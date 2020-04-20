Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость»
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*ЖК «Солнечный город. Резиденции»: СПб, Красносельский район, муниципальный округ Сосновая поляна (участок 17 по ППТ), кадастровый номер: ЗУ 78:40:0008501:10817. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «СЭТЛ ИНВЕСТ». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф).
Срок ввода в эксплуатацию объекта согласно графику строительных работ.
** ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах»: СПб, Пулковское шоссе, д.103, лит Р, уч. 56 (кад. номер ЗУ 78:14:0772303:3883), уч. 57 (кад. номер ЗУ 78:14:0772303:3884), уч. 62 (кад. номер ЗУ 78:14:0772303:3889), уч. 63 (кад. номер ЗУ 78140772303:3890). Застройщик ООО «АРТ «СОЗИДАНИЕ». Проектная декларация на сайте (ЕИСЖС (наш.дом.рф).
Автор: Анастасия Коренькова
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