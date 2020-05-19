По программе льготной ипотеки петербуржцы покупают в основном однушки

Около 70% заключенных с использованием «Госпрограммы 2020» сделок, по данным строительной компании «МАВИС», пришлось на однокомнатные квартиры и студии.
На втором месте по популярности находятся двушки. В ИСГ «МАВИС» отмечают, что льготная ипотека оказалась наиболее востребована среди семейных покупателей в возрасте от 30 до 45 лет.
Напомним, что ведущие банки запустили новый ипотечный продукт «Госпрограмма 2020» с 20 апреля. Благодаря ему приобрести квартиру от ИСГ «МАВИС»
можно на привлекательных условиях: процентная ставка — от 6% до 6,5%, сумма первого взноса — от 20%, максимальная сумма кредита в Петербурге — 8 млн рублей, срок кредита — до 20 лет.*