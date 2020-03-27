Кто определит цену моей квартиры?



В первый же день после обращения агентство предварительно оценит вашу недвижимость и соберет информацию о ней: проверит залоги, посмотрит, прописаны ли в квартире дети. Это происходит удалённо. На второй день риелтор приедет к вам и осмотрит квартиру, чтобы точно определить стоимость недвижимости.



На цену повлияют:

- расположение (район, квартал, улица);

- тип дома (панель/кирпич/монолит, «эконом»/«бизнес»/«элит», серийный или индивидуальный проект, современный или исторический дом, и т.п.);

- количество комнат и площадь квартиры (общая /жилая);

- площадь кухни;

- вид из окон;

- расположение дома (тихо или шумно вокруг, какие объекты инфраструктуры рядом);

- удаленность от метро;

- этаж квартиры (первый и последний этажи дешевле средних);

- планировка квартиры (расположение и площадь отдельных комнат, высота потолков, тип санузла, наличие балкона или лоджии, холла, кладовки и т.п.);

- наличие незаконных перепланировок;

- инфраструктура дома (огороженная территория, охрана или консьерж, подземная автостоянка и т. п.);

- ремонт в квартире.



Если названная сумма вас устроит, вы подпишете договоры с агентством и застройщиком. Так за 3-4 дня вы купите квартиру, ещё не продав свою.

