Сибирский производитель применяет индивидуальный подход и готов создавать аэролодки под нужды конкретного заказчика. Например, модель «Фантом 850 А» вмещает до 18 человек, становясь уже не внедорожником, а настоящим «автобусом» на воде. Это — удачное решение для туристического бизнеса и пассажирских перевозок. В салоне удобные кожаные сиденья, там можно разместить барную стойку, холодильник и даже кофемашину. Хотите организовать речные прогулки, экскурсии по рекам и заливу на аэролодке «Север»? Всё реально: осталось только определиться, куда поехать — на Валаам, Кронштадт или в крепость «Орешек»?