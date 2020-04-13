Курьеры спасают бизнес. Служба доставки MAU увеличила мощности в 2,5 раза

Жизнь в изоляции обернулась высоким спросом на курьеров. Служба доставки MAU оказалась к этому готова: компания увеличила мощности в 2,5 раза.

Доставку до двери заказывают не только частные клиенты интернет-магазинов: бизнес тоже перешёл на «удалённый» документооборот. Даже договор на покупку квартиры теперь привезут домой!

Представители рынка оценивают потребность в курьерских службах не просто как высокую — как взрывную: сервисы доставки перегружены. Петербургская курьерская служба MAU оказалась готова к такой ситуации. Партнёр «Озон» (крупного игрока онлайн-торговли) «мобилизовал» силы и увеличил в 2,5 раза мощности по обработке, сортировке и доставке заказов покупателям интернет-магазинов. Вырос штат курьеров, склад работает в режиме 24/7. Заказы доставляют с 9.00 до 24.00. При этом стоимость услуг для клиентов, несмотря на затраты, не увеличилась.
Интернет-магазинам, мелким и средним предприятиям торговли, которые, возможно, только осваивают адресную доставку, служба курьерской доставки MAU гарантирует, что привезёт посылки точно в срок. Преимуществами компании MAU являются:
кассовое обслуживание и наложенный платёж
кратчайший срок возврата денежных средств за реализованные товары интернет-магазину
наличие партнёрских пунктов приёма и выдачи заказов
интервал доставки — 3 часа, покупатель может выбрать удобный для него временной промежуток. Доставка осуществляется ежедневно с 9.00 до 24.00
В случае необходимости MAU организует доставку товаров с примеркой. В этом случае курьер может предоставить несколько размеров одежды или обуви для подходящего выбора. Время пребывания сотрудника у клиента составит 15 минут.
Андрей Пономарёв, руководитель отдела продаж MAU
«В период напряжённой работы интеграция с партнёрами, интернет-магазинами, происходит оперативно: сегодня позвонили нам, уточнили все детали и условия взаимодействия — заключили договор, завтра товар отправился к покупателю», — говорит руководитель отдела продаж MAU Андрей Пономарёв.
«В период напряжённой работы интеграция с партнёрами, интернет-магазинами, происходит оперативно: сегодня позвонили нам, уточнили все детали и условия взаимодействия — заключили договор, завтра товар отправился к покупателю», — говорит руководитель отдела продаж MAU Андрей Пономарёв
Жителям Петербурга служба предлагает вызов курьера на дом и услугу доставки отправлений от двери до двери. Посылка будет у адресата на следующий день после отправления. Если письмо или документы нужно передать срочно, это позволит сделать особый тариф «день в день». При этом клиент может быть уверен в своей безопасности: все курьеры обеспечены масками и перчатками, перед началом рабочей смены всем курьерам в обязательном порядке замеряют температуру.
Ещё одна услуга службы для представителей бизнеса документы курьером. Не сбавляйте темпы, не теряйте прибыль — MAU обеспечит непрерывный обмен бумагами. Услуги можно оплачивать онлайн, что очень важно сейчас.
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Материал подготовлен специально для ООО «МАУ»

Фотографии предоставлены пресс-службой ООО «МАУ»

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