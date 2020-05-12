Как открыть корпоративное кафе ресторанного уровня
Когда самоизоляция наконец-то закончится, в офисы вернутся сотрудники, в бизнес-центры — арендаторы, а деловая жизнь войдет в привычное русло. Однако нет гарантии, что окружавший ее когда-то общепит сумеет оперативно привести себя в допандемическую форму. Чтобы в такой ситуации люди не остались без утреннего кофе и сытного обеда, стоит организовать корпоративное питание прямо в офисе, но не в виде случайного кофе-пойнта с анонимными бутербродами, а в проверенном формате делового кафе. Такой способ накормить сотрудников был создан профессионалами кейтерингового бизнеса из Magnifique Catering и развивается под брендом Magnifique Café.
Что такое деловое кафе?
Это общепит класса «комфорт» с ресторанным качеством блюд и напитков, который в то же время доступен любому среднестатистическому менеджеру или руководителю. Формат отличается гибкостью, определенного типового проекта не предусмотрено. Поэтому деловое кафе легко организовать в любом свободном пространстве: его буфетная часть занимает около 15 кв.м, и еще минимум 20 кв.м потребуется, если вы захотите поставить столики.
Что такое деловое кафе?
Это общепит класса «комфорт» с ресторанным качеством блюд и напитков, который в то же время доступен любому среднестатистическому менеджеру или руководителю. Формат отличается гибкостью, определенного типового проекта не предусмотрено. Поэтому деловое кафе легко организовать в любом свободном пространстве: его буфетная часть занимает около 15 кв.м, и еще минимум 20 кв.м потребуется, если вы захотите поставить столики.
Но, пожалуй, главный плюс Magnifique Café в том, что для его запуска не требуется создание кухни. Все меню — от сэндвича до поке с угрем — готовится на большой профессиональной кухне кейтеринга. Она была введена в эксплуатацию совсем недавно, в сентябре 2019 года, и оборудована по последнему слову техники. К чистоте и безопасности здесь предъявляют повышенные требования. Все цеха оснащены ночными бактерицидными лампами, установками непрерывной очистки воздуха «Дезар» и бесконтактными рукомойниками.
Чем угощают в Magnifique Café?
Утром тут подают завтраки. С 8:30 до 11:30 гостям предлагают сырники, блинчики, запеканку, омлет, гранолу с йогуртом и каши. Окончательно проснуться поможет кофе премиального класса. Чтобы он получался идеальным, все бариста обязательно проходят подготовку в головном офисе поставщика.
Чем угощают в Magnifique Café?
Утром тут подают завтраки. С 8:30 до 11:30 гостям предлагают сырники, блинчики, запеканку, омлет, гранолу с йогуртом и каши. Окончательно проснуться поможет кофе премиального класса. Чтобы он получался идеальным, все бариста обязательно проходят подготовку в головном офисе поставщика.
В обеденный перерыв можно подкрепиться комплексным бизнес-ланчем из трех блюд. Он стоит от 280 рублей и продается в одноразовой крафтовой упаковке. В меню, которое меняется ежедневно, есть множество аппетитных пунктов: щи из квашеной капусты, финская уха, фрикасе из трески, лазанья, язык по-строгановски и т.д. Разумеется, традиционные котлеты, тефтели и жаркое тоже присутствуют. Любой выбор дополнит и украсит домашний багет.
Для тех, кому полный обед кажется слишком плотным, в Magnifique Café готовят сэндвичи: с курицей — на обычном белом хлебе, с лососем и тунцом — на домашних краюшках, которые каждое утро пекутся на кухне Magnifique Catering. Если в кафе удастся поместить расстоечный шкаф и печь, то на витрине появятся еще и воздушные свежие слойки на новозеландском сливочном масле.
По желанию гостей в Magnifique Café можно ввести и ресторанное меню a la carte. Оно формируется постепенно и включает блюда, которые не встречаются в бизнес-ланчах: стейк из лосося, томленая говядина и т.д. Если подавать все это на фарфоровой посуде, то за такой трапезой не стыдно будет и деловые переговоры проводить.
Где стоит открывать Magnifique Café?
Деловое кафе подойдет компании, в офисе которой трудятся более 200 человек, но при этом отсутствует корпоративный общепит. Также Magnifique Café станет отличной комфорт-альтернативой столовым, работающим в бизнес-центрах с «населением» свыше 700 человек.
Где стоит открывать Magnifique Café?
Деловое кафе подойдет компании, в офисе которой трудятся более 200 человек, но при этом отсутствует корпоративный общепит. Также Magnifique Café станет отличной комфорт-альтернативой столовым, работающим в бизнес-центрах с «населением» свыше 700 человек.
Сегодня в сеть деловых кафе входят три заведения в Петербурге. Magnifique Café площадью 60 кв.м, полностью оснащенное Magnifique Catering, находится по адресу Чкаловский пр., 50. Еще одно расположено в Музее театрального искусства на площади Островского, 6. Также в офисе одной из крупных петербургских компаний есть мини-версия кафе в виде take away буфета.