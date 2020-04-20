— Когда я искал себе квартиру, то обращал внимание на южную часть Петербурга, потому что вырос в Автово, здесь живут мои родители. Сначала мой выбор пал на 12-этажный ЖК «Солнечный город» на Петергофском шоссе: там у меня уже коллеги живут, есть их отзывы. Но когда пришел в офис «Петербургской Недвижимости», а было это в конце января, менеджер рассказал мне, что со дня на день открываются продажи в новом проекте поблизости — «Солнечный город. Резиденции»*. У меня не было цели купить жилье именно в малоэтажном комплексе, но этот ЖК показался довольно интересным. Да и цена выглядела привлекательно.



Я приобрел однокомнатную квартиру на третьем этаже: судя по плану дома, окна будут выходить во двор, под моим жильем арка — то есть, соседей снизу не будет.

