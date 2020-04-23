Профессионалы кейтеринга готовы накормить петербуржцев, работающих вне дома

Все блюда готовятся на современной кухне, которая была введена в эксплуатацию в сентябре 2019 года и оборудована по последнему слову техники. Цеха оснащены бактерицидными лампами, а также установками непрерывной очистки воздуха «Дезар». Персонал носит маски и перчатки, на поварах в дополнение к этому — специальные головные уборы. Каждый сотрудник ежедневно получает полный новый комплект средств индивидуальной защиты. Заказы доставляют собственным транспортом без привлечения сторонних курьеров. В Magnifique Catering подчеркивают, что ответственный подход и забота о здоровье заказчиков для них на первом месте.