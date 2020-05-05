К 1943 году потребность в маскировочных сетях снизилась, поэтому комбинат постепенно возвращался к мирной продукции и к 1945 году снова делал нитки и пряжу. В 1960 году ПНК им. Кирова был награжден орденом Трудового Красного знамени. Сейчас это крупнейшее предприятие по выпуску швейных, вязальных, вышивальных ниток не только в России, но и в Европе. Оно производит 60% всей продукции такого рода у нас в стране.



Сегодня предприятие, к слову, тоже не потеряло навык работы в условиях мобилизации: в конце марта этого года, на одном из пиков пандемии коронавируса, ПНК им. Кирова перешел на производство армированных ниток для медицинских масок. Всего до конца апреля 2020 г. было выпущено более 200 млн метров белой нитки с различными физико-механическими показателями, чтобы обеспечить возможность ускоренного производства медицинских масок как передовыми предприятиями, так и компаниями с не самым современным оборудованием. ПНК им. Кирова входит в состав холдинга «Бронка Групп» , инвестирующего в стратегические отрасли российской экономики.

