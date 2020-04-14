Существует и более простая схема приоретизации. День начинается с так называемых уточняющих задач, которые не занимают много времени, но при этом задают порядок работы. К этой группе относятся делегирование, распределение заданий между подчиненным, выяснение формата собственных встреч и т.д. Затем можно переходить к задачам безотлагательным, то есть критически значимым для бизнес-процессов и не привязанным к конкретному времени. Их не должно быть больше двух или трех. Такие задачи выполняют в периоды, свободные от дел с фиксированным моментом начала и окончания: совещаний, переговоров, выступлений. Если на задачу должно уйти больше 45 минут, лучше заранее отвести для нее определенный отрезок дня.