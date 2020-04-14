Чек-лист для руководителя, который хочет быть эффективным и успешным
Инструменты современного лидера
Чек-лист для руководителя, который хочет быть эффективным и успешным
Предлагаем менеджерам и предпринимателям проверить, известны ли им перечисленные ниже технологии и лайфхаки, позволяющие сделать трудовую деятельность результативной, а последствия высоких рабочих нагрузок — минимальными.
Приоритезация задач
Выбор между личным и отстраненным общением
Апгрейд финансов
Персональный бренд
Снижение уровня стресса
1
Приоритезация задач
Приоритезация задач
Это один из важных элементов управления временем в течение дня. Классическим способом оценки задач можно назвать «матрицу Эйзенхауэра», с помощью которой все предстоящие дела разделяются согласно двум критериям: важности и срочности. При этом рекомендуют максимум внимания уделять «важным и несрочным» задачам. Они обычно являются стратегическими, создают будущий успех, а также уменьшают число «важных и срочных» горящих задач, которые нужно решать в экстренном режиме. «Неважное и срочное» чаще всего советуют делегировать, а «неважное и несрочное» — вовсе не выполнять.
Существует и более простая схема приоретизации. День начинается с так называемых уточняющих задач, которые не занимают много времени, но при этом задают порядок работы. К этой группе относятся делегирование, распределение заданий между подчиненным, выяснение формата собственных встреч и т.д. Затем можно переходить к задачам безотлагательным, то есть критически значимым для бизнес-процессов и не привязанным к конкретному времени. Их не должно быть больше двух или трех. Такие задачи выполняют в периоды, свободные от дел с фиксированным моментом начала и окончания: совещаний, переговоров, выступлений. Если на задачу должно уйти больше 45 минут, лучше заранее отвести для нее определенный отрезок дня.
2
Выбор между личным и отстраненным общением
Выбор между личным и отстраненным общением
Переговоры можно проводить через «насыщенные» каналы коммуникации, например, по видеосвязи, благодаря которой собеседники будут видеть ваше лицо, мимику, жесты, слышать голос и интонации. А можно — с помощью сообщений в мессенджере или электронной переписки. Но какой вариант эффективнее?
Интересную подсказку дает одно из зарубежных исследований. Команда, состоявшая из специалистов двух бизнес-школ, обнаружила, что ответ на данный вопрос зависит от того, какие отношения уже связывают вас с остальными участниками общения. Если вы с этими людьми не знакомы, лучше выбирать «насыщенный» канал, который поможет сформировать доверие, взаимопонимание и получить нужное вам решение. Если у вас с ними уже налажено позитивное рабочее взаимодействие, то способ общения большой роли не играет. И наконец, в случае, когда вы знаете друг друга хорошо, но при этом у вас есть разногласия или конфликт, то результативнее будет отстраненная коммуникация.
Кроме того, то же исследование показало, что на представителей восточных культур «насыщенность» канала влияет меньше, чем западных менеджеров и руководителей. Объясняют это тем, что первые более склонны к командному стилю работы, при котором все друг от друга зависят, поэтому личное присутствие конкретного человека оказывается не столь значимым.
3
Апгрейд финансов
Апгрейд финансов
Взаимодействие с банком, в котором у вас открыт счет, можно сделать удобнее и полезнее, если перейти на премиальный формат обслуживания. Обычно он предусматривает индивидуальный подход, расширение возможностей управления личными средствами, а также специальные условия при использовании различных сервисов, финансовых и не только.
Отметим, что в некоторых банках часть привилегий можно получать совершенно бесплатно и бессрочно, если иметь на счетах определенную сумму денег. Например, в «Сбербанк Премьер» это обслуживание в специальной зоне, отдельная контактная линия и консультации персонального менеджера, который оперативно, в том числе онлайн, ответит на вопросы, объяснит, как оптимизировать использование банковских продуктов, предложит варианты, как поступать с валютой и во что выгоднее инвестировать.
Гораздо больше возможностей доступно владельцам пакета услуг «Сбербанк Премьер». С ним можно открывать вклады с повышенными процентными ставками и заводить до пяти карт с большими бонусами за покупки и бесплатным обслуживанием. Такая комбинация делает и накопление средств, и их расходование более эффективным. Кстати, покупку и продажу валюты онлайн участники программы осуществляют по особому курсу.
Также для клиентов программы доступны круглосуточные онлайн-консультации опытных юристов, которые будут полезны для решения как деловых, так и частных или бытовых вопросов. Они помогут разобраться в новом законодательстве, найти правильный шаблон документа или, например, взыскать ущерб с соседей. Если необходимо оперативное участие в какой-то ситуации, юрист поговорит с вашим «оппонентом».
Чтобы провести апгрейд финансов, можно подать заявку на премиальное обслуживание через сайт Сбербанка или в мобильном приложении. После подтверждения вашего статуса вы будете пользоваться всеми его преимуществами.
4
Персональный бренд
Персональный бренд
Данным термином обозначают совокупность образов и ожиданий, которые в сознании людей связаны с конкретным человеком — предпринимателем или руководителем. Смысл личного бренда не сводится к подтверждению высокого статуса. Он призван решать вполне практические задачи, а в конечном итоге — увеличивать обороты, помогать открытию новых бизнесов и продаже действующих.
Бренд, в частности, повышает лояльность потенциальных заказчиков и партнеров, усиливает доверие к компании, которая, таким образом, получает важное конкурентное преимущество. Когда будущий клиент «заочно» знаком с владельцем или руководителем, он вполне может предпочесть компанию соперникам по рынку, особенно если цены и продукция примерно одинаковы во всем сегменте.
5
Снижение уровня стресса
Снижение уровня стресса
В работе руководителя любой российской компании всегда есть множество факторов, которые невозможно контролировать и нельзя предсказать. Именно они являются источниками стресса, то есть мобилизующей реакции человеческого организма на новизну. Она полезна в том случае, если заканчивается достаточно быстро, однако непрекращающийся стресс отрицательно сказывается на здоровье. Поэтому так важно уделять внимание его снижению.
Для этого подходят различные формы медитации, йога, дыхательные гимнастики: все, что переводит внимание с мыслей о плохом на нечто существующее в действительности, например, процесс дыхания или тактильные ощущения. В частности, один из простейших способов успокоиться — делать короткий вдох на один счет, а затем долгий выдох — на четыре. Снимать стресс также позволяют массаж и упражнения на растяжку. Они избавляют мышцы от спазмов и таким образом сообщают всему телу, что время мобилизации закончилось и пора перейти в спокойный режим.