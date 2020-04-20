Объясняем, что надо сделать, чтобы превратить полезный навык, любимое хобби или не очень нужное имущество в источник дохода, не покидая дома
Как легально зарабатывать в самоизоляции?
Объясняем, что надо сделать, чтобы превратить полезный навык, любимое хобби или не очень нужное имущество в источник дохода, не покидая дома
С финансовой точки зрения самоизоляция бывает разной. Кто-то трудится на удаленке и не замечает изменений в уровне дохода. Кто-то честно уходит на «президентские каникулы» с окладной частью зарплаты в кармане. Для некоторых это отпуск за свой счет в четырех стенах или даже время для поиска нового нанимателя. Мы составили инструкцию в вопросах и ответах, которая пригодится тем, кто ищет новые возможности для заработка.
У меня есть знакомый, которого уволили из-за кризиса. Какие выплаты положены в таком случае?
01
У меня есть знакомый, которого уволили из-за кризиса. Какие выплаты положены в таком случае?
Если человек, потерявший работу, обратился в Центр занятости после 1 марта 2020 года, то в апреле, мае и июне он имеет право получать 12130 рублей — максимальное пособие, равное федеральному МРОТ. Регистрация происходит дистанционно. Те, у кого есть учетная запись на «Госуслугах», делают это на портале «Работа в России». В остальных случаях пакет документов подается через сайт Центра занятости. Официальный статус безработного возникает на 11-й день после регистрации при отсутствии записи о трудоустройстве в трудовой книжке.
Пока свободного времени много, хочу найти источник дополнительного дохода. Что можно попробовать?
02
Пока свободного времени много, хочу найти источник дополнительного дохода. Что можно попробовать?
В идеале при выборе рода занятий, в том числе основного, следует отдавать предпочтение делу, которое соответствует трем критериям: нравится вам, хорошо вам удается и нужно людям. Возможно, у вас есть любимое хобби, которое как раз сейчас стоило бы превратить в приятную подработку. Среди ваших товарищей по самоизоляции, бороздящих просторы интернета, наверняка обнаружатся люди, которые захотят купить плоды ручного труда: хенд-мейд украшения, аксессуары, одежду или даже обувь ручного пошива и т.д.
Если вы сильны в чем-то нематериальном, почему бы не поделиться с миром своими навыками и знаниями — за умеренную плату. Для преподавателей логичным решением будет онлайн-репетиторство, для ИТ-специалистов — дистанционные консультации для пользователей, а запертые в четырех стенах экскурсоводы вернут самоизолированным гражданам возможность путешествовать и гулять по улицам других городов, хотя бы виртуально.
Простаивающее без дела имущество также способно превратиться в источник денежных поступлений. Выведите на арендный рынок квартиру, доставшуюся вам от бабушки, или отдайте в лизинг «лишний» автомобиль, пылящийся в гараже.
Чтобы зарабатывать легально, мне нужно стать индивидуальным предпринимателем?
03
Чтобы зарабатывать легально, мне нужно стать индивидуальным предпринимателем?
Создавать ИП не обязательно. Вы можете вести бизнес, присоединившись к самозанятым россиянам, которых в стране уже более полумиллиона. К этой группе относятся люди, которые работают сами на себя, никого не нанимают по трудовому договору и зарабатывают в год не более 2,4 млн рублей. При этом им разрешается быть еще и официально трудоустроенными. Например, школьный учитель, который в свободное время занимается репетиторством, может зарегистрироваться как самозанятый и превратить подработку в легальный источник дохода.
Какой налог я буду платить в качестве самозанятого?
04
Какой налог я буду платить в качестве самозанятого?
Официально он называется «налогом на профессиональный доход» и на данный момент действует в 23 городах и регионах, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Если вашими заказчиками будут частные лица, то отчисления составят 4% от годового дохода. Если вы планируете работать с компаниями и ИП, то ставка увеличится до 6%. При отсутствии доходов налог не взымается. Кроме того, ФНС предоставляет налоговый вычет в 10 000 рублей.
Допустим, любимое хобби будет приносить вам дополнительные 15 000 рублей в месяц, а на корпоративный рынок вы выходить не планируете. Тогда ежемесячно вы будете платить, с учетом вычета, 450 рублей. Для сравнения: физическое лицо заплатило бы 1 950 рублей (13%), индивидуальный предприниматель «на упрощенке» — 3 020 рублей (6%).
Налог рассчитывается автоматически, готовить отчетность и заполнять декларации не придется. Процент ставки сохранится неизменным до 2029 года. Если в какой-то момент вы решите отказаться от самозанятости и перестать платить налог на профессиональный доход, то это легко можно будет сделать онлайн — буквально в два клика.
Как налоговая узнает, сколько я заработал, если нет декларации?
05
Как налоговая узнает, сколько я заработал, если нет декларации?
Каждый самозанятый должен установить на своем телефоне мобильное приложение ФНС «Мой налог» или подключиться к специальному банковскому сервису, например, к «Своему делу» Сбербанка. Это позволит формировать и отправлять клиентам электронные чеки. На их сумму и начисляется налог, который необходимо платить до 25-го числа следующего месяца.
Как зарегистрироваться в ФНС?
06
Как зарегистрироваться в ФНС?
Это можно сделать через портал госуслуг, на сайте ФНС, в «Моем налоге» или в банковском приложении Сбербанк Онлайн, причем займет это всего пару минут. В любом случае все происходит в интернете, ходить по инстанциям, писать заявления на бумаге и предоставлять оригиналы документов не придется.
Какие плюсы, кроме низкой ставки налога, есть у официальной самозанятости?
07
Какие плюсы, кроме низкой ставки налога, есть у официальной самозанятости?
Пожалуй, главное преимущество — легальность: вы получаете дополнительный доход, не опасаясь штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность (от 500 до 2000 рублей). Кроме того, вы можете открыто рекламировать свое предложение и вызываете большее доверие у клиентов благодаря электронными чекам. Те, кто зарегистрировался через банковский сервис, дополнительно получают доступ к услугам для самозанятых. Так, в пакет «Свое дело» входят несколько бесплатных сервисов: цифровая карта, конструктор сайтов, консультации юриста и доступ к обучающей платформе.
Материал подготовлен в партнерстве с ПАО Сбербанк Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Иллюстрации: freepik.com Дизайнер: Екатерина Елизарова