Спастись от акулы, примерить демонические крылья и накопать денег теперь можно в Музее иллюзий
Одно из самых удивительных пространств Петербурга открылось 26 февраля после реконструкции, которую команда музея успела провести всего лишь за месяц. Здесь представлено более 100 абсолютно новых оптических иллюзий, созданных художниками из России, Европы и США.
В Музей иллюзий можно прийти с детьми или внуками в выходной или будний день. Интересно будет всем, а на память вам останутся невероятные фотографии, которые украсят семейный альбом и надолго впечатлят друзей в вКонтакте и подписчиков в Instagram. На одной — вы спасаетесь от гигантской акулы с помощью доски для серфинга. На другой — парите над Невским проспектом, стоя на крыле бумажного самолетика. На третей — опрометчиво освобождаете злобного динозавра из глыбы льда.

«Волшебные картины» занимают 15 залов на трех этажах. Почти к каждой прилагается наглядная напольная подсказка: картинка со стрелочкой, объясняющая, как герою снимка попасть внутрь иллюзии и где при этом должен стоять человек с фотоаппаратом или телефоном. И, да, здешние фотолокации созданы не для селфи, а именно для съемки одного человека другим. Так что приходить надо как минимум с одним спутником. А еще создатели музея рекомендуют включить в себе актера. Если за вами гонится акула, будьте добры изобразить испуг. Очутились в аквариуме с китом? Начинайте «ощупывать» стеклянную стенку. Примеряете двухметровые демонические крылья? Сделайте роковое выражение лица. Ну а тому, кто загребает доллары огромным совком, придется притвориться стяжателем.

В музее есть иллюзии на любой вкус: впечатляющие масштабностью и небольшие уютные, романтические и эпатажные, совсем детские и со взрослым смыслом. Многие из них были созданы согласно пожеланиям петербуржцев, которых заранее опросили в соцсетях. Благодаря им здесь, в частности, появились две пары крыльев и несколько инсталляций, связанных с высотой.
— Наш музей не образовательный, а развлекательный, — подчеркивает региональный директор корпорации Big Funny Анна Ткачева. — Молодежи мы даем возможность делать красочные фотографии для соцсетей, а гостям постарше — пополнить семейный альбом. Наша основная аудитория — это дошкольники с родителями, подростки и молодые люди, которые приходили к нам, когда были тинейджерами, а теперь уже приводят своих детей. Музей иллюзий работает в Петербурге пять лет, и в какой-то момент наши постоянные гости стали просить чего-то новенького. Мы регулярно реконструировали музей, заменяли устаревшие сюжеты, а в начале прошлого года решились на полное обновление.
Одновременно с открытием Музея иллюзий рядом с ним запустили новый проект той же команды — Бассейн шариков. Это релакс-аттракцион: взрослым он помогает снять стресс и вернуться в детство, а младшему поколению — вдоволь наиграться и выплеснуть избыток энергии. Тем, кто сюда пришел, по меткому выражению Карлсона, «полагается пошалить». Здесь есть надувные игрушки и мечи для сражений, тарзанки — для полета, а также веревочная лестница и качели. Дизайн бассейна выдержан в цветах жевательной резинки: сами шарики — ментолово-голубые, а борта — клубнично-розовые. Все устроено так, чтобы можно было не только «плавать», но и фотографировать, и снимать видео: кадры получаются отличными при любом ракурсе.
Глубина бассейна — один метр, однако в него может нырнуть с головой даже взрослый, так как шарики не дают добрать до дна. Сотрудники музея, испытывавшие аттракцион перед открытием, отмечают, что он оказался еще и неплохой альтернативой... фитнесу-залу, ведь, чтобы преодолевать сопротивление среды, приходится прикладывать немало усилий. «Плавать» полагается исключительно в специальных одноразовых носочках. Кроме того, каждую неделю шарики будут мыть при помощи особой шаромоечной машины.
Музей иллюзий и Бассейн шариков
  • Где: ул. Большая Морская, 5.
  • Когда: ежедневно, с 10:00 до 22:00.
  • Продолжительность сеанса: Музей иллюзий — без ограничений, Бассейн шариков — 20 минут.
  • Категория: Музей иллюзий — 0+, Бассейн шариков — 3+ (в сопровождении взрослого).

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Музей иллюзий и Бассейн шариков — проекты международной корпорации Big Funny, в которую входят более 100 развлекательных заведений в России, а также уникальные музеи в Барселоне, Лос-Анджелесе, Майами, Сан-Франциско и даже в Рио-де-Жанейро! В планах компании — выйти на рынки Австралии, Англии и Арабских Эмиратов.

В Санкт-Петербурге работают 14 музеев и аттракционов Big Funny, в том числе девять — на Большой Морской и еще пять — на Невском проспекте. Самые популярные — это как раз Музей иллюзий, а также Дом великана и Лабиринт страха. Корпорация Big Funny была основана в 2008 году предпринимателем Александром Донским (младшим).


Материал подготовлен специально для корпорации Big Funny.
Фотографии предоставлены корпорацией Big Funny.
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