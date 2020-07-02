Видеоэкскурсия: Итальянский дизайн на берегах Невы. Где купить европейскую мебель в Петербурге

Внешняя простота при высоком уровне качества и техническом совершенстве — таково кредо итальянской фабрики Rimadesio, мебель которой ценится по всему миру. Лаконичные и стильные предметы интерьера особенно органичны в самом европейском городе России. Их всегда рад представить петербуржцам эксклюзивный дилер бренда — группа компаний Galerie 46.
История марки премиум-класса началась в 1956 году в Милане. Компаньоны Франческо Мальберти и Луиджи Риболди любили работать со стеклом и сосредоточились на производстве оригинальных зеркал и панелей. Взыскательные итальянцы принимали изделия двух дизайнеров на ура, и в 1992 году Rimadesio предложили покупателям еще одно интерьерное решение — систему сдвижных перегородок Siparium авторства Джузеппе Бавузо. Она позволяла зонировать пространство так, как хочет владелец. Востребованность этой линейки привела к созданию системы хранения для гардеробных и гостиных.
Сегодня в ассортименте бренда, который знают ценители по всему миру, межкомнатные двери, столы и стулья, гардеробы и стеллажи, раздвижные перегородки и другие конструкции для архитектурного оформления внутреннего пространства. Неизменным осталось одно: изысканный вкус и отменное качество изделий.

Особый приоритет для компании — экологичность материалов. Мастера используют только алюминий, стекло и дерево. Покупатели Rimadesio ценят все достоинства марки и не согласны на меньшее.
Шоу-рум Rimadesio, Galerie 46
В Петербурге оценить изделия итальянских дизайнеров можно в салоне Galerie 46 на Большой Морской улице, 46. И не только полюбоваться ими, но и приобрести. Профессионалы своего дела разработают интерьерные решения для общественных и жилых помещений, сдадут объекты «под ключ», помогут с изготовлением мебели по индивидуальному заказу, а также подберут нужный свет или аксессуары для завершения композиции.

А пока вы готовитесь к посещению шоурума, предлагаем посмотреть видео. Оно даст представление о европейских интерьерных брендах, собранных под одной крышей:
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Продолжаем знакомить вас с нашими офлайн пространствами. Сегодня в этом видео мы расскажем вам о салоне Rimadesio @rimadesio__russia. ⠀ Монобрендовый бутик Rimadesio расположен также, как и салон Boffi Minotti Studio, в историческом особняке княгини Львовой на Большой Морской улице 46. Салон открыл свои двери 2 года назад в мае. На открытие приезжал главный дизайнер Rimadesio — Джузеппе Бавузо, а также один из собственников фабрики Давиде Мальберти. Бутик был спроектирован дизайнерами фабрики при участии самого Бавузо, а также при помощи наших дизайнеров и архитекторов. Освещение в этом салоне было реализовано нашей командой светодизайнеров. Они использовали различные приемы освещения, чтобы показать как свет способен менять пространство. Мы сотрудничаем только с лучшими производителями, такими как Delta Light @wearedeltalight, Kreon @kreon_lighting, Flexalighting @flexalighting и Davide Groppi @davidegroppi. ⠀ В салоне Rimadesio @rimadesio_official представлены функциональные интерьерные решения для зоны гостиной и спальни, выполненные в лучших традициях итальянского дизайна. ⠀ Будем всегда рады видеть вас у нас в гостях! #galerie46 #rimadesio #rimadesio_russia #дизайнинтерьера

Публикация от Galerie 46 (@galerie_46)

Но, разумеется, лучше увидеть красивую мебель и высокотехнологичные решения лично. Те, кто минимизирует выходы из дома, может сделать это в интернете.
Присоединиться
в Facebook
Присоединиться
в Instagram
Посетить
интернет-магазин
Материал подготовлен специально для компании ООО «Ретро-Стиль»
Фотографии предоставлены Galerie 46

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

Какую профессию получить, чтобы работодатели выстроились за тобой в очередь?
Душевный киборг. Наша цифровая реальность во время и после пандемии
Кто включает свет в Петербурге и Ленобласти
Заказывай да ешь. Яндекс.Лавка запустила мобильное приложение
Неспящие в Приморском. Как меняется район у Финского залива
С видом на залив. В Петербурге открывается автокинотеатр