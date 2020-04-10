Телеканал Кино ТВ запустил свое собственное YouTube-телевидение

Телеканал Кино ТВ впервые опробовал стриминг как форму диалога с людьми искусства и собственной аудиторией, и этот опыт оказался неожиданно позитивным. Новый формат позволил расширить географию общения, выйдя за пределы Петербурга и Москвы. В эфире побывал, например, екатеринбуржец Иван Соснин, который получил за свой короткометражный фильм «Интервью» и «Золотого орла», и приз жюри «Кинотавра». Аудитория просит приглашать режиссеров из Казахстана и Якутии (а вы знали о существовании феномена якутского кино?). По просьбе самоизолировавшихся в стриме поучаствовал грузинский режиссер Ладо Кватания, чей совместный эфир с композитором-неоклассиком Кириллом Рихтером стал одним из самых интересных в истории «Одних дома».