Сервис доставки предложил петербуржцам и москвичам «есть за район»
Чтобы поддержать локальные рестораны, Яндекс.Еда запустила игру, в которой жители двух столиц будут зарабатывать гастрономические баллы для своих районов.
Если заведение и адрес доставки находятся в одном районе, то каждый заказ из независимого ресторана приносит 5 баллов, из сетевого — 1 балл. Игра «Ем за район» отображается в последних версиях приложения Яндекс.Еда для iOS и Android. Заказы, которые были сделаны до обновления, тоже учитываются в рейтингах. Название района и количество начисляемых баллов указаны на карточках ресторанов. Сетевыми считаются заведения, в которых более пяти точек.
Фото предоставлено компанией Яндекс.Еда
В игре участвуют только Санкт-Петербург и Москва. Первые итоги соревнования были опубликованы 15 мая на этой странице. В Петербурге лидировали Центральный (48 558 баллов), Петроградский (21 963 балла), Приморский (18 996 баллов) и Василеостровский (18 704 балла) районы. «Меню» Петроградки оказалось самым разнообразным: отсюда доставляли поке, хумус, пиццу, рамен и хинкали. Приморский район попал в топ-4 благодаря круассанам, а Васильевскому острову помогли яичницы и пашот на завтрак.

Москва заказывала немного активнее. Тверской район набрал 49 032 балла, Пресненский — 39 676, Басманный — 25 521, Даниловский — 24 021. В дальнейшем рейтинги будут обновляться ежедневно — вплоть до 15 июня.
Фото предоставлено компанией Яндекс.Еда
В Яндекс.Еде считают, что поддержка локальных ресторанов позволит сохранить после пандемии привычную городскую среду, в том числе гастрономическую: небольшие кафе, пабы, хинкальные и т.д. Еще в конце марта сервис обнулил комиссию для новых заведений, которые развозят заказы собственными силами. А каждой новой точке общепита, которые пользуются услугами курьеров, гарантировал 100 бесплатных доставок.

За три месяца компания выделит около 50 млн рублей на поддержку локальных ресторанов, которые больше всего страдают от коронавируса. Кроме того, Яндекс.Еда в несколько раз расширила географию доставки за счет водителей такси: теперь они привозят заказы из центра в спальные районы и пригороды.
Яндекс.Еда — сервис для заказа еды из ресторанов и кафе, с которым сотрудничают 22 тысячи заведений в 97 городах. С осени 2019 года сервис также работает в Казахстане. Заказать еду можно на eda.yandex и в приложениях Яндекс и Яндекс.Еда для iOS и Android. Среднее время доставки заказа в Москве составляет 33 минуты.
Материал подготовлен специально для сервиса Яндекс.Еда

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