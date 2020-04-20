Мы изолировались, но мы работаем

Для тех, кто продолжает работать или рассчитывает возобновить деятельность после самоизоляции, крайне важно сохранить клиентов, а также привлечь новых. Поэтому для бизнеса разработаны специальные антикризисные предложения и новые форматы спецпроектов, подробнее о которых можно узнать в коммерческом отделе «Фонтанки»
.
Специально для предприятий малого бизнеса запущен проект «Покупай у своих»
. Это интерактивная карта Петербурга, на которой продолжающие работу предприятия малого и среднего бизнеса могут самостоятельно себя отметить и рассказать о своих услугах. Уже сейчас на карте представлено около 700 компаний, большинство из них предоставляет скидки и специальные предложения по промокоду Fontanka, а заказать и получить товары и услуги можно не выходя из дома.
Обсудить актуальные для бизнеса вопросы с экспертами, представителями власти и другими участниками рынка можно на круглых столах
, которые в духе времени проводятся онлайн — в формате видеоконференций.
Важно, что число людей, которые могут прочитать информацию о деятельности компаний, значительно выросло за последнее время. С середины марта, по данным Liveinternet
, ежедневно на сайт городского портала «Фонтанка.ру» заходило от 675 тыс. до 1,76 млн уникальных посетителей, а число просмотров страниц превышало в отдельные дни 5,5 млн. Контакты отдела рекламы
reklama@fontanka.ru
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