Лайфхаки для тех, кто сидит в самоизоляции и не знает, чем заняться

Замкнутая жизнь в четырех стенах даже с любимыми родственниками может показаться скучной и однообразной. Благодаря возможностям удаленных сервисов сегодня границы квартиры можно раздвинуть почти до бесконечности — особенно если есть возможность разойтись по разным комнатам.



Предлагаем вам провести один день с семьей из трех человек: Светланой, Иваном и их дочерью-студенткой Ариной.