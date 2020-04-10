Телеканал Кино ТВ запустил свое собственное YouTube-телевидение

Этой весной телеканал Кино ТВ запустил на своем YouTube-канале стрим «Одни дома». Звезды музыки и кино каждый день выходят в прямой эфир, чтобы поговорить с легендарным виджеем MTV Александром Анатольевичем и корреспондентами Кино ТВ об искусстве, творчестве и жизни в условиях вынужденного заточения в четырех стенах. Стрим «Одни дома»
стартует по вечерам, в 20:00 на Youtube-канале Кино ТВ
. Живой и легкий разговор не привязан ни к какой особой теме, кроме, пожалуй, самоизоляции, по поводу которой каждый делится своим опытом: что слушать, что читать и как проводить время. Непринужденность и искренность формата создают особую, «ламповую» атмосферу. «Мы очень хотим, чтобы людям, которые участвуют в наших стримах, было уютно и спокойно», — говорят представители Кино ТВ, и это как раз то, что нужно зрителям в конце дня, наполненного либо ударной работой на удаленке, либо потоком тревожных новостей.