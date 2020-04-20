Как легально зарабатывать в самоизоляции?

Создавать ИП не обязательно. Вы можете вести бизнес, присоединившись к самозанятым россиянам, которых в стране уже более полумиллиона. К этой группе относятся люди, которые работают сами на себя, никого не нанимают по трудовому договору и зарабатывают в год не более 2,4 млн рублей. При этом им разрешается быть еще и официально трудоустроенными. Например, школьный учитель, который в свободное время занимается репетиторством, может зарегистрироваться как самозанятый и превратить подработку в легальный источник дохода.