Сервис доставки предложил петербуржцам и москвичам «есть за район»

В игре участвуют только Санкт-Петербург и Москва. Первые итоги соревнования были опубликованы 15 мая на этой странице
. В Петербурге лидировали Центральный
(48 558 баллов), Петроградский
(21 963 балла), Приморский
(18 996 баллов) и Василеостровский
(18 704 балла) районы. «Меню» Петроградки оказалось самым разнообразным: отсюда доставляли поке, хумус, пиццу, рамен и хинкали. Приморский район попал в топ-4 благодаря круассанам, а Васильевскому острову помогли яичницы и пашот на завтрак.
Москва заказывала немного активнее. Тверской район набрал 49 032 балла, Пресненский — 39 676, Басманный — 25 521, Даниловский — 24 021. В дальнейшем рейтинги будут обновляться ежедневно — вплоть до 15 июня.