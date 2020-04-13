Онлайн-сервис поможет купить кухню, не выходя из дома

Кухонные студии «Мария» напоминают, что на их сайте работает сервис-онлайн покупки. Он позволяет заказать и приобрести мебель, не прерывая самоизоляции.

Мир меняется у нас на глазах, стремительно уходя в онлайн. Сегодня не только одежду, продукты и бытовую технику, но целый кухонный гарнитур можно купить, не покидая стен собственной квартиры. У студий «Мария» для этого есть особый сервис онлайн-покупки, работающий не первый год и уже доказавший свою эффективность.

Как же происходит заказ кухни онлайн? Для начала вы оставляете заявку на сайте. Затем с вами связывается дизайнер, который уточняет все нюансы, бесплатно готовит дизайн-проект и рассчитывает предварительную стоимость.
При необходимости к вам, также бесплатно, приедет замерщик, чтобы снять размеры и зафиксировать все особенности помещения. Этот этап не стоит пропускать, так как у каждой кухни есть свои особенности, иногда незаметные непрофессионалу.

Затем дизайн-проект корректируется в соответствии с полученными размерами кухни и вашими пожеланиями. После полного и окончательного согласования заказ отправляется в производство — на фабрику «Кухни Мария», а предоплата вносится через личный кабинет с использованием обычной банковской карты. Важный нюанс: до 30 апреля на все кухни, купленные по онлайн-заявкам, предоставляется скидка в 7%.* Теперь вам останется лишь подождать, пока мебель изготовят и доставят, а в назначенный день приедет специалист, чтобы ее установить.

Производство фабрики «Кухни Мария» работает в условиях повышенных требований к безопасности сотрудников. Кухонные студии «Мария» продолжают работать онлайн в ежедневном режиме, оставаясь на связи по телефону и электронной почте, а также через Skype, WhatsApp, Facetime и любые другие мессенджеры. Компания призывает своих клиентов беречь себя и не выходить из дома или квартиры, которые она поможет сделать еще более уютным и функциональным.
Оставить онлайн-заявку
Материал подготовлен специально для кухонных студий «Мария»

Фотографии предоставлены пресс-службой компании кухонных студий «Мария»

* Срок проведения акции с 03.04.2020 по 30.04.2020
Условия акции: Оставьте заявку на сайте marya.ru/spb, выберите кухню по своему вкусу, укомплектуйте ее столешницей и необходимой техникой и получите скидку 7 %. Акция суммируется со всеми текущими предложениями месяца.
Организатор акции: ООО «Cегодня Дома», ОГРН 1177847351780, ИНН 7839093457, город Санкт-Петербург, Бухарестская улица, дом 96, лит. А, пом. 11 Н

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