если на дачу перебирается целая семья, стоит привезти с собой побольше разветвителей для розеток, чтобы было куда подключать все требующие зарядки гаджеты. Но тут, как подсказывают опытные люди, важно учитывать возможности электросети.
Электричество, которое всегда с тобой
Бесперебойное энергоснабжение особенно важно, если на даче приходится работать. Поэтому на случай локального блэкаута пригодится сочетание генератора и стабилизатора или, как минимум, набор из нескольких пауэрбанков. Если на дачу перебирается целая семья, стоит привезти с собой побольше разветвителей для розеток, чтобы было куда подключать все требующие зарядки гаджеты. Но тут, как подсказывают опытные люди, важно учитывать возможности электросети.
Приятное подвешенное состояние
Взаимодействие с электроникой стоит чередовать с досугом на свежем воздухе — разумеется, если погода будет позволять. Опробуйте дачные «подвесные» опции: для родительской релаксации можно установить гамак, для детского веселья — прикрепить веревочные качели. В ясные солнечные дни приятно будет устроить обед не в доме, а прямо на участке — пикник в самоизоляции, так сказать.
Приятное подвешенное состояние
Взаимодействие с электроникой стоит чередовать с досугом на свежем воздухе — разумеется, если погода будет позволять. Опробуйте дачные «подвесные» опции: для родительской релаксации можно установить гамак, для детского веселья — прикрепить веревочные качели. В ясные солнечные дни приятно будет устроить обед не в доме, а прямо на участке — пикник в самоизоляции, так сказать.
Счастливые дети оффлайн
Чтобы младшее поколение не скучало и не мешало старшему работать, обеспечьте его стабильным потоком интересных занятий с помощью вездесущего интернет-ретейла и его доставки. Пусть дети лепят из пластилина, рисуют красками, читают книги, в конце-то концов! Если на вашей даче есть подходящие поверхности, выдайте роликовые коньки или скейтборд, но не забудьте про безопасность — требуйте непременно надеть защиту. В качестве бонуса поведайте потомкам правила дворовых игр из собственного детства.
Счастливые дети оффлайн
Чтобы младшее поколение не скучало и не мешало старшему работать, обеспечьте его стабильным потоком интересных занятий с помощью вездесущего интернет-ретейла и его доставки. Пусть дети лепят из пластилина, рисуют красками, читают книги, в конце-то концов! Если на вашей даче есть подходящие поверхности, выдайте роликовые коньки или скейтборд, но не забудьте про безопасность — требуйте непременно надеть защиту. В качестве бонуса поведайте потомкам правила дворовых игр из собственного детства.
Телевидение, соединенное с интернетом
Впрочем, от привычных составляющих городского комфорта тоже не стоит отказываться. И уютные вечера перед телевизором, и удобный интернет-серфинг в поисках видео с засыпающими котятами можно забрать с собой на дачу. Тут, как всегда в наши дни, на помощь приходят технологии: любителей ТВ выручают спутниковые антенны, обитателей интернета — мобильная связь. В некоторых случаях их даже можно купить вместе. У МТС, например, есть специальный пакет, который входят и многоканальное ТВ, и безлимитный интернет, причем вдвоем они дешевле, чем по отдельности.
Телевидение, соединенное с интернетом
Впрочем, от привычных составляющих городского комфорта тоже не стоит отказываться. И уютные вечера перед телевизором, и удобный интернет-серфинг в поисках видео с засыпающими котятами можно забрать с собой на дачу. Тут, как всегда в наши дни, на помощь приходят технологии: любителей ТВ выручают спутниковые антенны, обитателей интернета — мобильная связь. В некоторых случаях их даже можно купить вместе. У МТС, например, есть специальный пакет, который входят и многоканальное ТВ, и безлимитный интернет, причем вдвоем они дешевле, чем по отдельности.
Уже в «Базовом» тарифе МТС ТВ доступно 197 каналов, в том числе 31 в HD и 1 в UHD. Здесь есть кино и сериалы, огромное количество детских программ, передачи о спорте и хобби, ток-шоу и музыка. Больше 40 каналов имеют версии для разных часовых поясов, так что смотреть фильмы или матчи можно тогда, когда удобно.
Что касается беспроводного мобильного интернета МТС, его можно раздавать на несколько устройств. Пакет трафика в нем неограничен, а скорость достигает 10 Мб/с. Удобно, что Wi-Fi-роутер, ТВ-приемник и антенну могут доставить прямо на дачу и установить в один прием. При этом монтажник будет работать в маске и перчатках.
Подробно расскажут, помогут выбрать тариф и ответят на все вопросы по подключению специалисты Спутникового ТВ МТС:
Возможно, у вас имеется давняя, но до сих пор неосуществленная дачная мечта, что-то необязательное, но приятное. Допустим, вам всегда хотелось вырастить собственную ель, чтобы наряжать ее к Новому году и встречать рядом с вашей личной зеленой красавицей последний удар курантов. Если так, то поздняя весна — правильное время для заказа саженца и помещения в грунт вашей хвойной мечты. Кстати, в конце апреля и в мае сеют прямо в землю холодостойкие растения, поэтому в порядке садоводческой медитации можно будет пополнить дачный ландшафт вьюнком, маками, резедой, декоративной капустой и даже ячменем гривастым.
Излишества какие-нибудь… хорошие
Возможно, у вас имеется давняя, но до сих пор неосуществленная дачная мечта, что-то необязательное, но приятное. Допустим, вам всегда хотелось вырастить собственную ель, чтобы наряжать ее к Новому году и встречать рядом с вашей личной зеленой красавицей последний удар курантов. Если так, то поздняя весна — правильное время для заказа саженца и помещения в грунт вашей хвойной мечты. Кстати, в конце апреля и в мае сеют прямо в землю холодостойкие растения, поэтому в порядке садоводческой медитации можно будет пополнить дачный ландшафт вьюнком, маками, резедой, декоративной капустой и даже ячменем гривастым.
Или, например, вы частенько задумывались о том, чтобы поставить на веранде кресло-качалку и любоваться закатами в компании пледа и чашки чая. Почему бы не сделать этой сейчас? Уезжать с дачи вы все равно не собираетесь, интернет для выбора правильного кресла у вас имеется, а лишних позитивных эмоций в самоизоляции не бывает.
Материал подготовлен в партнерстве с МТС.
Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены пресс-службой МТС Иллюстрации: freepik.com Дизайнер: Екатерина Елизарова