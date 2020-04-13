Курьеры спасают бизнес. Служба доставки MAU увеличила мощности в 2,5 раза

Жизнь в изоляции обернулась высоким спросом на курьеров. Служба доставкиоказалась к этому готова: компания увеличила мощности в 2,5 раза.Доставку до двери заказывают не только частные клиенты интернет-магазинов: бизнес тоже перешёл на «удалённый» документооборот. Даже договор на покупку квартиры теперь привезут домой!Представители рынка оценивают потребность в курьерских службах не просто как высокую — как взрывную: сервисы доставки перегружены.оказалась готова к такой ситуации. Партнёр «Озон» (крупного игрока онлайн-торговли) «мобилизовал» силы и увеличил вмощности по обработке, сортировке и доставке заказов покупателям интернет-магазинов. Вырос штат курьеров, склад работает в режиме 24/7. Заказы доставляют с 9.00 до 24.00. При этом стоимость услуг для клиентов, несмотря на затраты,