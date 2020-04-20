ЧИТАТЬ О ПРИГОРОДАХ ПЕТЕРБУРГА

ПО СЛЕДАМ МОХНОНОГОГО КАНЮКА

Как поселиться рядом с дворцами и парками пригородов Петербурга?
Петергоф, Пушкин и Павловск — неотъемлемая часть истории Петербурга. Они полны загадок, несмотря на то, что кажутся такими привычными и изученными. В нашем тесте вы могли проверить, знаете ли вы знаменитые пригороды Петербурга. Теперь мы расскажем, как поселиться рядом с загородными резиденциями императоров, и приоткроем тайны великих усадеб.
Петербуржцам очень повезло: до известных на весь мир дворцов и парков рукой подать. Но даже среди горожан есть счастливцы, которые окажутся к пригородам ближе: это будущие жители строящихся малоэтажных комплексов в Красносельском и Московском районах города. Гулять по аллеям среди скульптур, фонтанов и вековых деревьев они смогут хоть каждые выходные — на дорогу уйдет не больше получаса. О планах на будущее новоселы расскажут сами.

«Жизнь почти на природе? Меня это радует»

«Жизнь почти на природе? Меня это радует»
— Когда я искал себе квартиру, то обращал внимание на южную часть Петербурга, потому что вырос в Автово, здесь живут мои родители. Сначала мой выбор пал на 12-этажный ЖК «Солнечный город» на Петергофском шоссе: там у меня уже коллеги живут, есть их отзывы. Но когда пришел в офис «Петербургской Недвижимости», а было это в конце января, менеджер рассказал мне, что со дня на день открываются продажи в новом проекте поблизости — «Солнечный город. Резиденции»*. У меня не было цели купить жилье именно в малоэтажном комплексе, но этот ЖК показался довольно интересным. Да и цена выглядела привлекательно.

Я приобрел однокомнатную квартиру на третьем этаже: судя по плану дома, окна будут выходить во двор, под моим жильем арка — то есть, соседей снизу не будет.
Александр Григорьев, 33 года, инженер в электротехнической компании
— Когда я искал себе квартиру, то обращал внимание на южную часть Петербурга, потому что вырос в Автово, здесь живут мои родители. Сначала мой выбор пал на 12-этажный ЖК «Солнечный город» на Петергофском шоссе: там у меня уже коллеги живут, есть их отзывы. Но когда пришел в офис «Петербургской Недвижимости», а было это в конце января, менеджер рассказал мне, что со дня на день открываются продажи в новом проекте поблизости — «Солнечный город. Резиденции». У меня не было цели купить жилье именно в малоэтажном комплексе, но этот ЖК показался довольно интересным. Да и цена выглядела привлекательно.
Я приобрел однокомнатную квартиру на третьем этаже: судя по плану дома, окна будут выходить во двор, под моим жильем арка — то есть, соседей снизу не будет.
Метраж — 33 квадратных метра, при этом в квартире просторная кухня: 11 квадратов. Думаю, на одного человека вполне достаточно. Я изначально вообще студию рассматривал, но потом понял, что нет смысла ее покупать — все равно потом тесно станет (смеется).
Квартира стоила 3,5 млн рублей на старте продаж, я приобрел ее в ипотеку с процентной ставкой 8,5%. Учитывая, что кредиты могут подорожать, успел заскочить в последний вагон. Сдача нашего комплекса — во 2-м квартале 2021 года, до нового года нам обещают уже выдать на руки ключи.
Как я представляю себе жизнь почти на природе? На самом деле, меня такая перспектива радует: я и в принципе этот район люблю, и на велосипеде там кататься приятно. Рядом много парков, а на электричке можно легко выехать за город. Я считаю, все должно быть хорошо (смеется)!
Александр будет жить в зеленом уголке Красносельского района рядом с пятью парками: Южно-Приморским, Полежаевским, Новознаменкой, Сосновой Поляной и собственным парком на территории. На электричке или на машине он за 20 минут доедет до Петергофа и Стрельны.
Александр будет жить в зеленом уголке Красносельского района рядом с пятью парками: Южно-Приморским, Полежаевским, Новознаменкой, Сосновой Поляной и собственным парком на территории. На электричке или на машине он за 20 минут доедет до Петергофа и Стрельны.

Знаете ли вы, что…

В Стрельне Петр I отдыхал по пути в строящийся Кронштадт, куда часто ездил по южному берегу Финского залива. Это натолкнуло государя на мысль построить здесь летнюю резиденцию. Несмотря на то, что позже императору больше приглянулся Петергоф, деревянный дворец в Стрельне так и остался путевым для царских особ. Здесь, например, появились обширные винные погреба.
Путевой дворец Петра I / wikipedia.org
Путевой дворец Петра I / wikipedia.org
В Стрельне Петр I отдыхал по пути в строящийся Кронштадт, куда часто ездил по южному берегу Финского залива. Это натолкнуло государя на мысль построить здесь летнюю резиденцию. Несмотря на то, что позже императору больше приглянулся Петергоф, деревянный дворец в Стрельне так и остался путевым для царских особ. Здесь, например, появились обширные винные погреба.
С появлением железной дороги Стрельна стала излюбленным местом петербургских дачников. Уже до революции здесь появился «циклодром» — то есть велотрек. Иногда его также использовали как «скетинг-ринг» — место для катания на роликовых коньках. Это было популярное развлечение у дворян.
Создавая усадьбу в Петергофе, Петр I хотел иметь «огород не хуже версальского». Ему это удалось: роскошный комплекс на берегу залива стал символом выхода России к морским просторам. Один только Нижний парк украшают более 500 скульптур и более 100 фонтанов.
Если в Большом дворце Петергофа российские императоры принимали подчиненных и слушали доклады, то в парке Александрия они отдыхали от придворных условностей. Здесь императоры и члены их семей ловили рыбу, охотились, собирали грибы и ягоды, купались в Финском заливе, наслаждались конными и пешими прогулками, ездили на велосипедах. У детей была своя игровая площадка с сельской избой, пожарной каланчой, крепостью и мельницей.
В парках Петергофа можно встретить самых разнообразных птиц: поползня, белую трясогузку, белобровика, зеленушку («финского попугая»), черного дрозда, зарянку, лазоревку, сойку, желтоголового королька, малого пестрого дятла…. И это далеко не весь список!
Комплекс «Солнечный город. Резиденции»
ЖК «Солнечный город. Резиденции» четырехэтажный. Рядом с ним уже открыты кафе и кондитерские, работают продуктовые магазины, офисы банков, салоны красоты. В микрорайоне есть и школа, и три детских сада с бассейнами.

Покупателям предложен широкий выбор — от студий до четырехкомнатных квартир евроформата. Среди них встречаются эксклюзивные варианты с гардеробными и местом для сауны. На последних этажах расположатся квартиры High Flat с высокими потолками до 3 метров и увеличенными окнами. Так что «резиденция» действительно будет солнечной!
ЖК «Солнечный город. Резиденции» четырехэтажный. Рядом с ним уже открыты кафе и кондитерские, работают продуктовые магазины, офисы банков, салоны красоты. В микрорайоне есть и школа, и три детских сада с бассейнами.

Покупателям предложен широкий выбор — от студий до четырехкомнатных квартир евроформата. Среди них встречаются эксклюзивные варианты с гардеробными и местом для сауны. На последних этажах расположатся квартиры High Flat с высокими потолками до 3 метров и увеличенными окнами. Так что «резиденция» действительно будет солнечной!
Покупателям предложен широкий выбор — от студий до четырехкомнатных квартир евроформата. Среди них встречаются эксклюзивные варианты с гардеробными и местом для сауны. На последних этажах расположатся квартиры High Flat с потолками до 3 метров и увеличенными окнами. Ваша «резиденция» действительно будет солнечной!

«Видел похожее в Финляндии, мне понравилось»

«Видел похожее в Финляндии, мне понравилось»
— Квартира в комплексе «Зеленый квартал на Пулковских высотах»** — мое первое жилье, сейчас я живу с родителями. Будущее место жительства, выбирал, во-первых, по цене: пока здесь довольно-таки недорого. Во-вторых, ЖК недалеко от работы — мой офис находится возле аэропорта. Когда я приезжал посмотреть на объект, то засекал: на обратную дорогу до работы ушло около 10 минут на общественном транспорте. Сейчас у меня много времени уходит на дорогу в офис.

Что еще сыграло роль? Некоторое время назад я был в Финляндии в гостях у подруги. Она живет в благоустроенном доме на холме посреди леса. Мне очень понравился такой формат, и я тоже решил поселиться в малоэтажном комплексе рядом с парком, в не слишком густонаселенном районе. Люблю тишину.
Владислав Сасаров, 25 лет, офисный работник
— Квартира в комплексе «Зеленый квартал на Пулковских высотах» — мое первое жилье, сейчас я живу с родителями. Будущее место жительства, выбирал, во-первых, по цене: пока здесь довольно-таки недорого. Во-вторых, ЖК недалеко от работы — мой офис находится возле аэропорта. Когда я приезжал посмотреть на объект, то засекал: на обратную дорогу до работы ушло около 10 минут на общественном транспорте. Сейчас у меня много времени уходит на дорогу в офис.
Что еще сыграло роль? Некоторое время назад я был в Финляндии в гостях у подруги. Она живет в благоустроенном доме на холме посреди леса. Мне очень понравился такой формат, и я тоже решил поселиться в малоэтажном комплексе рядом с парком, в не слишком густонаселенном районе. Люблю тишину.
Свою квартиру на последнем, пятом, этаже я увидел почти случайно и сразу же подумал: точно возьму ее. Там большая кухня, потолки выше трех метров и два мансардных окна, что мне тоже очень понравилось. А, кроме того, есть восьмиметровая терраса, как как во многих квартирах на последнем этаже.
Общий метраж — 36 метров. Квартира будет сдана с полной чистовой отделкой «ваниль». Ее стоимость — 3,6 млн рублей. Я приобрел жилье в ипотеку.
Очень жду переезда в свой новый дом. Буду больше времени проводить на природе: начну бегать, изучать окрестности, при этом наслаждаясь тишиной.
Владислав выбрал для себя уникальную локацию: ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах» находится в престижном Московском районе, где имеется необходимая инфраструктура. Здесь возводят несколько пятиэтажных домов — на просторной территории, с индивидуальным ландшафтным дизайном. Совсем рядом — великолепные парки Пушкина и Павловска.
Владислав выбрал для себя уникальную локацию: ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах» находится в престижном Московском районе, где имеется необходимая инфраструктура. Здесь возводят несколько пятиэтажных домов — на просторной территории, с индивидуальным ландшафтным дизайном. Совсем рядом — великолепные парки Пушкина и Павловска.

Знаете ли вы, что…

В 1710 году Петр I подарил своей супруге Екатерине Алексеевне Сарскую мызу. Новая хозяйка приказала устроить там небольшой парк, и, назначив часть леса под зверинец, приказала огородить его тыном. Кроме ольховой рощи и еловых «першпектив», посаженных по границе парка, садовнику поручили развести обширный плодовый сад, а у ограды зверинца устроить парники и оранжереи. Одновременно там начали строить «каменные палаты» — дворец.
Павильон «Эрмитаж» в Екатерининском парке / wikipedia.org
Павильон «Эрмитаж» в Екатерининском парке / wikipedia.org
В 1710 году Петр I подарил своей супруге Екатерине Алексеевне Сарскую мызу. Новая хозяйка приказала устроить там небольшой парк, и, назначив часть леса под зверинец, приказала огородить его тыном. Кроме ольховой рощи и еловых «першпектив», посаженных по границе парка, садовнику поручили развести обширный плодовый сад, а у ограды зверинца устроить парники и оранжереи. Одновременно там начали строить «каменные палаты» — дворец.
Другая хозяйка Царского Села, Екатерина II, очень любила собак. По парку она всегда гуляла с левретками, их можно увидеть рядом с ней даже на картинах. Троих питомцев императрицы звали Том Андерсон, Дюшеса и Земира. Они оставили многочисленное потомство, так что, может быть, и сейчас в Пушкине живут левретки со «статусными» предками.
Гуляя по Павловску, внимательный путник может увидеть на дереве мохноногого канюка или зимняка. Это довольно крупный хищник, представитель семейства ястребиных. Северный гость зимует в наших широтах, охотясь на более мелких птиц. Его гордый профиль знаком многим жителям петербургского пригорода — иногда он заглядывает даже во дворы Павловска.
ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах»
ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах» расположен на юге престижного Московского района. Его украсят три сада, еловый сквер, а также кленовая, вишневая и яблоневая аллеи. Безопасность обеспечат камеры видеонаблюдения. Инфраструктура будет в шаговой доступности: под магазины и кафе отведены первые этажи домов. Запроектированы два детских сада, две школы, медцентр.

Выбор планировок широк: от студий с двумя окнами и просторными балконами до трехкомнатных квартир евроформата с кухней-гостиной. На последних этажах находятся квартиры с мансардами и террасами.
ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах» расположен на юге престижного Московского района. Его украсят три сада, еловый сквер, а также кленовая, вишневая и яблоневая аллеи. Безопасность обеспечат камеры видеонаблюдения. Инфраструктура будет в шаговой доступности: под магазины и кафе отведены первые этажи домов. Запроектированы два детских сада, две школы, медцентр.
Выбор планировок широк: от студий с двумя окнами и просторными балконами до трехкомнатных квартир евроформата с кухней-гостиной. На последних этажах находятся квартиры с мансардами и террасами.
Выбрать будущую квартиру можно онлайн на сайте «Петербургской Недвижимости». Регистрация в личном кабинете позволит изучить и сравнить планировки, выбрать и забронировать понравившуюся квартиру. Заявка на ипотеку подается дистанционно. На все вопросы по договору купли-продажи менеджер ответит в чате. Выходить из дома не потребуется даже для оформления покупки и подписания договора: представитель компании приедет с полным пакетом документов. Предоплата за объект недвижимости вносится электронным платежом.
Купить онлайн
Петергоф, Пушкин и Павловск можно открывать для себя вновь и вновь. Они многогранны и по-прежнему полны загадок. Жить ближе к ним позволяет новый формат строительства в Петербурге — малоэтажные комплексы. Их уже выбрали для себя герои нашего материала. Вы тоже можете поселиться рядом с пригородными музеями и парками, тем более, что для покупки квартиры можно даже не выходить из дома.
Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».

*ЖК «Солнечный город. Резиденции»: СПб, Красносельский район, муниципальный округ Сосновая поляна (участок 17 по ППТ), кадастровый номер: ЗУ 78:40:0008501:10817. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «СЭТЛ ИНВЕСТ». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Срок ввода в эксплуатацию объекта согласно графику строительных работ.

** ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах»: СПб, Пулковское шоссе, д.103, лит Р, уч. 56 (кад. номер ЗУ 78:14:0772303:3883), уч. 57 (кад. номер ЗУ 78:14:0772303:3884), уч. 62 (кад. номер ЗУ 78:14:0772303:3889), уч. 63 (кад. номер ЗУ 78140772303:3890). Застройщик ООО «АРТ «СОЗИДАНИЕ». Проектная декларация на сайте (ЕИСЖС (наш.дом.рф).

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Рендеры предоставлены пресс-службой ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
Фотографии: freepik.com, фотобанк ТАСС, citywalls.ru, creativecommons.org, wikipedia.org
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

Телеканал Кино ТВ запустил свое собственное YouTube-телевидение
Билайн представляет пакет решений BeeFREE для организации удаленной работы бизнеса любых размеров
Воздух свободы. Как аэролодки возвращают петербуржцам возможность путешествовать
Как Авито оценивает стоимость автомобилей? Ищем разницу между хорошим и отличным
Безопасный переход. Как правильно вести себя в большом городе?
Пять причин посетить «петербургский Альберт-холл»