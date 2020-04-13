Онлайн-сервис поможет купить кухню, не выходя из дома

Материал подготовлен специально для кухонных студий «Мария»
Фотографии предоставлены пресс-службой компании кухонных студий «Мария»
* Срок проведения акции с 03.04.2020 по 30.04.2020
Условия акции: Оставьте заявку на сайте marya.ru/spb
, выберите кухню по своему вкусу, укомплектуйте ее столешницей и необходимой техникой и получите скидку 7 %. Акция суммируется со всеми текущими предложениями месяца.
Организатор акции: ООО «Cегодня Дома», ОГРН 1177847351780, ИНН 7839093457, город Санкт-Петербург, Бухарестская улица, дом 96, лит. А, пом. 11 Н