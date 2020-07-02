В Петербурге оценить изделия итальянских дизайнеров можно в салоне Galerie 46 на Большой Морской улице, 46. И не только полюбоваться ими, но и приобрести. Профессионалы своего дела разработают интерьерные решения для общественных и жилых помещений, сдадут объекты «под ключ», помогут с изготовлением мебели по индивидуальному заказу, а также подберут нужный свет или аксессуары для завершения композиции.



А пока вы готовитесь к посещению шоурума, предлагаем посмотреть видео. Оно даст представление о европейских интерьерных брендах, собранных под одной крышей:

