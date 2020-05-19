По программе льготной ипотеки петербуржцы покупают в основном однушки

Также компания предоставляет клиентам возможность оформить сделку онлайн, не выходя из дома. В этом случае общение с менеджером происходит по телефону и электронной почте, а на финальном этапе процесса договор отправляется в Росреестр через специализированный интернет-сервис. Электронная регистрация возможна при 100% оплате, оформлении ипотеки банках ВТБ и Сбербанк, а также при использовании рассрочки.



ИСГ «МАВИС» постоянно находится на связи. Вопросы о покупке недвижимости можно задавать на сайте компании в режиме онлайн-консультации и через форму обратной связи, по телефону и даже личными сообщениями в социальных сетях.

