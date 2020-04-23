Профессионалы кейтеринга готовы накормить петербуржцев, работающих вне дома
Для офисов и предприятий, которые не закрылись в период самоизоляции, компания Magnifique Catering запустила новую услугу — безопасную доставку обедов.
Все блюда готовятся на современной кухне, которая была введена в эксплуатацию в сентябре 2019 года и оборудована по последнему слову техники. Цеха оснащены бактерицидными лампами, а также установками непрерывной очистки воздуха «Дезар». Персонал носит маски и перчатки, на поварах в дополнение к этому — специальные головные уборы. Каждый сотрудник ежедневно получает полный новый комплект средств индивидуальной защиты. Заказы доставляют собственным транспортом без привлечения сторонних курьеров. В Magnifique Catering подчеркивают, что ответственный подход и забота о здоровье заказчиков для них на первом месте.
Многолетний опыт проведения специальных мероприятий, банкетов и фуршетов позволил Magnifique Catering создать оптимальное меню из вкусных и сытных обедов по привлекательной фиксированной цене — 270 рублей. Каждый из них включает салат (125 г), первое (250 г), второе блюдо с гарниром (120 г и 150 г), домашний багет (40 г).
Меню составляется на неделю, причем ежедневно предлагается два вторых блюда на выбор. Чтение этого документа вызывает настойчивое желание подкрепиться: щами из квашеной капусты или финской ухой, фрикасе из трески, лазаньей или языком по-строгановски. Поклонники традиционных котлет, тефтелей и жаркого также найдут в нем подходящие строки.
Если компания или предприятие заказывает от 20 обедов в день, то доставка будет бесплатной. Ее район и условия оплаты обсуждаются индивидуально. Существует возможность бесконтактной доставки с безналичным расчетом. В этом случае водитель оставит обеды в заранее обговоренной части офиса, например, в холле, не вступая в общение с персоналом.