Сервис доставки предложил петербуржцам и москвичам «есть за район»

В Яндекс.Еде считают, что поддержка локальных ресторанов позволит сохранить после пандемии привычную городскую среду, в том числе гастрономическую: небольшие кафе, пабы, хинкальные и т.д. Еще в конце марта сервис обнулил комиссию для новых заведений, которые развозят заказы собственными силами. А каждой новой точке общепита, которые пользуются услугами курьеров, гарантировал 100 бесплатных доставок.



За три месяца компания выделит около 50 млн рублей на поддержку локальных ресторанов, которые больше всего страдают от коронавируса. Кроме того, Яндекс.Еда в несколько раз расширила географию доставки за счет водителей такси: теперь они привозят заказы из центра в спальные районы и пригороды.

