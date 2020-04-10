Телеканал Кино ТВ запустил свое собственное YouTube-телевидение

Этой весной телеканал Кино ТВ запустил на своем YouTube-канале стрим «Одни дома». Звезды музыки и кино каждый день выходят в прямой эфир, чтобы поговорить с легендарным виджеем MTV Александром Анатольевичем и корреспондентами Кино ТВ об искусстве, творчестве и жизни в условиях вынужденного заточения в четырех стенах.

Стрим «Одни дома» стартует по вечерам, в 20:00 на Youtube-канале Кино ТВ. Живой и легкий разговор не привязан ни к какой особой теме, кроме, пожалуй, самоизоляции, по поводу которой каждый делится своим опытом: что слушать, что читать и как проводить время. Непринужденность и искренность формата создают особую, «ламповую» атмосферу. «Мы очень хотим, чтобы людям, которые участвуют в наших стримах, было уютно и спокойно», — говорят представители Кино ТВ, и это как раз то, что нужно зрителям в конце дня, наполненного либо ударной работой на удаленке, либо потоком тревожных новостей.
За техническую сторону «Одних дома» отвечает профессиональная команда, которую Кино ТВ пригласил для осуществления проекта. Они используют специальное оборудование и софт, с помощью которых, например, транслируют музыкальные фестивали, поэтому качество картинки и звук всегда на высоте.
Телеканал Кино ТВ впервые опробовал стриминг как форму диалога с людьми искусства и собственной аудиторией, и этот опыт оказался неожиданно позитивным. Новый формат позволил расширить географию общения, выйдя за пределы Петербурга и Москвы. В эфире побывал, например, екатеринбуржец Иван Соснин, который получил за свой короткометражный фильм «Интервью» и «Золотого орла», и приз жюри «Кинотавра». Аудитория просит приглашать режиссеров из Казахстана и Якутии (а вы знали о существовании феномена якутского кино?). По просьбе самоизолировавшихся в стриме поучаствовал грузинский режиссер Ладо Кватания, чей совместный эфир с композитором-неоклассиком Кириллом Рихтером стал одним из самых интересных в истории «Одних дома».
Выяснилось, что на приглашение в стрим охотнее откликаются большие звезды, которым не всегда интересны стандартные телевизионные интервью. Так, в один из апрельских выпусков удалось пригласить одновременно Алексея Германа-младшего и Ингеборгу Дапкунайте.
Стрим «Одни дома» предельно сократил дистанцию между гостями эфира и аудиторией, дав зрителям возможность через чат в режиме реального времени пообщаться с любимыми актерами, режиссерами, музыкантами и ведущими. Результаты общения в стриме могут быть неожиданными. Актриса Ирина Старшенбаум на спонтанно организованном в прямом эфире благотворительном аукционе продала написанную ею картину. А режиссер Сарик Андреасян согласился снять клип для певицы Юлианны Карауловой — разумеется, после окончания самоизоляция.
Участие в стриме «Одни дома» уже приняли Тутта Ларсен, VJ Chuck, певица Polina, актер и музыкант Иван Макаревич, актер Никита Ефремов (вместе со своей девушкой, телеведущей Марией Иваковой), экс-лидер группы «Корни» и актер театра «Практика» Павел Артемьев, режиссер «Юмориста» Михаил Идов, танцор Дмитрий Красилов из клипа Uno и т.д.

На этой неделе гостями стрима «Одни дома» будут:

10 апреля
драматург Иван Вырыпаев и композитор Антон Батагов
11 апреля
актер Григорий Калинин
12 апреля
актриса Юлия Пересильд и актер Андрей Бурковский
Материал подготовлен специально для телеканала Кино ТВ

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