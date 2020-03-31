Что такое аэролодка «Север»
? Разработку красноярского производителя можно сравнить с хорошо знакомым петербуржцам «Метеором», на котором с ветерком доезжают из центра города в Петергоф туристы. Аэролодка меньше, и это её преимущество (особенно в период ограничений, когда люди избегают массовых мероприятий): компактный размер позволяет ей «проникнуть» туда, куда другой водный транспорт не пройдет. Она не нуждается в полной воде. Аэродинамический руль позволяет управлять лодкой как привычным автомобилем. На скорости это важно, а она немалая — карбоновый винт создает вихревой поток такой силы, что водный транспорт выжимает до 120-150 км/ч. Рекордная достигнутая скорость — 187 км/ч. При этом в салоне такая мощь практически не ощущается: виброшумоизоляция заглушает рев мотора, а надувные баллоны позволяют ощутить комфорт как на воздушной подушке и сводят на нет тряску и удары по корпусу.