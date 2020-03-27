Для тех, у кого есть сейчас возможность вложить крупную сумму, эксперты советуют покупать недвижимость в центре города. Да и строится ее сейчас не так много: градостроительных ограничений много, а земли свободной мало. Количество таких новостроек можно буквально по пальцам пересчитать.



Квартира в центре города, рядом с Невским проспектом, — ликвидное вложение средств в любые времена. Во-первых, ее можно перепродать после окончания строительства — из-за небольшого объема предложения можно рассчитывать на маржу. Во-вторых, ее можно сдавать. Квартиры в новых домах в центре ценятся выше, чем в «старом фонде», — во многом благодаря однородному социальному окружению, современным планировкам и инфраструктуре. Поэтому арендная плата будет выше, да и со съемщиками забот меньше. Тем более, что все больше людей предпочитает аренду покупке квартиры. Это актуально и для дорогого жилья: зачастую владельцы небольшого бизнеса, руководители предприятий могут себе позволить снять квартиру выше уровнем, чем приобрести. К тому же это позволяет не выводить деньги из бизнеса.



Ну и, в-третьих, в такой квартире просто можно жить самому или отдать ее детям или внукам, если свое жилье уже есть. Невский проспект не выходит из моды.

