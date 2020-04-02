Пакет BeeFREE
: WorkPlace-as-a-Service разработан с учетом опыта Билайн
по организации удаленной работы собственных сотрудников. Он агрегирует самые востребованные и надежные решения, в том числе удаленные рабочие места на VDI (Virtual Desktop Infrastructure), Облачную АТС и FMTN (объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть), Мониторинг удаленно работающего персонала, Мобильный VPN, Видео- и Аудиоконференции, Microsoft Teams и Office 365, «Мобильное предприятие» для малого бизнеса. Билайн
также проводит консалтинг по удалённой работе, использованию и настройки пакета решений BeeFREE
, организует обучающие программы по работе на дому. Все это помогает «новичкам» сократить время на переобучение и подготовку своих сотрудников, дает возможность оперативно наладить работу в непривычном режиме, не теряя при этом эффективности.