Когда самоизоляция наконец-то закончится, в офисы вернутся сотрудники, в бизнес-центры — арендаторы, а деловая жизнь войдет в привычное русло. Однако нет гарантии, что окружавший ее когда-то общепит сумеет оперативно привести себя в допандемическую форму. Чтобы в такой ситуации люди не остались без утреннего кофе и сытного обеда, стоит организовать корпоративное питание прямо в офисе, но не в виде случайного кофе-пойнта с анонимными бутербродами, а в проверенном формате делового кафе. Такой способ накормить сотрудников был создан профессионалами кейтерингового бизнеса из Magnifique Catering и развивается под брендом Magnifique Café.