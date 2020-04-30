Лайфхаки для тех, кто сидит в самоизоляции и не знает, чем заняться
Светлана
Арина
Иван
Замкнутая жизнь в четырех стенах даже с любимыми родственниками может показаться скучной и однообразной. Благодаря возможностям удаленных сервисов сегодня границы квартиры можно раздвинуть почти до бесконечности — особенно если есть возможность разойтись по разным комнатам.
Предлагаем вам провести один день с семьей из трех человек: Светланой, Иваном и их дочерью-студенткой Ариной.
КОГДА ВСЕ ДОМА
Лайфхаки для тех, кто сидит в самоизоляции и не знает, чем заняться
Замкнутая жизнь в четырех стенах даже с любимыми родственниками может показаться скучной и однообразной. Благодаря возможностям удаленных сервисов сегодня границы квартиры можно раздвинуть почти до бесконечности — особенно если есть возможность разойтись по разным комнатам.
Предлагаем вам провести один день с семьей из трех человек: Светланой, Иваном и их дочерью-студенткой Ариной.
Светлана
Арина
Иван
Кухня
Кухня
Светлана очень любит путешествовать и всегда мечтала поехать в Италию — съесть настоящую пиццу «Маргариту» или пасту карбонара. «А может, пришла пора наконец поехать в Грузию?» – сочные хачапури и шашлык из ягненка нравились ей не меньше. Но пока остается только мечтать о путешествиях, зато теперь точно понятно, что будет на ужин. И Светлана открыла приложение доставки готовой еды. А завтра можно и в Японию — закажем свежей рыбы и накрутим суши сами.
Не меньше, чем путешествовать, Светлане нравилось ходить по магазинам. Но сегодня перспектива бродить в маске по рядам продуктового гипермаркета или выбирать лекарства в аптеке ее что-то не радовала. А вот шторы точно пора обновить — хорошо, что виртуальные маркетплейсы не уступают по ассортименту торговому центру, — а заодно и продуктов надо заказать. Тем более, что тяжелую сумку тащить не придется.
Кран капает, заметила Светлана. Хорошо, что все дома, а то могли бы затопить соседей ненароком. Впрочем, семья заранее купила страховку, так что кто предупрежден, тот вооружен. «Кстати, Степан, знаешь ли ты, что даже тебе можно оформить страховой полис», — сказала Светлана, погладив кота.
Кот пришел на кухню. Вот уж для кого сидеть одному дома — привычное дело. Теперь он все время прячется в ванной за шторкой, чтобы самоизолироваться от людей. «Интересно, что он об этом думает?» — подумала Светлана и задала вопрос онлайн-ветеринару. Он успокоил: мол, выйдете на работу — кот от вас отдохнет.
Кота Светлана тоже нашла в интернете. Точнее, нашли его прежние хозяева на улице, а Светлана уже объявление увидела и домой забрала, назвала Степаном.
Гостиная
Гостиная
Студентка Арина обосновалась в гостиной. Обычно в свободное время она ходит в театры, музеи и концертные залы, а не валяется на диване, переключая каналы. Не изменяет своим привычкам и в самоизоляции. Вчера, например, посетила Третьяковскую галерею в сопровождении Сергея Шнурова, а завтра собирается на спектакль «Ленкома».
Впрочем, свободного времени, чтобы лежать на диване — даже с культурными целями, больше у Арины не стало, хоть и не надо теперь вставать в 6 утра и ехать в университет на другой конец города. «Зумы» с лекциями по основным предметам она успешно совмещает с онлайн-курсами английского, а заодно решила узнать, что такое soft skills и как повысить качество работы в хоум-офисе. «За удаленкой будущее», — решила она и открыла еще одно окно в браузере.
Но не целый же день глядеть в экран! С подружками Арина по-прежнему предпочитает болтать по телефону и для того, чтобы сэкономить на разговорах, подключила специальный тариф. «Кстати, надо бабушке его подключить — для людей старше 65 лет теперь специальные опции есть», — подумала она, набирая знакомый с детства номер.
Спальня
Спальня
Иван всегда интересовался медициной. Но сидя дома, он заметил, что, подобно герою Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», находит у себя признаки всех болезней — вплоть до родильной горячки. «Не идти же в поликлинику, у врачей сейчас и без меня работы хватает», — подумал Иван. Однако медицинские энциклопедии ничего хорошего не предвещали. И хотя выбор был велик, из всех специалистов для онлайн-консультации Иван предпочел психолога — тем более, что это бесплатно, — успокоился и решил, что в замкнутом пространстве главное — сохранять душевное равновесие.
«За квартиру я плачу 10-го, за свет — 28-го, а кредит списывается 8-го», — вспоминал Иван. За месяц самоизоляции даты и дни недели немного стерлись. Еще надо было заплатить за курсы английского дочери Арине и перевести деньги родственникам, живущим в другом городе. «Хорошо, что все счета можно оплачивать из одного приложения, — подумал он, достав телефон. — Кстати, за этот месяц мы хорошо сэкономили на походах в магазин и ресторан, самое время открыть депозит!».
Иван никогда не был любителем «бесплатного сыра» — не покупал лотерейные билеты и не хотел попасть на «Поле чудес». «Лучший подарок — сделанный своими руками», — решил он, когда за очередную покупку заплатил всего рубль. Как говорится, мелочь, а приятно! За месяц, проведенный в самоизоляции, поход в онлайн-магазины стал привычным, незаметно накопились и бонусы.
Хотя на работу Иван чаще всего ездил на метро — 10 минут и на месте, — машину свою он очень любил. Но понимал, что пришла пора поменять ее на новую, тем более начался дачный сезон. Выбор был непрост: красную взять или белую, «японца» или «немца». Это сколько же салонов надо было раньше объехать, чтобы на все посмотреть. А может, взять подержанную и сэкономить? — размышлял Иван, просматривая фотографии в мобильном приложении. — Машина, конечно, не картошка, но и ее теперь можно купить через интернет».
Материал подготовлен в партнерстве с ПАО Сбербанк
Автор: Мария Лебедева Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Иллюстрации: freepik.com Дизайнер: Екатерина Елизарова