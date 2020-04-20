Мы изолировались, но мы работаем

Этой весной телеканал Кино ТВ запустил на своем YouTube-канале стрим «Одни дома». Звезды музыки и кино каждый день выходят в прямой эфир, чтобы поговорить с легендарным виджеем MTV Александром Анатольевичем и корреспондентами Кино ТВ об искусстве, творчестве и жизни в условиях вынужденного заточения в четырех стенах.