По программе льготной ипотеки петербуржцы покупают в основном однушки

Около 70% заключенных с использованием «Госпрограммы 2020» сделок, по данным строительной компании «МАВИС», пришлось на однокомнатные квартиры и студии.

На втором месте по популярности находятся двушки. В ИСГ «МАВИС» отмечают, что льготная ипотека оказалась наиболее востребована среди семейных покупателей в возрасте от 30 до 45 лет.

Напомним, что ведущие банки запустили новый ипотечный продукт «Госпрограмма 2020» с 20 апреля. Благодаря ему приобрести квартиру от ИСГ «МАВИС» можно на привлекательных условиях: процентная ставка — от 6% до 6,5%, сумма первого взноса — от 20%, максимальная сумма кредита в Петербурге — 8 млн рублей, срок кредита — до 20 лет.*
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Эксперты ИСГ «МАВИС» рекомендуют не откладывать покупку квартиры, так как в ближайшее время ожидается рост цен на недвижимость, а льготная ипотека будет работать только до 1 ноября 2020 года. Пока же компания удерживает цены на докризисном уровне. Например, в одном из ее жилых комплексов можно купить квартиру комфорт-класса за 1,9 млн рублей.
Мария Кононова
«Уверена, для многих льготные условия ипотечного кредитования окажутся той самой поддержкой, которая поможет приобрести квартиру. Самое важное в этом вопросе — выбрать надежного застройщика. Отмечу, что наша компания всегда сдает объекты точно в срок или раньше обозначенной даты. Пандемия никак не отразилась на темпах строительства, все процессы идут по графику».
Директор по маркетингу ИСГ «МАВИС»
Также компания предоставляет клиентам возможность оформить сделку онлайн, не выходя из дома. В этом случае общение с менеджером происходит по телефону и электронной почте, а на финальном этапе процесса договор отправляется в Росреестр через специализированный интернет-сервис. Электронная регистрация возможна при 100% оплате, оформлении ипотеки банках ВТБ и Сбербанк, а также при использовании рассрочки.

ИСГ «МАВИС» постоянно находится на связи. Вопросы о покупке недвижимости можно задавать на сайте компании в режиме онлайн-консультации и через форму обратной связи, по телефону и даже личными сообщениями в социальных сетях.
Материал подготовлен специально для ИСГ «МАВИС»
Фотографии предоставлены ИСГ «МАВИС»

*Подробнее о программе «ГОСПРОГРАММА 2020» читайте на сайте
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