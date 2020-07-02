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Продолжаем знакомить вас с нашими офлайн пространствами. Сегодня в этом видео мы расскажем вам о салоне Rimadesio @rimadesio__russia. ⠀ Монобрендовый бутик Rimadesio расположен также, как и салон Boffi Minotti Studio, в историческом особняке княгини Львовой на Большой Морской улице 46. Салон открыл свои двери 2 года назад в мае. На открытие приезжал главный дизайнер Rimadesio — Джузеппе Бавузо, а также один из собственников фабрики Давиде Мальберти. Бутик был спроектирован дизайнерами фабрики при участии самого Бавузо, а также при помощи наших дизайнеров и архитекторов. Освещение в этом салоне было реализовано нашей командой светодизайнеров. Они использовали различные приемы освещения, чтобы показать как свет способен менять пространство. Мы сотрудничаем только с лучшими производителями, такими как Delta Light @wearedeltalight, Kreon @kreon_lighting, Flexalighting @flexalighting и Davide Groppi @davidegroppi. ⠀ В салоне Rimadesio @rimadesio_official представлены функциональные интерьерные решения для зоны гостиной и спальни, выполненные в лучших традициях итальянского дизайна. ⠀ Будем всегда рады видеть вас у нас в гостях! #galerie46 #rimadesio #rimadesio_russia #дизайнинтерьера