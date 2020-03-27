Готовый
вариант
Бюджетный
вариант
Эксклюзивный вариант
Возможны варианты
В какую недвижимость стоит вкладываться в кризис
Кризис заставил многих задуматься, как защитить накопления. Цифры и факты подтверждают: недвижимость по-прежнему покупать актуально, надо только более тщательно подойти к выбору.
Сегодня очень сложно прогнозировать, что будет дальше со ставками по кредитам и депозитам, курсом валют и фондовым рынком. Ведь помимо чисто экономических причин на ситуацию сейчас влияет и эпидемия коронавируса: пожалуй, это первый случай за последние годы, когда целые страны переходят на удаленную работу, объявляют карантин для жителей. Предсказать, как это скажется на экономике, пока невозможно.

Но даже в ситуации неопределенности жизнь не останавливается. Ведь рано или поздно «шторм» закончится, и к этому моменту хотелось бы как минимум сохранить сбережения, а еще лучше – получить от них доход.

Эксперты ГК «ПСК» считают, что и в нестабильные времена инвестиции в недвижимость остаются актуальными. Подтверждение этому есть и в цифрах — при всех кризисах за последние годы, жилье продолжало расти в цене. Цены если и снижались когда-то, то ненадолго, в отдельных сегментах — и, в конечном итоге, на общую ситуацию это не влияло.
Источник: аналитики ГК «ПСК»
Главный плюс апартаментов — их можно сдавать в аренду через управляющую компанию. Это избавляет от необходимости искать постояльцев, встречать их, следить за ними и самостоятельно обслуживать квартиру. Особенно это привлекательно для тех, кто приобретает 5-10 объектов, чтобы получать доход. Если это обычная квартира на «вторичке», то будьте готовы к полноценной работе с большим количеством трудностей. Апартаменты же позволяют получать доход, уделяя минимальное внимание хозяйским обязанностям.

К тому же, недорогие апартаменты интересно приобрести родителям для детей: пока чада растут, можно сдавать жилье в аренду и получать доход, а потом — при желании — отселить выросших отпрысков. И это будет не комната в коммуналке (сравнимая по цене), а отдельное жилье.

Закончится эпидемия, откроются границы — вернется и туристический спрос на поездки в Петербург. Это если говорить о краткосрочной аренде. Если речь про более долгие сроки, то уже сейчас видно, что отношение людей к жилью коренным образом меняется, особенно у нового поколения. Арендовать апартаменты с понятными правилами проживания, возможностью использовать гостиничный сервис и без сложностей переезжать с места на место — весьма актуально для активных и мобильных «зумеров».

Готовый вариант
Первая мысль, которая возникает у тех, кто планирует купить строящееся жилье: а вдруг не достроят? Чтобы не думать об этом, стоит обратить внимание на проекты, которые находятся в высокой стадии готовности — со сроком сдачи в эксплуатацию в пределах полугода. Например, жилой комплекс Nobelius от ГК «ПСК», который возводится на Выборгской стороне внутри квартала бывшего «Нобелевского городка», уже практически завершен. Готовы все стены, устанавливается остекление — можно своими глазами увидеть построенное здание.
Этот объект интересен еще и тем, что историческая часть Выборгского района переживает масштабный редевелопмент: на месте заводов и фабрик появляются современные жилые комплексы, которые органично вписываются в сложившийся ландшафт промышленных зданий из красного кирпича. А значит, меняется статус локации — становится более престижным, что также может способствовать росту стоимости недвижимости в будущем: земли здесь свободной не так уж много.
Жилой комплекс Nobelius
Этот объект интересен еще и тем, что историческая часть Выборгского района переживает масштабный редевелопмент: на месте заводов и фабрик появляются современные жилые комплексы, которые органично вписываются в сложившийся ландшафт промышленных зданий из красного кирпича. А значит, меняется статус локации — становится более престижным, что также может способствовать росту стоимости недвижимости в будущем: земли здесь свободной не так уж много.

Приобретая квартиру со скорым сроком сдачи, заодно можно начать планировать ремонт и обстановку: рост курса валют может привести к повышению цен на импортные отделочные материалы и мебель. Пока этого не произошло, можно и сэкономить, и отвлечься от размышлений о будущем.

Бюджетный вариант
Кризисы случаются часто, и не всем удается в перерывах между ними накопить значительную сумму. Тогда стоит обратить внимание на бюджетные варианты и на новые форматы. Например, на апартаменты. Стоимость одного юнита с отделкой в комплексе START начинается от 1,65 млн рублей. Стать инвестором можно, даже если у вас на руках сумма еще меньше: компания ПСК предложила приобретать доли в апартаментах START за 500 тыс. рублей* — это позволит стать владельцем ¼ или 1/5 юнита в зависимости от его площади. Конечно, физически в комнате выделить эту долю будет нельзя, зато с нее можно будет получать доход пропорционально вложенным средствам.

Апарт-комплекс START
Рынок апартаментов только начинает развиваться — количество реально работающих апарт-отелей еще не так велико, конкуренция невысока. Выигрывают в этом случае те, кто строит быстро. Как рассказали в «ПСК», комплекс START уже достроили до 10-го этажа (всего их 20), и динамика сохраняется.
Источник: аналитики ГК «ПСК»
Главный плюс апартаментов — их можно сдавать в аренду через управляющую компанию. Это избавляет от необходимости искать постояльцев, встречать их, следить за ними и самостоятельно обслуживать квартиру. Особенно это привлекательно для тех, кто приобретает 5-10 объектов, чтобы получать доход. Если это обычная квартира на «вторичке», то будьте готовы к полноценной работе с большим количеством трудностей. Апартаменты же позволяют получать доход, уделяя минимальное внимание хозяйским обязанностям.
Апарт-комплекс START
К тому же, недорогие апартаменты интересно приобрести родителям для детей: пока чада растут, можно сдавать жилье в аренду и получать доход, а потом — при желании — отселить выросших отпрысков. И это будет не комната в коммуналке (сравнимая по цене), а отдельное жилье.

Закончится эпидемия, откроются границы — вернется и туристический спрос на поездки в Петербург. Это если говорить о краткосрочной аренде. Если речь про более долгие сроки, то уже сейчас видно, что отношение людей к жилью коренным образом меняется, особенно у нового поколения. Арендовать апартаменты с понятными правилами проживания, возможностью использовать гостиничный сервис и без сложностей переезжать с места на место — весьма актуально для активных и мобильных «зумеров».
Эксклюзивный вариант
Для тех, у кого есть сейчас возможность вложить крупную сумму, эксперты советуют покупать недвижимость в центре города. Да и строится ее сейчас не так много: градостроительных ограничений много, а земли свободной мало. Количество таких новостроек можно буквально по пальцам пересчитать.
Жилой комплекс бизнес-класса «Новый Невский»
Для тех, у кого есть сейчас возможность вложить крупную сумму, эксперты советуют покупать недвижимость в центре города. Да и строится ее сейчас не так много: градостроительных ограничений много, а земли свободной мало. Количество таких новостроек можно буквально по пальцам пересчитать.

Квартира в центре города, рядом с Невским проспектом, — ликвидное вложение средств в любые времена. Во-первых, ее можно перепродать после окончания строительства — из-за небольшого объема предложения можно рассчитывать на маржу. Во-вторых, ее можно сдавать. Квартиры в новых домах в центре ценятся выше, чем в «старом фонде», — во многом благодаря однородному социальному окружению, современным планировкам и инфраструктуре. Поэтому арендная плата будет выше, да и со съемщиками забот меньше. Тем более, что все больше людей предпочитает аренду покупке квартиры. Это актуально и для дорогого жилья: зачастую владельцы небольшого бизнеса, руководители предприятий могут себе позволить снять квартиру выше уровнем, чем приобрести. К тому же это позволяет не выводить деньги из бизнеса.

Ну и, в-третьих, в такой квартире просто можно жить самому или отдать ее детям или внукам, если свое жилье уже есть. Невский проспект не выходит из моды.
В качестве примера строящегося дома можно назвать жилой комплекс бизнес-класса «Новый Невский», который ГК «ПСК» строит в Центральном районе Петербурга, в 50 метрах от Невского проспекта и пяти минутах пешком от станции метро «Площадь Александра Невского». При том, что дом расположен почти на Невском проспекте, он скрыт от дорожного шума другими зданиями. В отличие от домов исторической застройки в нем есть охраняемый подземный паркинг, и это решает проблему с размещением автомобиля. А с верхних этажей открываются замечательные виды на Неву и центр города. При том, что количество новых строящихся домов в центре невелико, его эксклюзивность также будет конкурентным преимуществом при дальнейшей продаже или сдаче в аренду.

Материал подготовлен специально для «ПСК».

 ЖК «Новый Невский» застройщик ООО «Тележная 32», проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/
ЖК Nobelius — застройщик ООО «Виктория», проектная декларация на сайте https://nobelius.house/documents/
Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

Автор: Мария Мокейчева
Редактор/корректор: Елена Виноградова
Инфографика: Екатерина Елизарова
Верстка: Ольга Голубева
Фотографии предоставлены пресс-службой «ПСК»

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