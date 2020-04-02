На сегодняшний день чаще всего за организацией удаленных рабочих мест обращается средний и крупный бизнес с большим количеством сотрудников и распределенной сетью офисов. Но Билайн Бизнес готов поддержать и малые компании, в том числе и специальным предложением по базовым продуктам: Облачной АТС, «Мобильному предприятию», «Единому мониторингу», в рамках которого по этим продуктам предоставляется 30-дневный промо-период без абонентской платы.