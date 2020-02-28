В Музей иллюзий можно прийти с детьми или внуками в выходной или будний день. Интересно будет всем, а на память вам останутся невероятные фотографии, которые украсят семейный альбом и надолго впечатлят друзей в вКонтакте и подписчиков в Instagram. На одной — вы спасаетесь от гигантской акулы с помощью доски для серфинга. На другой — парите над Невским проспектом, стоя на крыле бумажного самолетика. На третей — опрометчиво освобождаете злобного динозавра из глыбы льда.



«Волшебные картины» занимают 15 залов на трех этажах. Почти к каждой прилагается наглядная напольная подсказка: картинка со стрелочкой, объясняющая, как герою снимка попасть внутрь иллюзии и где при этом должен стоять человек с фотоаппаратом или телефоном. И, да, здешние фотолокации созданы не для селфи, а именно для съемки одного человека другим. Так что приходить надо как минимум с одним спутником. А еще создатели музея рекомендуют включить в себе актера. Если за вами гонится акула, будьте добры изобразить испуг. Очутились в аквариуме с китом? Начинайте «ощупывать» стеклянную стенку. Примеряете двухметровые демонические крылья? Сделайте роковое выражение лица. Ну а тому, кто загребает доллары огромным совком, придется притвориться стяжателем.



