Мы изолировались, но мы работаем

Мы изолировались, но мы работаем

«Фонтанка» разработала собственные антикризисные предложения для бизнеса. Мы собираем жизнеутверждающие и полезные истории о том, как петербургские (и не только) компании справляются с тяжелыми временами. Вирус, самоизоляция, колебания спроса — все это требует быстрой реакции и гибкости. Рассказываем о том, какие антикризисные меры принимает бизнес, как компенсирует потери, ищет новые возможности и договаривается с партнерами. И, разумеется, дадим возможность поделиться опытом перевода сотрудников на удаленную работу — таким бесценным в нынешней ситуации.

Курьеры спасают бизнес. Служба доставки MAU увеличила мощности в 2,5 раза

Жизнь в изоляции обернулась высоким спросом на курьеров. Служба доставки MAU оказалась к этому готова: компания увеличила мощности в 2,5 раза.
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Онлайн-сервис поможет купить кухню, не выходя из дома

Кухонные студии «Мария» напоминают, что на их сайте работает сервис-онлайн покупки. Он позволяет заказать и приобрести мебель, не прерывая самоизоляции.
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Телеканал Кино ТВ запустил свое собственное YouTube-телевидение

Этой весной телеканал Кино ТВ запустил на своем YouTube-канале стрим «Одни дома». Звезды музыки и кино каждый день выходят в прямой эфир, чтобы поговорить с легендарным виджеем MTV Александром Анатольевичем и корреспондентами Кино ТВ об искусстве, творчестве и жизни в условиях вынужденного заточения в четырех стенах.
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«Фонтанка» разработала собственные антикризисные предложения для бизнеса
Режим самоизоляции и ограничения в работе усложнили работу как крупных, так и небольших компаний в самых разных сферах. Чтобы поддержать бизнес в кризис, «Фонтанка» предлагает несколько антикризисных вариантов.

Для тех, кто продолжает работать или рассчитывает возобновить деятельность после самоизоляции, крайне важно сохранить клиентов, а также привлечь новых. Поэтому для бизнеса разработаны специальные антикризисные предложения и новые форматы спецпроектов, подробнее о которых можно узнать в коммерческом отделе «Фонтанки».

Специально для предприятий малого бизнеса запущен проект «Покупай у своих». Это интерактивная карта Петербурга, на которой продолжающие работу предприятия малого и среднего бизнеса могут самостоятельно себя отметить и рассказать о своих услугах. Уже сейчас на карте представлено около 700 компаний, большинство из них предоставляет скидки и специальные предложения по промокоду Fontanka, а заказать и получить товары и услуги можно не выходя из дома.

Обсудить актуальные для бизнеса вопросы с экспертами, представителями власти и другими участниками рынка можно на круглых столах, которые в духе времени проводятся онлайн — в формате видеоконференций.

Важно, что число людей, которые могут прочитать информацию о деятельности компаний, значительно выросло за последнее время. С середины марта, по данным Liveinternet, ежедневно на сайт городского портала «Фонтанка.ру» заходило от 675 тыс. до 1,76 млн уникальных посетителей, а число просмотров страниц превышало в отдельные дни 5,5 млн.

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