ВОЗДУХ СВОБОДЫ

Как аэролодки возвращают петербуржцам возможность путешествовать
Закрытые границы обернулись возможностями: в Петербурге и его окрестностях ещё много неосвоенного. Финский залив, Ладога, реки и озёра Карельского перешейка — их стоит открыть для себя с новой стороны. Отличным помощником в этом станет аэролодка «Север», для которой не существует непроходимых маршрутов: она легко движется не только по воде, но и по снегу, льду, торосам, речным порогам и болотам. Аэролодкой уже пользуются спасатели, спецслужбы и бизнес-структуры. Испытать её должны и вы: в Петербурге есть дилерский центр, где можно пройти тест-драйв.
Что такое аэролодка «Север»? Разработку красноярского производителя можно сравнить с хорошо знакомым петербуржцам «Метеором», на котором с ветерком доезжают из центра города в Петергоф туристы. Аэролодка меньше, и это её преимущество (особенно в период ограничений, когда люди избегают массовых мероприятий): компактный размер позволяет ей «проникнуть» туда, куда другой водный транспорт не пройдет. Она не нуждается в полной воде. Аэродинамический руль позволяет управлять лодкой как привычным автомобилем. На скорости это важно, а она немалая — карбоновый винт создает вихревой поток такой силы, что водный транспорт выжимает до 120-150 км/ч. Рекордная достигнутая скорость — 187 км/ч. При этом в салоне такая мощь практически не ощущается: виброшумоизоляция заглушает рев мотора, а надувные баллоны позволяют ощутить комфорт как на воздушной подушке и сводят на нет тряску и удары по корпусу.
Что такое аэролодка «Север»? Разработку красноярского производителя можно сравнить с хорошо знакомым петербуржцам «Метеором», на котором с ветерком доезжают из центра города в Петергоф туристы. Аэролодка меньше, и это её преимущество (особенно в период ограничений, когда люди избегают массовых мероприятий): компактный размер позволяет ей «проникнуть» туда, куда другой водный транспорт не пройдет.
Она не нуждается в полной воде. Аэродинамический руль позволяет управлять лодкой как привычным автомобилем. На скорости это важно, а она немалая карбоновый винт создает вихревой поток такой силы, что водный транспорт выжимает до 120-150 км/ч. Рекордная достигнутая скорость — 187 км/ч. При этом в салоне такая мощь практически не ощущается: виброшумоизоляция заглушает рев мотора, а надувные баллоны позволяют ощутить комфорт как на воздушной подушке и сводят на нет тряску и удары по корпусу.
«Это внедорожник на воде», — отмечают в компании «Север».
В наше время финансовых штормов важен и такой фактор, как выгода от приобретения. Аналитики изучили остаточную стоимость аэролодок, приобретённых в 2016 году и вторично проданных в 2019-м. Оказалось, аэролодки «Север» за три года сохраняют 80% стоимости. Так что техника от красноярского производителя — ещё и выгодное капиталовложение в этот нестабильный период.
В наше время финансовых штормов важен и такой фактор, как выгода от приобретения. Аналитики изучили остаточную стоимость аэролодок, приобретённых в 2016 году и вторично проданных в 2019-м. Оказалось, аэролодки «Север» за три года сохраняют 80% стоимости. Так что техника от красноярского производителя — ещё и выгодное капиталовложение в этот нестабильный период.

Аэролодка курсирует по миру. И в Петербурге тоже

Осенью 2019 года аэролодка «Север» покорила Лосевские пороги: она преодолела бурлящие воды Вуоксы так, словно ехала по комфортабельной трассе. Пилот и пассажиры чувствовали себя прекрасно и не переживали за безопасность. Они знали, что полимерная чешуя высокого качества, которая покрывает днище лодки, уменьшает силу трения на мелководье и защищает от ударов о камни. Аэролодке «Север» все равно, где идти — по торосам ли, болоту ли, шуге.
Аэролодка курсирует по миру. И в Петербурге тоже
Осенью 2019 года аэролодка «Север» покорила Лосевские пороги: она преодолела бурлящие воды Вуоксы так, словно ехала по комфортабельной трассе. Пилот и пассажиры чувствовали себя прекрасно и не переживали за безопасность. Они знали, что полимерная чешуя высокого качества, которая покрывает днище лодки, уменьшает силу трения на мелководье и защищает от ударов о камни. Аэролодке «Север» все равно, где идти — по торосам ли, болоту ли, шуге.
Любителям скорости и драйва будет интересно узнать: не далее как в марте гонщик на аэролодке ставил рекорды на льду озера в рамках фестиваля скорости «Байкальская миля». «Север» преодолел участок 1,6 км со скоростью 155,91 км/ч. На спортивный праздник, который проходил в Бурятии, команда добиралась из Иркутска: весь Байкал экипаж пересек за 5 часов, зарядившись невероятной энергией.
На Финском заливе аэролодка «Север» теперь тоже нередкий гость: покупают ее как любители рыбалки, так и ценители морских путешествий. Добравшись на личном водном транспорте, например, до Кронштадта, владельцы видят точно такие же аэролодки у поисково-спасательной службы Петербурга. На этом маневренном современном транспорте экипажи ПСС патрулируют территорию, спасают рыбаков, а специальные службы охраняют и обслуживают старинные форты. Это многое говорит о надежности, высокой проходимости, мобильности техники.
https://www.instagram.com/p/B9zCpFYjdo7/
Кстати, не только форты теперь будут охранять на аэролодках «Север»: недавно партию техники приобрели спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов. Российские лодки уже поступили в Дубай.

Водный «внедорожник» превращается в «автобус»

Сибирский производитель применяет индивидуальный подход и готов создавать аэролодки под нужды конкретного заказчика. Например, модель «Фантом 850 А» вмещает до 18 человек, становясь уже не внедорожником, а настоящим «автобусом» на воде. Это — удачное решение для туристического бизнеса и пассажирских перевозок. В салоне удобные кожаные сиденья, там можно разместить барную стойку, холодильник и даже кофемашину. Хотите организовать речные прогулки, экскурсии по рекам и заливу на аэролодке «Север»? Всё реально: осталось только определиться, куда поехать — на Валаам, Кронштадт или в крепость «Орешек»?
Водный «внедорожник» превращается в «автобус»
Сибирский производитель применяет индивидуальный подход и готов создавать аэролодки под нужды конкретного заказчика. Например, модель «Фантом 850 А» вмещает до 18 человек, становясь уже не внедорожником, а настоящим «автобусом» на воде. Это — удачное решение для туристического бизнеса и пассажирских перевозок. В салоне удобные кожаные сиденья, там можно разместить барную стойку, холодильник и даже кофемашину. Хотите организовать речные прогулки, экскурсии по рекам и заливу на аэролодке «Север»? Всё реально: осталось только определиться, куда поехать — на Валаам, Кронштадт или в крепость «Орешек»?
Строителям, газовикам, нефтяникам, геологам подойдет другая модификация: новый «Фантом 850», который обладает повышенной грузоподъемностью. В него можно загрузить до 3500 кг (машину, строительные материалы, крупногабаритное оборудование) и в любой сезон доставить груз туда, куда нужно. Лодке не нужно пришвартовываться, а также применять дополнительные приспособления для перехода с суши на воду и обратно.
Для любителей активного отдыха на природе подойдут аэролодки серии «Охотник». Самая маленькая лодка этой модификации благодаря своим габаритам зайдет в едва проходимые притоки. Возможно, вы будете первым, кто будет охотиться и рыбачить в таких «дебрях».
В ряде моделей сидения раскладываются в спальные места. Обогреватели помогут перенести морозы до 35 градусов. Если понадобится, на передней площадке судна можно поставить палатку или мангал. Словом, разработка сибирских конструкторов даёт все возможности для активного отдыха высокого класса.
В условиях сложившейся ситуации в стране, когда регионы начинают частично закрывать свои границы, компания «Север» продолжает доставлять свои аэролодки фурами до мест эксплуатации техники в обычном режиме.
Закрытые границы и ограничения — не повод отменять отпуск. Активный отдых вблизи дома может быть очень качественным и интересным, особенно когда под рукой мощная современная техника.
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Материал подготовлен специально для компании «Север»

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой компании «Север»
Обложка: freepik.com
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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