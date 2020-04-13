Онлайн-сервис поможет купить кухню, не выходя из дома

При необходимости к вам, также бесплатно, приедет замерщик, чтобы снять размеры и зафиксировать все особенности помещения. Этот этап не стоит пропускать, так как у каждой кухни есть свои особенности, иногда незаметные непрофессионалу.



Затем дизайн-проект корректируется в соответствии с полученными размерами кухни и вашими пожеланиями. После полного и окончательного согласования заказ отправляется в производство — на фабрику «Кухни Мария», а предоплата вносится через личный кабинет с использованием обычной банковской карты. Важный нюанс: до 30 апреля на все кухни, купленные по онлайн-заявкам, предоставляется скидка в 7%.* Теперь вам останется лишь подождать, пока мебель изготовят и доставят, а в назначенный день приедет специалист, чтобы ее установить.



Производство фабрики «Кухни Мария» работает в условиях повышенных требований к безопасности сотрудников. Кухонные студии «Мария» продолжают работать онлайн в ежедневном режиме, оставаясь на связи по телефону и электронной почте, а также через Skype, WhatsApp, Facetime и любые другие мессенджеры. Компания призывает своих клиентов беречь себя и не выходить из дома или квартиры, которые она поможет сделать еще более уютным и функциональным.